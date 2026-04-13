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Mark Doyle

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O Barcelona precisa parar com as lamentações e as reclamações contra os árbitros: é hora de Lamine Yamal e companhia provarem o quanto realmente são bons

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Atlético de Madrid
Atlético de Madrid x Barcelona
H. Flick
P. Cubarsi
L. Yamal
Pedri

A frustração do Barcelona durante e após a derrota de quarta-feira à noite na Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid era perfeitamente compreensível. Os blaugranas tinham sido a melhor equipe na partida de ida das quartas de final no Camp Nou — e isso apesar de terem jogado mais da metade da partida com 10 jogadores, após o cartão vermelho direto recebido por Pau Cubarsi pouco antes do intervalo.

A equipe de Hansi Flick teve a maior parte da posse de bola, criou mais chances claras e acertou a trave duas vezes. No entanto, Julián Álvarez converteu de forma espetacular a cobrança de falta marcada após a falta profissional de Cubarsi sobre Giuliano Simeone, antes de Alexander Sorloth completar um cruzamento de Matteo Ruggeri no segundo tempo, deixando o time da casa com uma tarefa difícil pela frente no Metropolitano na noite de terça-feira.

No entanto, embora fosse possível sentir alguma simpatia pelo Barça em relação ao placar final na Catalunha, que não refletiu de forma justa o jogo, a reação deles à derrota foi ao mesmo tempo patética e previsível...

  • Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X

    "Um grande erro"

    Menos de 24 horas após o apito final no Camp Nou, o Barcelona divulgou um comunicado revelando que os “serviços jurídicos” do clube haviam apresentado uma reclamação à UEFA em relação a um incidente bizarro na área do Atlético, aos 54 minutos da partida.

    “Após o reinício correto da jogada, um jogador adversário pegou a bola na sua área sem que fosse marcada a penalidade correspondente”, dizia o comunicado. “O FC Barcelona entende que essa decisão, juntamente com uma grave falta de intervenção do VAR, representa um erro grave.

    "Assim, o clube solicitou a abertura de uma investigação, acesso às comunicações da arbitragem e, quando aplicável, o reconhecimento oficial dos erros e a adoção das medidas pertinentes."

    Se o comunicado tivesse terminado aí, seria uma coisa, já que o Barça tinha motivos para reclamar, dado que Juan Musso parecia já ter marcado um tiro de meta do Atlético antes de Marc Pubill colocar a mão na bola e reiniciar a jogada ele mesmo. O problema é que o Barcelona ainda não tinha terminado.

    No parágrafo final de seu comunicado, os blaugranas alegaram que “esta não é a primeira vez nas últimas edições da Liga dos Campeões da UEFA que decisões arbitrais incompreensíveis tiveram um efeito prejudicial sobre a equipe, criando um claro duplo padrão e impedindo a competição contra outros clubes em igualdade de condições.”

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    "Não podemos deixar de respeitar os árbitros"

    A alegação do Barcelona de que está sendo tratado de forma diferente pelos árbitros foi obviamente absurda e bastante irônica, vinda de um clube acusado de corrupção esportiva em relação a pagamentos que totalizaram 8,4 milhões de euros (7,3 milhões de libras/9,8 milhões de dólares) feitos a empresas ligadas a José Maria Enríquez Negreira durante seu mandato como vice-presidente do Comitê Nacional de Árbitros (CTA) da Espanha.

    Nessas circunstâncias, o Barcelona realmente faria bem em ficar calado, e não se deve esquecer que, nesta mesma época no ano passado, Hansi Flick criticava o Real Madrid, outro chorão do Clássico, por ameaçar boicotar a final da Copa del Rey 2024-25 devido à suposta “hostilidade e animosidade” demonstradas pelos árbitros em relação ao clube.

    “O que está acontecendo não está certo”, disse o alemão. “Não podemos perder o respeito pelos árbitros. Isso é futebol, e é nossa responsabilidade proteger a todos: jogadores, treinadores e árbitros. Em campo, há emoções, mas depois da partida, precisamos seguir em frente.”

