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"O Barcelona não tem dinheiro!" - Harry Kane é considerado a "melhor contratação de todos os tempos" do Bayern de Munique, enquanto Uli Hoeness ri da possibilidade de uma transferência para a La Liga
Hoeness elogia Kane como uma contratação recorde
O impacto de Kane na Allianz Arena tem sido verdadeiramente transformador, e Hoeness não hesita em afirmar exatamente qual é o lugar do capitão da Inglaterra na ilustre história do clube. Após a vitória do Bayern por 3 a 0 na final da DFB-Pokal, onde Kane marcou um hat-trick impressionante para pôr fim à espera de seis anos do clube pelo troféu, o presidente honorário fez o maior elogio possível.
Em entrevista à Das Erste durante as comemorações pós-jogo, Hoeness fez uma declaração definitiva sobre o legado do atacante em Munique. “Harry Kane é a melhor contratação que já fizemos”, declarou.
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Resposta contundente ao interesse do Barcelona
Apesar do sucesso na Bundesliga, surgiram naturalmente rumores sobre o interesse de outros grandes clubes europeus, incluindo o Barcelona. No entanto, Hoeness não hesitou em descartar qualquer sugestão de que o Blaugrana pudesse tirar seu craque da Baviera, apontando diretamente para as dificuldades financeiras bem conhecidas do clube catalão.
Quando o assunto do interesse do Barcelona foi levantado, Hoeness não se conteve, aproveitando a oportunidade para zombar do poder aquisitivo do time espanhol. Quando questionado se Kane permaneceria no clube por um longo prazo, ele respondeu: “Sim, e o Barcelona não tem dinheiro mesmo.”
A postura firme do Bayern em relação à venda de estrelas
O experiente dirigente esclareceu ainda mais a posição do Bayern na cadeia alimentar global, reforçando a ideia de que o clube não precisa vender seus melhores ativos para equilibrar as contas. Enquanto o Barça tem enfrentado dificuldades com os limites salariais e as restrições financeiras da La Liga, o Bayern continua sendo uma das entidades mais estáveis e prósperas do futebol mundial.
Hoeness aproveitou a entrevista para relembrar ao mundo do futebol a filosofia fundamental do clube em relação às saídas. Essa postura deixa claro que, independentemente do interesse do exterior, a diretoria não tem intenção de considerar ofertas por um jogador que se tornou o ponto central do seu ataque. Ele afirmou: “O FC Bayern é um clube que compra, não um clube que vende.”
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O futuro de Kane continua em Munique
Por sua vez, Kane parece estar perfeitamente adaptado à Baviera, tendo finalmente conquistado os títulos que tanto lhe escaparam no norte de Londres. O atacante tem falado frequentemente sobre sua felicidade com a vida na Alemanha, e o clube já estaria trabalhando em uma renovação para garantir que ele permaneça além do término atual de seu contrato, em 2027. Com o apoio da diretoria e um histórico de gols que rivaliza com os melhores da história do clube, a perspectiva de o capitão da Inglaterra trocar a Allianz Arena pelo Camp Nou permanece firmemente no reino da fantasia.