Primeiramente, com uma entrevista notável à revista *Der Spiegel*, na qual ele, entre outras coisas, expressou dúvidas quanto à continuidade do trabalho do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl. Mais tarde, ele criticou o novo técnico designado do Real Madrid, José Mourinho, que assistiu à final da Copa entre o time de Munique e o VfB Stuttgart no local, a convite dos suábios. E então Hoeneß ainda criticou os torcedores de ambas as equipes, que aproveitaram a final para protestar veementemente contra a DFB e realizarem intensos shows pirotécnicos.

Mas não foi só isso. Após a vitória de 3 a 0 de seu clube, Hoeneß concedeu entrevista à ARD e, inicialmente, elogiou de forma notável o artilheiro do Bayern, Harry Kane, autor de três gols. “Esta é a melhor contratação que já fizemos”, afirmou o dirigente de 74 anos. Uma declaração notável, considerando as muitas estrelas que foram trazidas para a Säbener Straße no passado. O FCB contratou Kane em 2023 por pouco menos de 100 milhões de euros de transferência.