    Infelizmente, Flick nem mesmo conseguiu seguir seu próprio conselho depois que o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões menos de duas semanas depois.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "O resultado é injusto"

    "Achamos que o resultado foi injusto devido a algumas decisões da arbitragem, tenho que admitir", disse Flick após a derrota por 4 a 3 para o Inter, em maio passado, que levou à eliminação do Barcelona das semifinais da Liga dos Campeões por 7 a 6 no placar agregado.

    “Não quero falar muito sobre o árbitro”, acrescentou Flick, antes de continuar a falar sobre o árbitro. “Mas todas as decisões que estavam 50-50 acabaram sendo a favor deles; é isso que me deixa triste.”

    O que foi realmente triste, porém, foi que Flick se sentiu compelido a confrontar o árbitro Szymon Marciniak após o apito final, já que isso apenas incentivou mais reclamações de seus jogadores nas respectivas entrevistas pós-jogo.

    Ronaldo Araujo disse que Marciniak “influenciou” o jogo, Eric Garcia mencionou queixas anteriores de partidas envolvendo o polonês, enquanto Pedri chegou a pedir uma investigação sobre a atuação de Marciniak na segunda partida.

    “Não é a primeira vez que isso acontece conosco com esse árbitro, então a UEFA deveria investigar, pois há coisas que eu não entendo e que são complicadas de explicar: todas as jogadas duvidosas foram a favor deles”, disse o meio-campista, ecoando de forma bastante reveladora os comentários de seu técnico.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Reclamações e resmungos sem fundamento

    Marciniak respondeu classificando as acusações caluniosas do Barcelona como “ridículas” — e ele estava absolutamente certo.

    O árbitro de 45 anos chegou a marcar um pênalti a favor do Blaugrana na noite em questão, mas o árbitro assistente de vídeo (VAR), Dennis Higler, interveio porque a falta de Henrikh Mkhitaryan sobre Lamine Yamal havia ocorrido fora da área.

    Higler também foi responsável pelo pênalti marcado a favor da Inter e por todas as reclamações infundadas do Barcelona sobre uma entrada perfeitamente legítima de Denzel Dumfries em Gerard Martin na jogada que antecedeu o gol da Inter, que levou a partida para a prorrogação. A maior falha da noite, porém, foi o fato de todos os árbitros não terem percebido que Íñigo Martínez cuspiu vergonhosamente em Francesco Acerbi depois que os dois zagueiros trocaram palavras dentro da área pouco antes do intervalo.

    É claro que nenhum desses fatos se encaixa na narrativa que havia sido criada antes do jogo, com o jornal barcelonês Sport tendo rotulado Marciniak de “madridista” com um histórico de favorecer o Real — uma alegação francamente difamatória, sem qualquer fundamento concreto, que parecia basear-se exclusivamente em uma fotografia dele ao lado de uma bolsa de higiene adornada com o escudo do clube.

    Infelizmente, a cultura de toxicidade e paranóia do Clássico está profundamente enraizada, o que significa que o Barcelona, assim como seus rivais mais odiados, vê parcialidade em todos os lugares, enquanto, ao mesmo tempo, faz vista grossa a decisões controversas que favorecem o time.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "Qual é o sentido de ter o VAR?"

    Após o incidente com Pubill no Camp Nou, um perplexo Flick perguntou: “Qual é o sentido de ter o VAR?” E, para ser justo, essa é uma pergunta que muitos treinadores, jogadores e torcedores têm feito nos últimos anos.

    No entanto, Flick não teve nenhuma objeção ao uso da tecnologia apenas quatro dias antes, quando o VAR da partida da Liga entre Barça e Atlético no Metropolitano, Mario Melero López, pediu ao árbitro Mateo Busquets Ferrer que revisasse a expulsão de Gerard Martín por uma entrada imprudente em Thiago Almada.

