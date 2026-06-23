A situação em torno de Álvarez tornou-se o principal assunto de conversa dentro do Barcelona. Após os recentes comentários do atacante sobre querer deixar o Atlético de Madrid, o otimismo no Camp Nou atingiu um novo patamar.

Embora a diretoria do clube mantenha um certo grau de cautela profissional, cresce a convicção de que a postura pessoal do jogador abriu uma brecha para uma transferência histórica.

De acordo com o SPORT, a disposição do atacante em pressionar por uma transferência representa uma mudança fundamental no mercado. Enquanto antes um acordo parecia impossível devido às exigências do Atlético, os dirigentes do clube agora veem o posicionamento público do jogador como um ponto de vantagem vital nas próximas negociações.



