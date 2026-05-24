"O Barcelona não tem dinheiro!" - Harry Kane é considerado a "melhor contratação de todos os tempos" do Bayern de Munique, enquanto Uli Hoeness ri da possibilidade de uma transferência para a La Liga

O impacto de Kane na Allianz Arena tem sido verdadeiramente transformador, e Hoeness não hesita em afirmar exatamente qual é o lugar do capitão da Inglaterra na ilustre história do clube. Após a vitória do Bayern por 3 a 0 na final da DFB-Pokal, onde Kane marcou um hat-trick impressionante para pôr fim à espera de seis anos do clube pelo troféu, o presidente honorário fez o maior elogio possível.

Em entrevista à Das Erste durante as comemorações pós-jogo, Hoeness fez uma declaração definitiva sobre o legado do atacante em Munique. “Harry Kane é a melhor contratação que já fizemos”, declarou.