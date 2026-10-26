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O Barcelona impõe seu domínio nas premiações femininas: Putellas conquista a Bola de Ouro 2026

Nova temporada histórica para o Barça

O Barcelona impôs domínio absoluto sobre os prêmios da Bola de Ouro de 2026, na categoria feminina, durante a cerimônia do Ballon d'Or realizada no London Palladium na noite desta segunda-feira.

Alexia Putellas, ex-capitã do Barcelona, venceu a Bola de Ouro feminina de 2026, com a estrela espanhola do meio-campo retornando ao topo do futebol feminino após uma temporada repleta de números e títulos.

Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado em 2022, Putellas lutou intensamente para voltar aos gramados. Desde então, recuperou o seu habitual nível mundial. Na última temporada, marcou 24 gols e deu 13 assistências pelo Barcelona em todas as competições, incluindo sete gols e sete assistências apenas na Liga dos Campeões.

Ela também foi escolhida pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) como a melhor jogadora da Liga dos Campeões nesta temporada, antes de anunciar a sua saída do clube catalão após 14 temporadas de sucesso, para se juntar ao London City Lionesses.

Com esta conquista, Putellas acrescenta um novo prêmio à sua trajetória individual, depois de já ter vencido a Bola de Ouro feminina em 2021 e 2022, confirmando o seu lugar entre as mais destacadas jogadoras da história do futebol feminino.

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  • Vicky López: a joia do Barcelona abre as premiações femininas

    Na categoria de jovens talentos, a espanhola Vicky López foi premiada como melhor jogadora jovem. A estrela inglesa Lucy Bronze entregou o troféu, disputado por cinco jogadoras: Wieke Kaptein (Holanda, Chelsea), Felicia Schröder (Suécia, Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (Espanha, Barcelona), Lily Yohannes (Estados Unidos, Lyon), mas o nome anunciado ao final foi o de López, jogadora do Barcelona que confirmou mais uma vez que a academia do clube catalão produz talentos sem parar.

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  • Prêmio Bola de Ouro de melhor técnico de 2026

    E os prêmios do Barcelona não pararam em López, já que o treinador Pere Romeu conquistou o prêmio de melhor técnico de 2026 após uma temporada excepcional, na qual conduziu o Barcelona a diversas conquistas, lideradas pela Liga dos Campeões Feminina.

    O prêmio foi entregue pelo técnico espanhol Rafa Benítez, autor do famoso milagre de Istambul, no qual conduziu o Liverpool a uma virada histórica por 3 a 3, após estar perdendo por três gols, para vencer nos pênaltis a final da Liga dos Campeões de 2005. Romeu é o verdadeiro arquiteto por trás da mais recente temporada espetacular do Barcelona Feminino.

    A espanhola Cata Coll também foi coroada com o prêmio de melhor goleira de 2026, depois de ter desempenhado um papel central na campanha do título do Barcelona na Liga dos Campeões Feminina.

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  • Barcelona é o melhor clube de futebol feminino

    O clube catalão também conquistou o prêmio de melhor clube de futebol feminino de 2026, confirmando o domínio do Barcelona nessa categoria.

    A equipe feminina do Barcelona já havia vencido esse prêmio duas vezes, em 2023 (primeira edição) e em 2024, e ficou com o vice-campeonato em 2025.

    Na temporada 2025-26, a equipe de Pere Romeu alcançou um feito histórico ao conquistar quatro títulos: o Campeonato Espanhol, a Copa da Rainha, a Supercopa da Espanha e, claro, a Liga dos Campeões da Europa (pela quarta vez).

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  • Charlyn Corral: a primeira mexicana a conquistar um prêmio na Bola de Ouro

    A atacante mexicana Charlyn Corral, jogadora do Pachuca, foi premiada como melhor atacante feminina de 2026, tornando-se a primeira jogadora mexicana a receber essa honraria.



    O prêmio, conhecido como Troféu Gerd Müller feminino, recompensou sua notável produção de gols na última temporada. O prêmio é uma honraria separada da Bola de Ouro feminina, concedida à melhor jogadora do mundo.

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