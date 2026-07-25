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O Barcelona oferece apoio à família após a morte de um funcionário durante as reformas do Camp Nou
Tragédia ocorre durante a reforma do estádio
O mundo do futebol e a comunidade catalã estão de luto após um acidente fatal ocorrido na sexta-feira no Spotify Camp Nou. Um operário da construção civil de 54 anos, que fazia parte da grande equipe encarregada da reforma do histórico estádio do Barcelona, perdeu a vida enquanto trabalhava
As obras no estádio têm sido um grande empreendimento para o clube, que busca entrar em uma nova era de infraestrutura. O projeto envolve uma reforma completa das instalações existentes e um aumento da capacidade total para 105 mil lugares, garantindo que o local continue sendo um dos principais estádios esportivos do mundo.
- AFP
Em resposta à notícia devastadora, o Barcelona divulgou um comunicado oficial para expressar seu pesar e demonstrar solidariedade às pessoas afetadas. O clube declarou: “O FC Barcelona lamenta profundamente a morte do trabalhador que perdeu a vida ontem no acidente de trabalho ocorrido durante as obras de reforma no Spotify Camp Nou.
Os blaugranas deixaram claro que pretendem oferecer toda a assistência necessária neste momento difícil. O comunicado oficial continuou destacando o envolvimento da alta direção do clube: “O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, deseja transmitir pessoalmente suas condolências à família e se coloca à disposição dela em nome de todo o clube.”
Primeiro acidente fatal desde o início das obras
Está em andamento uma investigação sobre o incidente, tendo os Mossos d'Esquadra confirmado que tanto o tribunal de instrução de plantão quanto o Departamento de Emprego e Trabalho da Catalunha foram formalmente notificados, em conformidade com o protocolo padrão para acidentes fatais no local de trabalho. Reportagens na Espanha sugerem que o trabalhador estava pintando a partir de uma plataforma elevatória quando ocorreu o acidente, marcando o primeiro incidente fatal registrado no local desde o início das obras de reforma, em junho de 2023.
A tragédia ocorre em um momento em que a segurança no trabalho em grandes projetos de construção continua sendo uma preocupação generalizada na Espanha, sendo a reconstrução do Camp Nou um dos empreendimentos de infraestrutura mais significativos de Barcelona nos últimos anos. O projeto, que envolveu milhares de trabalhadores ao longo de mais de três anos, sofreu atrasos em várias etapas devido a complicações com licenças e reclamações anteriores sobre as condições do canteiro de obras, e atualmente está focado na conclusão de um anel de compressão projetado para sustentar a nova estrutura do telhado do estádio.
- Getty Images
Um estádio que ainda aguarda o retorno total do público
O Barcelona já passou quase três anos jogando fora de sua sede tradicional enquanto a reforma continua, inicialmente no Estadi Olímpico Lluis Companys, antes de um retorno parcial ao Camp Nou, com capacidade reduzida, em novembro passado. Esse prazo agora deve se estender ainda mais, com a previsão de vários meses adicionais de partidas em Montjuïc enquanto são concluídas as obras na terceira arquibancada do estádio e na estrutura do telhado, que continua sendo fundamental para a reforma em andamento.
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