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O Barcelona parabeniza Lionel Messi, já que o craque do Inter Miami conquista um dos prêmios mais prestigiados da Espanha
A carreira lendária de Messi é reconhecida
O júri do Prêmio Princesa das Astúrias reconheceu oficialmente Messi por uma carreira amplamente considerada uma das maiores da história do esporte. O jogador de 38 anos continua a marcar a era moderna do futebol, com o prêmio destacando tanto suas extraordinárias conquistas individuais quanto sua imensa influência, que se estende muito além do campo.
Em sua decisão oficial, o júri destacou “seu talento deslumbrante, carreira esportiva excepcional e seu notável e contínuo trabalho beneficente promovendo o acesso à educação e à saúde para crianças carentes”. O painel, que incluiu o diretor editorial do AS, José Félix Díaz, e foi presidido pela lenda paralímpica Teresa Perales, observou que Messi conquistou o respeito do mundo por meio de sua “consistência, humildade e compromisso com o espírito coletivo do esporte”.
O Barcelona lidera as homenagens ao seu maior ícone
O Barcelona foi um dos primeiros a reconhecer a conquista de seu ex-ídolo. Messi passou a maior parte de sua carreira no Camp Nou, tendo subido nas fileiras da La Masia para liderar o clube em sua era de maior sucesso. Durante sua passagem pela Catalunha, ele conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA, 10 campeonatos da La Liga e sete títulos da Copa del Rey. A história do Blaugrana está intimamente ligada aos oito prêmios Ballon d'Or de Messi e às suas façanhas goleadoras que quebraram recordes.
Declaração oficial do Barcelona: “Parabéns, Lionel Messi, pelo Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes 2026. Um reconhecimento merecido por uma carreira extraordinária, marcada pelo seu legado lendário no Barça e por uma trajetória repleta de sucesso com o nosso clube.”
Domínio internacional e o legado da Copa do Mundo
Embora seu sucesso nos clubes seja histórico, o prêmio também reflete a maior conquista de Messi com a seleção argentina. Ao vencer a Copa do Mundo de 2022, ele completou sua coleção de troféus e consolidou seu status como a figura marcante de sua geração. Esse triunfo, somado a dois títulos da Copa América, elevou seu prestígio internacional ao mesmo patamar que alcançou na Europa. Entre suas honrarias também está o Prêmio Laureus de Esportista do Ano.
A declaração dos organizadores do prêmio continuou: “Leo Messi, o jogador que conquistou o maior número de títulos na história do futebol, também conquistou o respeito e a admiração de todos por meio de sua conduta exemplar em campo.”
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Entrando para uma lista de elite de grandes nomes do esporte
Ao receber esta honraria, Messi passa a integrar uma lista de vencedores de grande prestígio, que abrange todo o mundo do esporte. Entre os vencedores anteriores estão nomes como Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carl Lewis e a seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010. Ele é o primeiro jogador de futebol a ser homenageado individualmente desde que Iker Casillas e Xavi Hernández dividiram o prêmio em 2012.