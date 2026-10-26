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O Barcelona impõe seu domínio nos prêmios femininos: Putellas conquista a Bola de Ouro 2026

Nova temporada histórica para o Barça

O Barcelona impôs domínio absoluto nas premiações da Bola de Ouro de 2026, na categoria feminina, durante a cerimônia do Ballon d'Or, realizada no teatro London Palladium na noite desta segunda-feira.

Alexia Putellas, ex-capitã do Barcelona, venceu o prêmio de Bola de Ouro feminina de 2026, fazendo com que a estrela espanhola do meio-campo retornasse ao topo do futebol feminino após uma temporada repleta de números e títulos.

A consagração de Putellas veio depois de uma temporada de destaque, durante a qual ela conduziu o Barcelona à conquista de títulos e contribuiu para a conquista da Liga dos Campeões da Europa feminina, antes de anunciar sua saída do clube catalão após 14 temporadas de sucesso, para se juntar ao London City Lionesses.


  • Vicky López: a joia do Barcelona abre as premiações femininas

    Já na categoria de jovens talentos, a espanhola Vicky López foi premiada como melhor jogadora jovem. Quem entregou o troféu foi a craque inglesa Lucy Bronze, prêmio pelo qual concorreram cinco jogadoras: Verle Boerman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi e Lily Johannes, mas o nome anunciado ao fim foi o de López, jogadora do Barcelona, que confirmou mais uma vez que a academia do clube catalão produz talentos sem parar.

  • Prêmio Bola de Ouro de melhor treinador 2026

    E os prêmios do Barcelona não pararam em López, já que o treinador Pere Romeu faturou o troféu de melhor técnico do mundo, após uma temporada excepcional em que conduziu o Barcelona a diversas conquistas, lideradas pela Liga dos Campeões Feminina da Europa.

    Quem entregou o prêmio foi o técnico espanhol Rafa Benítez, autor do famoso milagre de Istambul, no qual conduziu o Liverpool a uma virada histórica por 3 a 3, após estar perdendo por três gols de diferença, para vencer nos pênaltis a final da Liga dos Campeões da Europa de 2005.

    Romeu é considerado o verdadeiro arquiteto por trás da mais recente e espetacular temporada do Barcelona feminino, levando a equipe catalã a aparecer no pódio de premiação pela terceira vez, nesta quarta, depois de López e de Lamine Yamal, que recebeu o prêmio de melhor jogador jovem.

    A espanhola Cata Coll também foi coroada com o prêmio de melhor goleira de 2026, isso depois de ter desempenhado um papel central na campanha de conquista da Liga dos Campeões Feminina da Europa pelo Barcelona.


  • Barcelona é o melhor clube de futebol feminino

    O clube catalão também conquistou o prêmio de melhor clube de futebol feminino na cerimônia da Bola de Ouro 2026, confirmando o domínio do Barcelona nessa categoria.

    A equipe feminina do Barcelona já havia vencido esse prêmio duas vezes, em 2023 (primeira edição) e em 2024, além de ter ficado em segundo lugar em 2025.

    Na temporada 2025-26, a equipe de Pere Romeu alcançou um feito histórico ao conquistar quatro títulos, vencendo o Campeonato Espanhol, a Copa da Rainha, a Supercopa da Espanha e, claro, a Liga dos Campeões da Europa (pela quarta vez).

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  • Charlyn Corral: a primeira mexicana a conquistar um prêmio na premiação da Bola de Ouro

    A atacante mexicana Charlyn Corral, jogadora do Pachuca, foi premiada como a melhor atacante feminina de 2026, tornando-se a primeira jogadora mexicana a receber essa honraria.

    O prêmio, conhecido como Troféu Gerd Müller feminino, recompensou sua notável produção ofensiva na última temporada. A premiação é uma honraria distinta da Bola de Ouro feminina, concedida à melhor jogadora do mundo.