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O Barcelona planeja uma transferência surpresa de Piero Hincapie, apesar de o Arsenal ter uma opção de compra de 45 milhões de libras sobre o jogador emprestado pelo Bayer Leverkusen
O Barcelona intensifica a busca por reforços para a defesa
Os catalães continuam a reformular seu elenco antes da janela de transferências de verão, com Flick empenhado em reforçar sua defesa. Depois de fechar acordo com o ponta Anthony Gordon, do Newcastle United, o time catalão também está priorizando o atacante Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.
De acordo com o Daily Mail, Hincapié surgiu agora como principal alvo. O Barcelona teria esfriado seu interesse no zagueiro central da Inter, Alessandro Bastoni, e vê o jogador da seleção do Equador como uma opção mais viável. A capacidade de Hincapié de atuar como zagueiro central pela esquerda e sua tranquilidade com a bola se encaixam nas exigências táticas de Flick. O jogador de 24 anos é visto como o perfil ideal, já que o Barcelona busca modernizar sua defesa sob o comando do técnico alemão.
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O Arsenal continua firmemente no controle da situação
No entanto, a posição do Arsenal nesta negociação parece sólida. Hincapie chegou aos Gunners no verão passado, por empréstimo do Leverkusen por uma temporada, com o acordo incluindo a obrigação de comprá-lo por 45 milhões de libras caso ele cumprisse determinadas condições durante a temporada. O Leverkusen também teria garantido uma cláusula de 10% sobre uma eventual revenda como parte do acordo. O Arsenal já chegou a um acordo com Hincapie, e o zagueiro deve assinar um contrato de cinco anos no Emirates Stadium.
O Arsenal leva vantagem sobre o Barcelona
O interesse do Barcelona destaca a determinação de Flick em contratar um zagueiro canhoto especializado, capaz de construir jogadas ofensivas a partir da defesa. O clube havia estudado a contratação de Bastoni, mas considerações financeiras e esportivas o forçaram a buscar outras opções. Isso deixa o Barcelona diante de um desafio difícil caso queira contratar Hincapie.
Caso o Arsenal concretize a transferência definitiva, quaisquer negociações futuras provavelmente teriam que ocorrer diretamente com o clube do norte de Londres, e não com o Leverkusen. O Blaugrana já demonstrou disposição para gastar pesadamente neste verão, após o suposto acordo de € 70 milhões por Gordon. No entanto, tirar Hincapie do Arsenal pode se revelar significativamente mais complicado.
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O Barcelona enfrenta uma tarefa difícil para fechar o negócio
Espera-se que o Barcelona continue avaliando opções para a defesa enquanto Flick se prepara para a nova temporada. O clube ainda busca um zagueiro central canhoto, mas a vantagem contratual do Arsenal deixa pouca margem de manobra. A menos que o Arsenal desista da negociação, o Barcelona talvez precise fazer uma oferta substancial para testar a determinação do Leverkusen.