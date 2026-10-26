O Barcelona impôs domínio absoluto nas premiações da Bola de Ouro de 2026, na categoria feminina, durante a cerimônia do Ballon d'Or, realizada no teatro London Palladium na noite desta segunda-feira.
Alexia Putellas, ex-capitã do Barcelona, venceu o prêmio de Bola de Ouro feminina de 2026, fazendo com que a estrela espanhola do meio-campo retornasse ao topo do futebol feminino após uma temporada repleta de números e títulos.
A consagração de Putellas veio depois de uma temporada de destaque, durante a qual ela conduziu o Barcelona à conquista de títulos e contribuiu para a conquista da Liga dos Campeões da Europa feminina, antes de anunciar sua saída do clube catalão após 14 temporadas de sucesso, para se juntar ao London City Lionesses.