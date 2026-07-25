O Barcelona oferece apoio à família após a morte de um funcionário durante as reformas do Camp Nou

Está em andamento uma investigação sobre o incidente, tendo os Mossos d'Esquadra confirmado que tanto o tribunal de instrução de plantão quanto o Departamento de Emprego e Trabalho da Catalunha foram formalmente notificados, em conformidade com o protocolo padrão para acidentes fatais no local de trabalho. Reportagens na Espanha sugerem que o trabalhador estava pintando a partir de uma plataforma elevatória quando ocorreu o acidente, marcando o primeiro incidente fatal registrado no local desde o início das obras de reforma, em junho de 2023.

A tragédia ocorre em um momento em que a segurança no trabalho em grandes projetos de construção continua sendo uma preocupação generalizada na Espanha, sendo a reconstrução do Camp Nou um dos empreendimentos de infraestrutura mais significativos de Barcelona nos últimos anos. O projeto, que envolveu milhares de trabalhadores ao longo de mais de três anos, sofreu atrasos em várias etapas devido a complicações com licenças e reclamações anteriores sobre as condições do canteiro de obras, e atualmente está focado na conclusão de um anel de compressão projetado para sustentar a nova estrutura do telhado do estádio.