O Barcelona precisa parar com as lamentações e as reclamações contra os árbitros: é hora de Lamine Yamal e companhia provarem o quanto realmente são bons

Para começar, este é um clube com uma filosofia futebolística de longa data e admirável, baseada nos ensinamentos de Johan Cruyff, razão pela qual sua base tem produzido consistentemente jogadores com habilidade técnica excepcional e uma compreensão incrível do jogo. Para eterno crédito do Barcelona, o clube também nunca teve medo de dar oportunidade aos jovens. Pelo contrário, isso é parte integrante de sua identidade, uma fonte de orgulho para um clube incrivelmente ligado à causa catalã.

É claro que, mesmo para os padrões absurdamente elevados do Barça, Lamine Yamal é algo especial, um talento ofensivo genuinamente semelhante a Lionel Messi que, aos 18 anos, está fazendo coisas na La Liga e na Liga dos Campeões que ninguém jamais fez antes. Na verdade, já está claro que o ponta está destinado a grandes feitos com um elenco blaugrana repleto de outros graduados da La Masia.

No entanto, há uma suspeita crescente de que este time do Barça acredita em seu próprio hype — e é por isso que eles são tão propensos a fazer birra após derrotas decepcionantes. A ideia de que talvez ainda não sejam bons o suficiente para ganhar a Liga dos Campeões parece não ter passado pela cabeça deles.

Lembre-se: o Barça se autoproclamou o melhor time da Europa antes do confronto da fase de grupos contra o Paris Saint-Germain em outubro passado, apenas para ser colocado firmemente no seu lugar pelos vencedores da Liga dos Campeões da temporada passada.

Obviamente, a qualidade da equipe de Flick não pode ser questionada; eles estão prestes a conquistar o segundo título espanhol consecutivo por um motivo. No entanto, há preocupações contínuas em relação à sua mentalidade. O cartão vermelho de Cubarsi contra o Atlético foi o quinto em duas temporadas sob o comando de Flick e, talvez, ainda mais preocupante do que a propensão à autodestruição seja a subsequente falta de autorreflexão.

O Barça parece estar sempre procurando alguém para culpar, em vez de se concentrar exclusivamente em si mesmo e descobrir por que tem falhado continuamente na Liga dos Campeões nas últimas temporadas (a linha defensiva absurdamente alta de Flick é certamente um fator).

O melhor de tudo, porém, é que os blaugranas têm uma oportunidade gloriosa de mostrar ao mundo que são tão bons quanto pensam ser no Metropolitano na noite de terça-feira. Reverter uma desvantagem de 2 a 0 fora de casa contra o Atlético seria algo digno de lenda — e eles estão convencidos de que têm isso dentro de si. Ferran Torres chegou a prometer uma “remontada” após a vitória por 4 a 1 no clássico de sábado contra o Espanyol.

No entanto, está na hora do Barça mostrar o que vale ou calar a boca. As grandes declarações têm sido seguidas com muita frequência por histórias tristes. Consequentemente, a paciência dos puristas está se esgotando. Eles querem desesperadamente ver Yamal e companhia darem um recado em Madri — e não lerem outro comunicado da equipe jurídica no dia seguinte.