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O Barcelona oferece um zagueiro à Juventus em troca de Andrea Cambiaso, mas Xabi Alonso pode ser a chave para atrair o lateral para o Chelsea
O Barcelona propõe uma troca sensacional
O Barcelona surgiu como um forte candidato à contratação do lateral da Juventus. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o gigante catalão ofereceu o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, de 27 anos, à Juventus como parte de uma possível troca. Araújo, cujo contrato vai até 2031, é admirado há muito tempo em Turim, tendo sido alvo do ex-diretor esportivo Cristiano Giuntoli em janeiro de 2025, antes de este voltar sua atenção para Lloyd Kelly.
Para o técnico do Barça, Hansi Flick, Cambiaso representa uma melhoria técnica significativa em relação às suas opções atuais de laterais. Enquanto Jules Koundé oferece cobertura defensiva e João Cancelo atua pela direita, a lateral esquerda continua com poucas opções, com Alejandro Balde e o zagueiro Gerard Martín atuando na posição quando necessário. A capacidade de Cambiaso de atuar em alto nível em ambos os lados da defesa faz dele um candidato ideal para o esquema tático do Blaugrana.
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O fator Alonso dá vantagem ao Chelsea
Enquanto o Barcelona pressiona por uma troca de jogadores, o Chelsea continua firmemente na disputa e pode ter uma vantagem estratégica. Os Blues arrecadaram recentemente 60 milhões de euros com a venda de Marc Cucurella ao Real Madrid, o que lhes proporciona o capital de giro necessário para arcar com o preço pedido. A força motriz por trás dessa busca é o técnico Xabi Alonso, que é um admirador de longa data de Cambiaso desde sua passagem como técnico em Madri.
Alonso vê o lateral-ala como a peça perfeita para seu rigoroso sistema de jogo posicional em Stamford Bridge. Na estrutura tática do espanhol, o lateral-esquerdo precisa fazer mais do que apenas dar amplitude ao jogo, frequentemente avançando para o meio de campo para assumir responsabilidades de criação de jogadas no centro do campo. Foi justamente nessa função invertida que o jogador teve suas melhores atuações na Itália, sob o comando de Thiago Motta, pouco antes de o Manchester City também começar a acompanhar seu desempenho.
Por que Cambiaso continua sendo um dos principais alvos europeus
Não é surpresa que o jogador de 26 anos esteja atraindo um interesse tão significativo, dadas suas características táticas quase únicas. Os principais treinadores da Europa, que adotam um estilo de futebol ofensivo e dominante, vão muito além das estatísticas comuns para valorizar sua rara percepção espacial. O técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, resumiu de forma memorável essas qualidades ao definir seu zagueiro da seleção como um “jogador de futebol 3D”.
Cambiaso disputou 47 partidas pela Juventus em todas as competições na última temporada, marcando três gols e dando cinco assistências.
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A pressão financeira obriga a Juventus a tomar uma decisão
O CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, está atualmente lidando com um cenário financeiro difícil, no qual gerar ganhos de capital continua sendo uma prioridade urgente para o clube italiano. Embora a comissão técnica do clube valorize a versatilidade do lateral, a dura realidade do balanço patrimonial faz com que ele seja considerado entre os astros que poderiam ser sacrificados. Essa necessidade financeira é o motivo pelo qual uma transferência lucrativa em dinheiro para Londres pode, no fim das contas, acabar se mostrando mais atraente para a diretoria da Juventus do que uma troca com o Barcelona.
Uma oferta direta em dinheiro por parte do clube da Premier League daria ao gigante italiano mais flexibilidade no mercado para garantir um substituto adequado. No entanto, o apelo de contratar Araújo não pode ser totalmente descartado pelos Bianconeri, já que o uruguaio resolveria imediatamente uma necessidade de longa data no centro da defesa.