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O Barcelona fez uma oferta surpreendente pela contratação de Wesley Fofana, enquanto o Chelsea define o preço de venda
Deco manteve conversações com os representantes de Fofana
A Sky Sport Suíça informa que Fofana foi oferecido ao Barcelona. Os representantes do francês já teriam mantido várias rodadas de conversas com o diretor esportivo do Barça, Deco, para avaliar a viabilidade de uma transferência para o Camp Nou.
O zagueiro central de 25 anos pode ser uma das saídas de destaque do Chelsea neste verão. O clube londrino parece disposto a liberar o jogador para equilibrar suas necessidades esportivas e financeiras.
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O Chelsea definiu o preço pelo francês
Embora Fofana continue sendo um jogador talentoso com contrato válido até 2029, o Chelsea teria indicado que estaria disposto a autorizar uma venda definitiva por um valor na casa dos € 30 milhões. No entanto, a situação financeira do Barcelona continua sendo um obstáculo. Embora Deco e o departamento de olheiros estejam coletando informações sobre o jogador como uma possível contratação para a defesa, o clube catalão, no momento, só consideraria a operação se ela fosse estruturada como um empréstimo com opção de compra em data posterior.
Desempenho e histórico de lesões de Fofana
Fofana conseguiu somar 34 partidas em todas as competições pelo Chelsea nesta temporada. Durante esse período, ele contribuiu com duas assistências e mostrou lampejos da forma defensiva dominante que o tornou um dos jovens zagueiros mais cobiçados da Europa durante sua passagem pelo Saint-Étienne e pelo Leicester City. O Barça estaria priorizando a contratação de um novo centroavante e de um ponta-esquerda na janela de transferências de verão, mas a oportunidade de contratar um zagueiro com experiência na Premier League é algo que o clube não está ignorando.
- AFP
A concorrência dos rivais da Série A
O Barcelona não é o único grande clube europeu que acompanha de perto a situação de Fofana. Vários clubes da Série A italiana também estariam de olho no francês, o que significa que o Blaugrana pode ter que agir com determinação caso decida avançar com seu interesse e garantir a contratação do jogador. Embora a equipe do jogador esteja interessada na transferência para a La Liga, a decisão final dependerá da disposição do Chelsea em aceitar uma estrutura de empréstimo ou se o clube insistirá no valor total de € 30 milhões pedido.