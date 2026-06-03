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Lionel Messi ArgentinaGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

O Barcelona parabeniza Lionel Messi, já que o craque do Inter Miami conquista um dos prêmios mais prestigiados da Espanha

L. Messi
Barcelona
La Liga
Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentina

Lionel Messi acrescentou mais um troféu ilustre à sua coleção sem igual ao ser nomeado vencedor do Prêmio Princesa de Astúrias de Esportes de 2026. O astro do Inter Miami sucede a lenda do tênis Serena Williams ao receber uma das mais altas distinções da Espanha, o que gerou uma onda de parabéns de todo o mundo, inclusive de seu antigo clube, o Barcelona.

  • A carreira lendária de Messi é reconhecida

    O júri do Prêmio Princesa das Astúrias reconheceu oficialmente Messi por uma carreira amplamente considerada uma das maiores da história do esporte. O jogador de 38 anos continua a marcar a era moderna do futebol, com o prêmio destacando tanto suas extraordinárias conquistas individuais quanto sua imensa influência, que se estende muito além do campo.

    Em sua decisão oficial, o júri destacou “seu talento deslumbrante, carreira esportiva excepcional e seu notável e contínuo trabalho beneficente promovendo o acesso à educação e à saúde para crianças carentes”. O painel, que incluiu o diretor editorial do AS, José Félix Díaz, e foi presidido pela lenda paralímpica Teresa Perales, observou que Messi conquistou o respeito do mundo por meio de sua “consistência, humildade e compromisso com o espírito coletivo do esporte”.


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  • O Barcelona lidera as homenagens ao seu maior ícone

    O Barcelona foi um dos primeiros a reconhecer a conquista de seu ex-ídolo. Messi passou a maior parte de sua carreira no Camp Nou, tendo subido nas fileiras da La Masia para liderar o clube em sua era de maior sucesso. Durante sua passagem pela Catalunha, ele conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA, 10 campeonatos da La Liga e sete títulos da Copa del Rey. A história do Blaugrana está intimamente ligada aos oito prêmios Ballon d'Or de Messi e às suas façanhas goleadoras que quebraram recordes.

    Declaração oficial do Barcelona: “Parabéns, Lionel Messi, pelo Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes 2026. Um reconhecimento merecido por uma carreira extraordinária, marcada pelo seu legado lendário no Barça e por uma trajetória repleta de sucesso com o nosso clube.”


  • Domínio internacional e o legado da Copa do Mundo

    Embora seu sucesso nos clubes seja histórico, o prêmio também reflete a maior conquista de Messi com a seleção argentina. Ao vencer a Copa do Mundo de 2022, ele completou sua coleção de troféus e consolidou seu status como a figura marcante de sua geração. Esse triunfo, somado a dois títulos da Copa América, elevou seu prestígio internacional ao mesmo patamar que alcançou na Europa. Entre suas honrarias também está o Prêmio Laureus de Esportista do Ano.

    A declaração dos organizadores do prêmio continuou: “Leo Messi, o jogador que conquistou o maior número de títulos na história do futebol, também conquistou o respeito e a admiração de todos por meio de sua conduta exemplar em campo.”

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Entrando para uma lista de elite de grandes nomes do esporte

    Ao receber esta honraria, Messi passa a integrar uma lista de vencedores de grande prestígio, que abrange todo o mundo do esporte. Entre os vencedores anteriores estão nomes como Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carl Lewis e a seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010. Ele é o primeiro jogador de futebol a ser homenageado individualmente desde que Iker Casillas e Xavi Hernández dividiram o prêmio em 2012.