O Barcelona impôs domínio absoluto sobre os prêmios da Bola de Ouro de 2026, na categoria feminina, durante a cerimônia do Ballon d'Or realizada no London Palladium na noite desta segunda-feira.

Alexia Putellas, ex-capitã do Barcelona, venceu a Bola de Ouro feminina de 2026, com a estrela espanhola do meio-campo retornando ao topo do futebol feminino após uma temporada repleta de números e títulos.

Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado em 2022, Putellas lutou intensamente para voltar aos gramados. Desde então, recuperou o seu habitual nível mundial. Na última temporada, marcou 24 gols e deu 13 assistências pelo Barcelona em todas as competições, incluindo sete gols e sete assistências apenas na Liga dos Campeões.

Ela também foi escolhida pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) como a melhor jogadora da Liga dos Campeões nesta temporada, antes de anunciar a sua saída do clube catalão após 14 temporadas de sucesso, para se juntar ao London City Lionesses.

Com esta conquista, Putellas acrescenta um novo prêmio à sua trajetória individual, depois de já ter vencido a Bola de Ouro feminina em 2021 e 2022, confirmando o seu lugar entre as mais destacadas jogadoras da história do futebol feminino.