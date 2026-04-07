O Barcelona precisa seguir em frente sem Robert Lewandowski - mas substituir o lendário atacante não será fácil

O gol de Lewandowski contra o Atlético de Madrid mostrou que seu instinto goleador continua intacto, mas não há dúvida de que ele perdeu rendimento nos últimos 12 meses.

As estatísticas brutas traçam um quadro convincente da situação atual de Lewandowski. Na temporada passada, ele marcou 42 gols em todas as competições, enquanto o Barça conquistava o triplo nacional. Esse total incluiu 27 gols em 34 partidas da La Liga, com Lewandowski balançando as redes a cada 99 minutos, em média.

Quase um ano depois, Lewandowski soma atualmente 17 gols na temporada e, embora sua média de minutos por gol na La Liga seja quase idêntica, ele não é mais titular. Ele foi escalado por Flick apenas 12 vezes no campeonato nesta temporada, em comparação com 32 vezes na campanha anterior.

Na verdade, Lewandowski começou bem a temporada, marcando oito gols nos primeiros 10 jogos do campeonato. Mas, desde 22 de novembro, ele marcou apenas quatro gols na La Liga.

Na Liga dos Campeões, por sua vez, ele marcou quatro gols nos últimos quatro jogos, após passar cinco partidas sem balançar as redes na competição europeia. No entanto, entre esses gols estavam o quarto na vitória por 4 a 2 sobre o Sparta de Praga e os dois últimos gols na goleada de 7 a 2 sobre o Newcastle nas oitavas de final. Seu único gol de real importância foi o empate que marcou contra o Copenhague, que despertou o Barça antes da vitória por 4 a 1.