O Barcelona parabeniza Lionel Messi, já que o craque do Inter Miami conquista um dos prêmios mais prestigiados da Espanha

O júri do Prêmio Princesa das Astúrias reconheceu oficialmente Messi por uma carreira amplamente considerada uma das maiores da história do esporte. O jogador de 38 anos continua a marcar a era moderna do futebol, com o prêmio destacando tanto suas extraordinárias conquistas individuais quanto sua imensa influência, que se estende muito além do campo.

Em sua decisão oficial, o júri destacou “seu talento deslumbrante, carreira esportiva excepcional e seu notável e contínuo trabalho beneficente promovendo o acesso à educação e à saúde para crianças carentes”. O painel, que incluiu o diretor editorial do AS, José Félix Díaz, e foi presidido pela lenda paralímpica Teresa Perales, observou que Messi conquistou o respeito do mundo por meio de sua “consistência, humildade e compromisso com o espírito coletivo do esporte”.



