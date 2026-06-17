O Barcelona pede que a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol tomem medidas contra o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez

O Barcelona instou os organizadores da competição a protegerem a reputação de suas respectivas instituições, fazendo referência ao próprio pedido de conciliação apresentado recentemente pelo clube. A transmissão oficial destacou a exigência de que as autoridades implementem medidas legais urgentes e coordenadas contra o presidente do Real Madrid. Essa escalada dramática ocorre após a entrevista contundente de Pérez na televisão, na qual ele abordou o caso Negreira.

O presidente do Real Madrid declarou categoricamente que a relação entre os dois clubes estava completamente rompida, classificando a situação como resultado de corrupção sistêmica. Pérez tem feito repetidas referências ao caso Negreira, no qual se constatou que o Barcelona havia feito pagamentos a um dirigente da CTA, o que resultou em um longo processo judicial. Em resposta a essas declarações inflamadas, Yuste já havia lançado um feroz contra-ataque verbal, insistindo que as acusações eram apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção do fato de que o clube da capital vem passando por dois anos desastrosos, sem conquistar nenhum título nacional importante.