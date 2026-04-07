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Robert Lewandowski Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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O Barcelona precisa seguir em frente sem Robert Lewandowski - mas substituir o lendário atacante não será fácil

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R. Lewandowski
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Barcelona x Atlético de Madrid

Quando o Barcelona viajou para enfrentar o Atlético de Madrid no sábado, sabia que garantir a vitória seria um grande passo para a defesa do título na La Liga. O Real Madrid havia perdido para o Mallorca no início do dia, o que significava que uma diferença de sete pontos poderia ser aberta em relação aos Blancos na liderança.

E assim, enquanto Diego Simeone optou por rodar alguns de seus titulares habituais antes das próximas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barça, bem como da final da Copa del Rey contra a Real Sociedad em 18 de abril, Hansi Flick escalou o time titular completo. Sim, as lesões fizeram com que ele não pudesse contar com jogadores como Raphinha, Frenkie de Jong e Jules Koundé, que acabara de se recuperar, mas, fora isso, o alemão escalou o que considerava seu melhor time disponível.

Foi notável, então, que Robert Lewandowski não estivesse na escalação. Em vez disso, Flick optou por escalar Dani Olmo como falso nove, ladeado pelos velozes alas Lamine Yamal e Marcus Rashford. E embora Olmo tenha combinado bem com Rashford para que o inglês marcasse o gol de empate do Barça pouco antes do intervalo, Flick decidiu abandonar a experiência após apenas 45 minutos.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Esperando a sua vez

    Em vez de colocar Lewandowski em campo, porém, Flick optou por escalar Ferran Torres na linha de frente. Na verdade, só a 11 minutos do fim da partida é que o veterano polonês foi chamado do banco para substituir Rashford, enquanto o Barça buscava uma maneira de furar a defesa do Atlético, que estava com 10 jogadores.

    Oito minutos depois, Lewandowski corria em direção à bandeira de escanteio do Metropolitano após finalmente quebrar a resistência dos anfitriões. Não foi o gol mais bonito que ele já marcou, com a bola quicando em seu ombro depois que Juan Musso conseguiu apenas desviar o chute forte de João Cancelo, mas pode ficar marcado como um dos mais importantes da temporada de Lewandowski.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Decisão a ser tomada

    Pode até ser lembrado como a última atuação de destaque da carreira de Lewandowski no Barça e, talvez, de sua passagem pelo mais alto nível do futebol europeu. O ex-astro do Bayern de Munique tem menos de três meses restantes em seu contrato no Camp Nou e, embora ninguém esteja revelando nada sobre o futuro de Lewandowski no momento, a maioria dos sinais aponta para sua saída, em vez de o Barça — ainda com dificuldades financeiras — oferecer um novo contrato a um jogador em declínio que completará 38 anos na véspera da temporada 2026-27.

    “Isso é pensar muito longe neste momento”, disse Flick quando questionado sobre o futuro de Lewandowski após o confronto acirrado de sábado na capital. “Temos oito jogos da La Liga pela frente. Temos que manter o foco e estar preparados.”

    Notícias durante a pausa para os jogos internacionais sugeriram que o Barça estaria disposto a oferecer um novo contrato a Lewandowski, embora com um corte salarial de 50%, mas com a oportunidade de recuperar grande parte desse valor por meio de diversos bônus e cláusulas. Mesmo com um custo tão baixo, isso seria um erro por parte do Blaugrana.

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    Queda na produção

    O gol de Lewandowski contra o Atlético de Madrid mostrou que seu instinto goleador continua intacto, mas não há dúvida de que ele perdeu rendimento nos últimos 12 meses.

    As estatísticas brutas traçam um quadro convincente da situação atual de Lewandowski. Na temporada passada, ele marcou 42 gols em todas as competições, enquanto o Barça conquistava o triplo nacional. Esse total incluiu 27 gols em 34 partidas da La Liga, com Lewandowski balançando as redes a cada 99 minutos, em média.

    Quase um ano depois, Lewandowski soma atualmente 17 gols na temporada e, embora sua média de minutos por gol na La Liga seja quase idêntica, ele não é mais titular. Ele foi escalado por Flick apenas 12 vezes no campeonato nesta temporada, em comparação com 32 vezes na campanha anterior.

    Na verdade, Lewandowski começou bem a temporada, marcando oito gols nos primeiros 10 jogos do campeonato. Mas, desde 22 de novembro, ele marcou apenas quatro gols na La Liga.

    Na Liga dos Campeões, por sua vez, ele marcou quatro gols nos últimos quatro jogos, após passar cinco partidas sem balançar as redes na competição europeia. No entanto, entre esses gols estavam o quarto na vitória por 4 a 2 sobre o Sparta de Praga e os dois últimos gols na goleada de 7 a 2 sobre o Newcastle nas oitavas de final. Seu único gol de real importância foi o empate que marcou contra o Copenhague, que despertou o Barça antes da vitória por 4 a 1.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Peça de reposição

    O maior problema para Lewandowski, no entanto, é que ele está tendo dificuldades para se integrar à construção de jogadas do Barça. Ele está no 57º percentil em passes (14,2) e no 35º percentil em toques (33,1) por 90 minutos na La Liga, segundo o FotMob, enquanto vence menos da metade dos duelos em que se envolve.

