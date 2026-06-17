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O Barcelona pede que a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol tomem medidas contra o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez
Queixa oficial apresentada
Em comunicado divulgado em seu site oficial na quarta-feira, o Barcelona anunciou que seu vice-presidente, Rafael Yuste, enviou uma carta formal aos dirigentes do futebol espanhol. A correspondência foi endereçada ao presidente da La Liga, Javier Tebas, ao presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzan, e ao presidente da Comissão Técnica de Árbitros (CTA), Francisco Soto.
O gigante catalão exige uma resposta institucional às declarações feitas por Pérez durante suas aparições públicas nos dias 12 e 13 de maio. O clube afirmou categoricamente que esses comentários são totalmente falsos e constituem um grave ataque à honra da primeira divisão, à comunidade arbitral e à credibilidade do futebol profissional na Espanha.
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Exigindo medidas jurídicas coordenadas
O Barcelona instou os organizadores da competição a protegerem a reputação de suas respectivas instituições, fazendo referência ao próprio pedido de conciliação apresentado recentemente pelo clube. A transmissão oficial destacou a exigência de que as autoridades implementem medidas legais urgentes e coordenadas contra o presidente do Real Madrid. Essa escalada dramática ocorre após a entrevista contundente de Pérez na televisão, na qual ele abordou o caso Negreira.
O presidente do Real Madrid declarou categoricamente que a relação entre os dois clubes estava completamente rompida, classificando a situação como resultado de corrupção sistêmica. Pérez tem feito repetidas referências ao caso Negreira, no qual se constatou que o Barcelona havia feito pagamentos a um dirigente da CTA, o que resultou em um longo processo judicial. Em resposta a essas declarações inflamadas, Yuste já havia lançado um feroz contra-ataque verbal, insistindo que as acusações eram apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção do fato de que o clube da capital vem passando por dois anos desastrosos, sem conquistar nenhum título nacional importante.
A troca de acusações se intensifica
A tensão entre os acirrados rivais do Clássico vem aumentando nos últimos dias, culminando nessa reclamação oficial sem precedentes. Antes da carta formal, Yuste deu uma resposta pública contundente às alegações sobre parcialidade da arbitragem.
Ele rejeitou as acusações como uma tática desesperada de distração após o fraco desempenho em campo. Mantendo-se firme na questão, Yuste afirmou: “As palavras de Florentino me pareceram patéticas e cheias de falsidades. O clube já divulgou ontem um comunicado informando que está estudando medidas legais, mas quero dizer que essa manobra de Florentino Pérez para encobrir um desastre esportivo que vem se arrastando há dois anos não vai levá-lo a lugar nenhum.”
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Aguardando resposta da instituição
Todos os olhares estão agora voltados para a La Liga, a RFEF e a CTA, para ver como elas lidarão com essa exigência explosiva. Caso as entidades reguladoras não imponham sanções a Pérez, o Barcelona deixou bem claro que está preparado para entrar com uma ação judicial independente a fim de defender veementemente sua reputação nos tribunais nas próximas semanas.