O Barcelona planeja uma transferência surpresa de Piero Hincapie, apesar de o Arsenal ter uma opção de compra de 45 milhões de libras sobre o jogador emprestado pelo Bayer Leverkusen

Os catalães continuam a reformular seu elenco antes da janela de transferências de verão, com Flick empenhado em reforçar sua defesa. Depois de fechar acordo com o ponta Anthony Gordon, do Newcastle United, o time catalão também está priorizando o atacante Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.

De acordo com o Daily Mail, Hincapié surgiu agora como principal alvo. O Barcelona teria esfriado seu interesse no zagueiro central da Inter, Alessandro Bastoni, e vê o jogador da seleção do Equador como uma opção mais viável. A capacidade de Hincapié de atuar como zagueiro central pela esquerda e sua tranquilidade com a bola se encaixam nas exigências táticas de Flick. O jogador de 24 anos é visto como o perfil ideal, já que o Barcelona busca modernizar sua defesa sob o comando do técnico alemão.