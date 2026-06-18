O Barcelona oferece um zagueiro à Juventus em troca de Andrea Cambiaso, mas Xabi Alonso pode ser a chave para atrair o lateral para o Chelsea

O Barcelona surgiu como um forte candidato à contratação do lateral da Juventus. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o gigante catalão ofereceu o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, de 27 anos, à Juventus como parte de uma possível troca. Araújo, cujo contrato vai até 2031, é admirado há muito tempo em Turim, tendo sido alvo do ex-diretor esportivo Cristiano Giuntoli em janeiro de 2025, antes de este voltar sua atenção para Lloyd Kelly.

Para o técnico do Barça, Hansi Flick, Cambiaso representa uma melhoria técnica significativa em relação às suas opções atuais de laterais. Enquanto Jules Koundé oferece cobertura defensiva e João Cancelo atua pela direita, a lateral esquerda continua com poucas opções, com Alejandro Balde e o zagueiro Gerard Martín atuando na posição quando necessário. A capacidade de Cambiaso de atuar em alto nível em ambos os lados da defesa faz dele um candidato ideal para o esquema tático do Blaugrana.



