O Barcelona oferece a Robert Lewandowski um novo contrato com redução salarial, numa tentativa de afastar o interesse da MLS

De acordo com o jornal *Sport*, o Barcelona apresentou a Lewandowski uma proposta que prolongaria sua permanência na Catalunha para além da temporada 2025-26. No entanto, os termos do acordo refletem as atuais restrições financeiras do clube, exigindo que o jogador de 37 anos aceite um corte salarial de cerca de metade do seu salário atual. O acordo é complementado por várias variáveis relacionadas ao desempenho, que poderiam aumentar seus ganhos caso ele mantenha seu alto rendimento em campo.

O presidente do clube, Joan Laporta, tem sido um defensor ferrenho da contratação, declarando publicamente seu desejo de manter o lendário atacante no clube. O clima entre a equipe do jogador, liderada pelo superagente Pini Zahavi, e a diretoria do Blaugrana estaria em alta após o recente sucesso eleitoral de Laporta. Lewandowski afirmou que o conforto de sua família em Barcelona é sua principal prioridade, o que o torna mais aberto a um pacote financeiro reduzido do que estaria de outra forma.