O patrono do clube mais titulado da Alemanha foi manchete por horas no dia da final.
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"O Barcelona não tem dinheiro nenhum": Uli Hoeneß, presidente do Bayern, lança uma crítica à Catalunha
Primeiramente, com uma entrevista notável à revista *Der Spiegel*, na qual ele, entre outras coisas, expressou dúvidas quanto à continuidade do trabalho do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl. Mais tarde, ele criticou o novo técnico designado do Real Madrid, José Mourinho, que assistiu à final da Copa entre o time de Munique e o VfB Stuttgart no local, a convite dos suábios. E então Hoeneß ainda criticou os torcedores de ambas as equipes, que aproveitaram a final para protestar veementemente contra a DFB e realizarem intensos shows pirotécnicos.
Mas não foi só isso. Após a vitória de 3 a 0 de seu clube, Hoeneß concedeu entrevista à ARD e, inicialmente, elogiou de forma notável o artilheiro do Bayern, Harry Kane, autor de três gols. “Esta é a melhor contratação que já fizemos”, afirmou o dirigente de 74 anos. Uma declaração notável, considerando as muitas estrelas que foram trazidas para a Säbener Straße no passado. O FCB contratou Kane em 2023 por pouco menos de 100 milhões de euros de transferência.
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Uli Hoeneß: “O FC Bayern não é um clube que vende jogadores”
Dada a temporada fabulosa que o capitão da seleção inglesa teve (68 pontos em 51 jogos), uma venda para os Vermelhos também não está em questão. "Claro que não. O FC Bayern é um clube comprador. Não é um clube vendedor”, disse Hoeneß, referindo-se também ao boato de que o FC Barcelona estaria de olho em Kane como possível sucessor de Robert Lewandowski (cujo contrato não será renovado). “Além disso, o Barcelona nem tem dinheiro. É assim que as coisas começam.”
Os catalães foram atormentados por problemas financeiros nos últimos anos e tiveram dificuldades repetidas vezes para registrar novos contratados para a temporada devido ao teto salarial da LaLiga. No entanto, a situação já se acalmou e, para a nova temporada, o campeão espanhol retorna à chamada “regra 1:1”, o que significa que não haverá mais restrições no mercado de transferências.
Harry Kane deve renovar com o Bayern de Munique
Kane, por sua vez, mostrou-se lisonjeado com o elogio especial de Hoeneß. “É claro que é bom ouvir algo assim. Muitos jogadores excelentes já passaram por este clube, por isso me sinto honrado. Foi um grande passo para mim e para minha família. Sinto-me parte da história do clube.”
E o jogador de 32 anos continuou entusiasmado: “Estou realmente feliz. Temos um time fantástico, talvez o melhor da Europa, um técnico excelente. Estou aproveitando cada momento. Noites como essa são a razão pela qual vim para cá.”
O contrato de Kane com o Bayern vai até 2027, e o clube planeja uma renovação antecipada. O diretor esportivo Max Eberl reiterou que as negociações serão intensificadas após o término da temporada. O objetivo é anunciar a renovação, se possível, ainda antes da Copa do Mundo.
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As transferências recordes do FC Bayern
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Harry Kane Ataque Tottenham Hotspur 2023 95 milhões de euros Lucas Hernández Defesa Atlético de Madrid 2019 80 milhões de euros Luis Díaz Ataque Liverpool 2025 70 milhões de euros Matthijs de Ligt Defesa Juventus 2022 67 milhões de euros Michael Olise Ataque Crystal Palace 2024 53 milhões de euros