O Barcelona fez uma oferta surpreendente pela contratação de Wesley Fofana, enquanto o Chelsea define o preço de venda

A Sky Sport Suíça informa que Fofana foi oferecido ao Barcelona. Os representantes do francês já teriam mantido várias rodadas de conversas com o diretor esportivo do Barça, Deco, para avaliar a viabilidade de uma transferência para o Camp Nou.

O zagueiro central de 25 anos pode ser uma das saídas de destaque do Chelsea neste verão. O clube londrino parece disposto a liberar o jogador para equilibrar suas necessidades esportivas e financeiras.