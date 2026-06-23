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O Barcelona prepara uma oferta de €130 milhões por Julián Álvarez, após o pedido público de transferência do astro do Atlético de Madrid
O apelo público de Alvarez muda o panorama
A situação em torno de Álvarez tornou-se o principal assunto de conversa dentro do Barcelona. Após os recentes comentários do atacante sobre querer deixar o Atlético de Madrid, o otimismo no Camp Nou atingiu um novo patamar.
Embora a diretoria do clube mantenha um certo grau de cautela profissional, cresce a convicção de que a postura pessoal do jogador abriu uma brecha para uma transferência histórica.
De acordo com o SPORT, a disposição do atacante em pressionar por uma transferência representa uma mudança fundamental no mercado. Enquanto antes um acordo parecia impossível devido às exigências do Atlético, os dirigentes do clube agora veem o posicionamento público do jogador como um ponto de vantagem vital nas próximas negociações.
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A reunião secreta e o silêncio estratégico
As bases para essa jogada sensacional foram lançadas em 27 de maio, quando representantes do Barcelona realizaram uma reunião decisiva com a comitiva do jogador. Durante esse encontro, teria sido discutida uma primeira proposta formal, estabelecendo as bases para o que poderia ser a maior negociação do verão. Desde então, os blaugranas têm adotado uma estratégia de silêncio calculado, permitindo que a realidade da situação se assente no Atlético de Madrid.
O Barcelona acredita ter controlado com sucesso o rumo das negociações, gerenciando cada fase da operação com precisão cirúrgica. Mesmo a ameaça de ação judicial por parte de Madri não parece abalar os catalães.
A possibilidade de o Atlético entrar com uma queixa por contatos ilegais é vista apenas como um subproduto comum do futebol moderno de alto risco, e não como um obstáculo real para a negociação.
Gastando uma fortuna com uma oferta de 130 milhões de euros
O Barcelona está agora disposto a aumentar significativamente seu compromisso financeiro para conseguir seu principal alvo. Uma segunda proposta está sendo elaborada, com valores que devem chegar à marca de 130 milhões de euros.
Embora o clube não tenha intenção de aceitar a avaliação de 150 milhões de euros frequentemente citada em Madri, acredita-se que a proposta atual seja substancial o suficiente para forçar uma negociação entre os dois gigantes espanhóis.
O momento certo para apresentar a oferta é, no momento, objeto de debate interno, já que o Barcelona deseja evitar causar distrações ao jogador enquanto ele permanece focado nas obrigações com a seleção na Copa do Mundo.
- AFP
A postura inflexível do Atlético
Apesar da confiança do Barcelona, o Atlético de Madrid não pretende facilitar as coisas para seus rivais. O clube da capital continua a apontar para a impressionante cláusula de rescisão de Álvarez, no valor de 500 milhões de euros (431 milhões de libras/569 milhões de dólares), e, por uma “questão de honra”, estaria se recusando a negociar com o rival Barcelona. Essa teimosia levou a equipe de Diego Simeone a buscar alternativas na Premier League.
De acordo com o jornalista Manolo Lama, a diretoria dos Rojiblancos está tão determinada que “está disposta a manter Julián Álvarez no clube, mesmo que ele não jogue”, em vez de vendê-lo ao Barcelona. Isso abriu uma segunda frente envolvendo o Arsenal, onde está sendo explorada a possibilidade de uma troca que incluiria Viktor Gyokeres.