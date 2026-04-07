O Barcelona precisa seguir em frente sem Robert Lewandowski - mas substituir o lendário atacante não será fácil

Não é segredo, no entanto, que o Barça vem avaliando suas opções e buscando alternativas caso Lewandowski decida sair. Harry Kane tem sido o principal alvo do clube, mas como o capitão da Inglaterra parece prestes a renovar contrato com o Bayern de Munique, o Barça ficaria, consequentemente, fora de alcance de qualquer negociação.
O próprio jogador da Juve que está prestes a ficar livre, Dusan Vlahovic, seria uma opção muito mais viável do ponto de vista econômico, mas o sérvio, sem dúvida, não conseguiu atingir seu potencial em Turim e, portanto, é difícil imaginar como ele seria uma melhoria em relação a um Lewandowski que, reconhecidamente, está envelhecendo.
João Pedro, do Chelsea, e Fisnik Asllani, do Hoffenheim, foram cogitados como outros nomes pelos quais o Barça demonstrou interesse, mas nenhum dos dois chega aos pés de Lewandowski. Em vez disso, a única opção real é o jogador que provavelmente será o atacante titular do Atlético na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, no Camp Nou: Julián Álvarez.
Embora se diga que Álvarez esteja aberto a deixar o Metropolitano neste verão, parece improvável que o Barça tenha recursos para realizar tal transferência por um jogador cujo contrato ainda tem quatro anos de duração, a menos que venda uma ou duas de suas principais estrelas, além de alguns jogadores secundários. Ainda assim, já descartamos o Barça da disputa por jogadores por motivos financeiros antes, apenas para Joan Laporta puxar mais uma alavanca para liberar recursos.
É claro que tirar Lewandowski do elenco também ajudaria um pouco, e essa deve ser a prioridade do Barça. As últimas quatro temporadas proporcionaram um final encantador para uma das melhores carreiras de um atacante europeu do século XXI, mas chegou a hora de seguir em frente, independentemente da dificuldade que virá com a busca por um substituto.