    Sob o comando de Flick, o Barça adotou uma linha defensiva alta e ataques em ritmo acelerado, envolvendo os passes intricados de Pedri e De Jong, combinados com o emocionante jogo pelas pontas de Yamal e Raphinha e as investidas tardias de Fermin Lopez. Lewandowski pode, assim, parecer um jogador de reserva por longos períodos, enquanto espera que a bola entre na área.

    “Sou o tipo de jogador que pode jogar qualquer tipo de futebol”, insistiu ele durante uma entrevista recente ao The Athletic. “Consigo me adaptar a muitas táticas diferentes. Se estivermos jogando no contra-ataque, sem problema. Posso jogar em qualquer tipo de tática. Posso aprender muito e me adaptar. Posso jogar em qualquer sistema. Sempre estive aberto a tudo e consigo aprender e me adaptar muito rápido.”

    O que se vê em campo sugere que isso não é mais o caso, e a decisão de Flick de escalar Olmo e depois Ferran contra o Atlético falou por si só.


  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    "Não tenho essa sensação"

    Lewandowski não terá falta de opções caso deseje sair neste verão. Os rumores de interesse da MLS, principalmente do Chicago Fire, continuam a circular, enquanto a Juventus tem sido apontada como um possível destino caso o polonês queira continuar sua carreira na Europa. E embora o próprio jogador insista que nenhuma decisão foi tomada, ele deu a entender, na mesma entrevista ao The Athletic, que não se oporia a permanecer no time campeão espanhol.

    “Por enquanto, não posso dizer nada (sobre o que vou decidir), porque nem mesmo tenho 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Não é o momento certo”, disse ele. “Não coloco pressão em mim mesmo — provavelmente, quando eu tinha 25 ou 30 anos, teria sido diferente.

    “Com a minha experiência e a idade que tenho, não preciso decidir agora. Não tenho a sensação de qual caminho devo escolher. Talvez daqui a três meses seja quando eu tenha que decidir. Mas, mesmo assim, não sinto nenhum estresse. Preciso sentir isso. Preciso começar a sentir, então será mais fácil para mim quando falarmos sobre o meu futuro.”

    “Estar no Barça nos últimos anos me permitiu ver quanta dedicação e trabalho há nos bastidores para levar o clube adiante”, acrescentou ele. “Há um forte senso de ambição e confiança no futuro, e isso gera muita motivação para todos dentro da equipe.

    "Para um clube como o Barcelona, a estabilidade e a confiança no projeto de longo prazo são muito importantes. Acredito na continuidade e nas pessoas que realmente compreendem os valores e a identidade deste clube."

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Escassez de opções

    Não é segredo, no entanto, que o Barça vem avaliando suas opções e buscando alternativas caso Lewandowski decida sair. Harry Kane tem sido o principal alvo do clube, mas como o capitão da Inglaterra parece prestes a renovar contrato com o Bayern de Munique, o Barça ficaria, consequentemente, fora de alcance de qualquer negociação.

    O próprio jogador da Juve que está prestes a ficar livre, Dusan Vlahovic, seria uma opção muito mais viável do ponto de vista econômico, mas o sérvio, sem dúvida, não conseguiu atingir seu potencial em Turim e, portanto, é difícil imaginar como ele seria uma melhoria em relação a um Lewandowski que, reconhecidamente, está envelhecendo.

    João Pedro, do Chelsea, e Fisnik Asllani, do Hoffenheim, foram cogitados como outros nomes pelos quais o Barça demonstrou interesse, mas nenhum dos dois chega aos pés de Lewandowski. Em vez disso, a única opção real é o jogador que provavelmente será o atacante titular do Atlético na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, no Camp Nou: Julián Álvarez.

    Embora se diga que Álvarez esteja aberto a deixar o Metropolitano neste verão, parece improvável que o Barça tenha recursos para realizar tal transferência por um jogador cujo contrato ainda tem quatro anos de duração, a menos que venda uma ou duas de suas principais estrelas, além de alguns jogadores secundários. Ainda assim, já descartamos o Barça da disputa por jogadores por motivos financeiros antes, apenas para Joan Laporta puxar mais uma alavanca para liberar recursos.

    É claro que tirar Lewandowski do elenco também ajudaria um pouco, e essa deve ser a prioridade do Barça. As últimas quatro temporadas proporcionaram um final encantador para uma das melhores carreiras de um atacante europeu do século XXI, mas chegou a hora de seguir em frente, independentemente da dificuldade que virá com a busca por um substituto.

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