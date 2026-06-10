O Barcelona não exerce a opção de compra de Rashford, o Manchester United se despede de Sancho: oportunidades para a Série A

Mas será que Rashford pode ficar no Manchester United? A possibilidade existe, pois, entretanto, houve uma mudança na comissão técnica e, no banco dos Red Devils, está agora um grande admirador do jogador de 28 anos, Michael Carrick. É verdade, no entanto, que o ataque está bastante lotado, e isso pode levar o jogador e o clube a considerar a possibilidade de uma nova transferência.





O Barcelona, paradoxalmente, ainda está de olho, pronto para uma nova investida caso o United abra as negociações com condições mais vantajosas e atraentes. Nesse contexto, porém, outros clubes podem encontrar espaço para entrar na disputa e, também na Itália, não faltam times em busca de reforços no ataque: difícil para o Milan e a Juventus, que ficaram de fora da Liga dos Campeões, mas poderia se tornar uma oportunidade para a Roma: os giallorossi sonham com uma grande contratação no ataque e agora trabalham intensamente para contratar Mason Greenwood, mas, sem um acordo, teriam que voltar ao mercado, e o jogador nascido em 1997 seria uma oportunidade imperdível. O mesmo vale para o Napoli, caso Lukaku e Lucca venham a sair e seja necessário um reforço adicional no ataque.





Há duas principais armadilhas: a Copa do Mundo é uma vitrine que pode atrair novos pretendentes, o salário é alto (mais de 15 milhões de euros brutos por temporada), mas para facilitar a transferência para o Barcelona, Rashford aceitou uma redução de 15%, demonstrando que sabe se colocar em jogo.