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Mohamed Saeed

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O Barcelona fez uma oferta por Kylian Mbappé antes de contratar Ousmane Dembélé para substituir Neymar, revela ex-presidente do clube

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O ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, revelou que o gigante catalão fez uma proposta oficial por Kylian Mbappé após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. A revelação bombástica lança luz sobre o frenético verão de 2017, quando o Blaugrana se viu em busca de um craque para preencher o vazio deixado pela saída recorde do brasileiro.

  • Mbappé estava na mira após a surpresa envolvendo Neymar

    Em uma entrevista reveladora à SER, o ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, falou abertamente sobre as tentativas do clube de garantir a contratação de Mbappé.

    O período se seguiu à surpreendente saída de Neymar, que deixou o Camp Nou para jogar no Paris Saint-Germain em uma transferência recorde de € 222 milhões, que causou comoção no mundo do futebol.

    Bartomeu admitiu que o clube não estava preparado para a saída do brasileiro, afirmando: “A saída de Neymar foi um choque para o clube; não queríamos que ele fosse embora.”

    A saída forçou a diretoria a buscar os talentos mais promissores do mercado, com Mbappé, então no Mônaco, emergindo como o principal alvo.

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    Por que o Barça escolheu Dembélé em vez de Mbappé

    Embora Mbappé tenha acabado sendo contratado pelo PSG, o Barcelona havia inicialmente avaliado a possibilidade de trazer o francês para a Catalunha. Bartomeu explicou que o clube fez esforços simultâneos tanto para contratar Mbappé quanto Dembélé, mas acabou se submetendo à decisão da comissão técnica.

    O ex-presidente detalhou o processo, dizendo: “Depois disso, começamos a procurar um substituto. Fizemos uma oferta por Mbappé e outra por Dembélé. A comissão técnica preferiu Dembélé.”

    Foi essa preferência do departamento técnico que levou o Barça a fechar um acordo de € 105 milhões, mais bônus, com o Borussia Dortmund por Dembélé, em vez de continuar tentando contratar a estrela do Mônaco.

  • A realidade financeira da contratação de Mbappé

    Apesar do interesse do clube, as condições financeiras de uma possível transferência de Mbappé eram assustadoras. Bartomeu esclareceu que, embora o interesse fosse oficial, o preço pedido pelo clube da Ligue 1 constituía um obstáculo intransponível que o PSG acabou por superar.

    Refletindo sobre as negociações, Bartomeu disse: “Não foi uma oferta no sentido estrito da palavra. Eles diziam: ele vale 180 milhões de euros. Se você quer Mbappé, são 180 milhões de euros, e o Paris pagou.”

    A significativa diferença de preço e a convicção da comissão técnica em relação ao perfil de Dembélé fizeram com que o Barcelona desviasse seu foco da futura estrela do Real Madrid.

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    Lições a tirar da contratação de Luis Suárez

    Bartomeu também aproveitou a oportunidade para falar sobre sua filosofia em relação às contratações do clube durante seu mandato. Ele observou que raramente interferiu nas decisões esportivas, citando as críticas que recebeu após a contratação de Luis Suárez, do Liverpool, como um ponto de inflexão em sua abordagem administrativa. O uruguaio foi contratado do Liverpool apesar de sua reputação controversa, embora tenha conquistado a Liga dos Campeões e quatro títulos da La Liga com o clube.

    “A única decisão que tomei como presidente ou como administrador, e que defendi vigorosamente, foi a contratação de Suárez”, explicou Bartomeu. “Fui duramente criticado por toda a mídia, então aprendi a lição de que o presidente ou os administradores não podem interferir em questões esportivas. Devemos confiar na comissão técnica, nos diretores esportivos e nos treinadores; são eles que decidem sobre as contratações.”