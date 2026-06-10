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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O Barcelona não exerce a opção de compra de Rashford, o Manchester United se despede de Sancho: oportunidades para a Série A

Manchester United
M. Rashford
J. Sancho
Mercado da bola
Barcelona
Milan
Juventus
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Napoli

De Manchester, surgem duas possíveis oportunidades para os clubes da primeira divisão italiana: Sancho e Rashford, os dois ingleses já haviam sido associados à Série A.

Um era cobiçado por metade da Europa e agora está sem clube; o outro parecia ter encontrado um novo lar na Espanha, mas viu tudo desmoronar: Jadon Sancho e Marcus Rashford, situações diferentes, mas muito semelhantes.


Os dois ingleses ganharam as manchetes dos jornais e são candidatos a se tornarem nomes importantes na próxima janela de transferências de verão. Também no que diz respeito à Série A, pois ambos já foram associados a clubes da primeira divisão no passado e agora, de acordo com as últimas notícias, podem voltar a estar em alta.


Em condições diferentes, é claro, e com uma variável que pode influenciar, pelo menos no caso de Rashford: a próxima Copa do Mundo.

  • O BARCELONA NÃO VAI CONTRATAR RASHFORD

    Vamos começar justamente por Marcus Rashford, que deve voltar para “casa”, mas não necessariamente para ficar.


    O Barcelona decidiu não exercer a opção de compra do atacante nascido em 1997, apesar de uma temporada que marcou seu renascimento, com 14 gols e outras tantas assistências em 49 partidas no total.


    De acordo com os blaugranas, os 30 milhões de euros acordados com o ManchesterUnited pela opção de compra eram um valor excessivo e, assim, o inglês retorna às fileiras dos Red Devils, com quem tem contrato até 30 de junho de 2028.

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  • QUEM PODE CONTRATAR RASHFORD

    Mas será que Rashford pode ficar no Manchester United? A possibilidade existe, pois, entretanto, houve uma mudança na comissão técnica e, no banco dos Red Devils, está agora um grande admirador do jogador de 28 anos, Michael Carrick. É verdade, no entanto, que o ataque está bastante lotado, e isso pode levar o jogador e o clube a considerar a possibilidade de uma nova transferência.


    O Barcelona, paradoxalmente, ainda está de olho, pronto para uma nova investida caso o United abra as negociações com condições mais vantajosas e atraentes. Nesse contexto, porém, outros clubes podem encontrar espaço para entrar na disputa e, também na Itália, não faltam times em busca de reforços no ataque: difícil para o Milan e a Juventus, que ficaram de fora da Liga dos Campeões, mas poderia se tornar uma oportunidade para a Roma: os giallorossi sonham com uma grande contratação no ataque e agora trabalham intensamente para contratar Mason Greenwood, mas, sem um acordo, teriam que voltar ao mercado, e o jogador nascido em 1997 seria uma oportunidade imperdível. O mesmo vale para o Napoli, caso Lukaku e Lucca venham a sair e seja necessário um reforço adicional no ataque.


    Há duas principais armadilhas: a Copa do Mundo é uma vitrine que pode atrair novos pretendentes, o salário é alto (mais de 15 milhões de euros brutos por temporada), mas para facilitar a transferência para o Barcelona, Rashford aceitou uma redução de 15%, demonstrando que sabe se colocar em jogo.

  • O UNITED SE DESPEDE DE SANCHO

    A outra figura na capa é a de Jadon Sancho. Há apenas um ano, metade da Europa o queria; a Juventus e até mesmo a Roma haviam feito propostas, tendo esta última esperado até o último momento antes de optar por Leon Bailey. Hoje, porém, ele está oficialmente sem clube.


    O ano de empréstimo ao Aston Villa não o revitalizou: 39 partidas e apenas um gol na Liga Europa, decisivo na vitória contra o Fenerbahçe. Pouco, muito pouco para garantir um futuro e, assim, ele voltou ao Manchester United, apenas para as últimas despedidas: os Red Devils confirmaram, em um breve comunicado, que a história com o jogador nascido em 2000 chegou ao fim e, assim, com o término do contrato no próximo dia 30 de junho, os caminhos se separarão.




  • QUEM PODE ADOTAR O SANCHO

    Aos 26 anos, Sancho quer tentar se reerguer e busca um novo desafio, mas onde? O Borussia Dortmund está interessado na possibilidade de trazê-lo de volta à Alemanha, e alguns clubes da Premier League acompanham a situação.


    E há também a Série A, aquela que ele quase alcançou, mas nunca conseguiu. A participação na próxima Liga dos Campeões não é uma condição imprescindível, e isso abre as portas não só para a Roma, mas também para a Juventus e o Milan; resta saber, porém, se o perfil dele se encaixa bem nos novos projetos técnicos: no Rossonero, tudo ainda está por definir, com a diretoria trabalhando para anunciar um novo técnico e novos dirigentes; na Bianconera, a linha está mais definida com Luciano Spalletti, mas a prioridade hoje recai sobre outras vagas a serem preenchidas.


    No fundo, a Turquia e a Arábia Saudita, que podem colocar em jogo valores significativos no que diz respeito ao salário.