    Busquets Ferrer, assim, decidiu rebaixar o cartão vermelho do zagueiro para um amarelo — mas, como a CTA decidiu posteriormente, o VAR nunca deveria ter se envolvido, já que a decisão original de expulsar Martin deveria ter sido mantida.

    No contexto da disputa pelo título da Liga, foi uma decisão absolutamente colossal, pois abriu caminho para uma vitória do Barça que o colocou sete pontos à frente do Real (sua vantagem agora é de nove) — mas isso não impediu os teóricos da conspiração catalães de acionarem sua equipe jurídica após a derrota de quarta-feira na Liga dos Campeões para o Atlético.

    Foi uma péssima imagem para o Barça, pois apenas reforçou a percepção de que o clube é um péssimo perdedor — o que é uma verdadeira pena, já que há poucas equipes mais simpáticas no mundo do ponto de vista puramente futebolístico.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Faça o que tem que fazer ou cale a boca

    Para começar, este é um clube com uma filosofia futebolística de longa data e admirável, baseada nos ensinamentos de Johan Cruyff, razão pela qual sua base tem produzido consistentemente jogadores com habilidade técnica excepcional e uma compreensão incrível do jogo. Para eterno crédito do Barcelona, o clube também nunca teve medo de dar oportunidade aos jovens. Pelo contrário, isso é parte integrante de sua identidade, uma fonte de orgulho para um clube incrivelmente ligado à causa catalã.

    É claro que, mesmo para os padrões absurdamente elevados do Barça, Lamine Yamal é algo especial, um talento ofensivo genuinamente semelhante a Lionel Messi que, aos 18 anos, está fazendo coisas na La Liga e na Liga dos Campeões que ninguém jamais fez antes. Na verdade, já está claro que o ponta está destinado a grandes feitos com um elenco blaugrana repleto de outros graduados da La Masia.

    No entanto, há uma suspeita crescente de que este time do Barça acredita em seu próprio hype — e é por isso que eles são tão propensos a fazer birra após derrotas decepcionantes. A ideia de que talvez ainda não sejam bons o suficiente para ganhar a Liga dos Campeões parece não ter passado pela cabeça deles.

    Lembre-se: o Barça se autoproclamou o melhor time da Europa antes do confronto da fase de grupos contra o Paris Saint-Germain em outubro passado, apenas para ser colocado firmemente no seu lugar pelos vencedores da Liga dos Campeões da temporada passada.

    Obviamente, a qualidade da equipe de Flick não pode ser questionada; eles estão prestes a conquistar o segundo título espanhol consecutivo por um motivo. No entanto, há preocupações contínuas em relação à sua mentalidade. O cartão vermelho de Cubarsi contra o Atlético foi o quinto em duas temporadas sob o comando de Flick e, talvez, ainda mais preocupante do que a propensão à autodestruição seja a subsequente falta de autorreflexão.

    O Barça parece estar sempre procurando alguém para culpar, em vez de se concentrar exclusivamente em si mesmo e descobrir por que tem falhado continuamente na Liga dos Campeões nas últimas temporadas (a linha defensiva absurdamente alta de Flick é certamente um fator).

    O melhor de tudo, porém, é que os blaugranas têm uma oportunidade gloriosa de mostrar ao mundo que são tão bons quanto pensam ser no Metropolitano na noite de terça-feira. Reverter uma desvantagem de 2 a 0 fora de casa contra o Atlético seria algo digno de lenda — e eles estão convencidos de que têm isso dentro de si. Ferran Torres chegou a prometer uma “remontada” após a vitória por 4 a 1 no clássico de sábado contra o Espanyol.

    No entanto, está na hora do Barça mostrar o que vale ou calar a boca. As grandes declarações têm sido seguidas com muita frequência por histórias tristes. Consequentemente, a paciência dos puristas está se esgotando. Eles querem desesperadamente ver Yamal e companhia darem um recado em Madri — e não lerem outro comunicado da equipe jurídica no dia seguinte.

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