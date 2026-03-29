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O Barcelona oferece a Robert Lewandowski um novo contrato com redução salarial, numa tentativa de afastar o interesse da MLS
Grande redução salarial para permanecer no Spotify Camp Nou
De acordo com o jornal *Sport*, o Barcelona apresentou a Lewandowski uma proposta que prolongaria sua permanência na Catalunha para além da temporada 2025-26. No entanto, os termos do acordo refletem as atuais restrições financeiras do clube, exigindo que o jogador de 37 anos aceite um corte salarial de cerca de metade do seu salário atual. O acordo é complementado por várias variáveis relacionadas ao desempenho, que poderiam aumentar seus ganhos caso ele mantenha seu alto rendimento em campo.
O presidente do clube, Joan Laporta, tem sido um defensor ferrenho da contratação, declarando publicamente seu desejo de manter o lendário atacante no clube. O clima entre a equipe do jogador, liderada pelo superagente Pini Zahavi, e a diretoria do Blaugrana estaria em alta após o recente sucesso eleitoral de Laporta. Lewandowski afirmou que o conforto de sua família em Barcelona é sua principal prioridade, o que o torna mais aberto a um pacote financeiro reduzido do que estaria de outra forma.
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O interesse da MLS e da Arábia Saudita continua alto
A proposta de contrato surge num momento em que vários clubes de todo o mundo acompanham de perto a situação do atacante. O Chicago Fire, da MLS, foi apontado como o principal candidato dos Estados Unidos, com o técnico Gregg Berhalter supostamente interessado em trazer o polonês para a “Cidade dos Ventos”. Além disso, a Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo uma alternativa lucrativa, ao lado do interesse dos gigantes italianos Juventus e AC Milan.
Lewandowski, no entanto, não parece ter pressa em fazer as malas. Falando recentemente sobre seu estado de espírito, ele disse ao The Athletic: “Não sei. Porque preciso sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada, pois não tenho nem 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Não é o momento certo.”
Torres está na mira
A decisão de manter Lewandowski tem repercussões significativas para o restante do elenco. O Barcelona estaria disposto a ouvir ofertas por Ferran Torres neste verão para ajudar a equilibrar as contas. O clube acredita que é impossível manter três atacantes de ponta no elenco, e a venda do jogador da seleção espanhola proporcionaria recursos essenciais para a contratação de outros alvos, como Julián Álvarez.
Torres tem enfrentado dificuldades para manter uma forma consistente recentemente e, com seu contrato válido até 2027, este verão representa a última oportunidade para o Barça obter uma boa quantia pela sua venda. Embora Hansi Flick tenha elogiado o comprometimento do ex-jogador do Manchester City, a diretoria vê sua saída como um sacrifício necessário para revitalizar o ataque, mantendo ao mesmo tempo seu veterano craque no elenco.
- AFP
Visão de longo prazo sob o comando de Flick
Ao garantir a permanência de Lewandowski, o Barcelona pretende fazer a transição para a próxima geração enquanto busca títulos imediatos. A equipe de Flick lidera atualmente a disputa pelo título da La Liga, e o técnico vê Lewandowski como uma presença essencial no vestiário. Enquanto o clube busca alternativas mais jovens para, eventualmente, assumir o bastão, o objetivo imediato é garantir que o jogador de 37 anos permaneça no Spotify Camp Nou para orientar nomes como Lamine Yamal e Gavi durante sua ascensão ao estrelato mundial.