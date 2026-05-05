Getty Images Sport
Traduzido por
O Barcelona fez uma oferta por Kylian Mbappé antes de contratar Ousmane Dembélé para substituir Neymar, revela ex-presidente do clube
Mbappé estava na mira após a surpresa envolvendo Neymar
Em uma entrevista reveladora à SER, o ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, falou abertamente sobre as tentativas do clube de garantir a contratação de Mbappé.
O período se seguiu à surpreendente saída de Neymar, que deixou o Camp Nou para jogar no Paris Saint-Germain em uma transferência recorde de € 222 milhões, que causou comoção no mundo do futebol.
Bartomeu admitiu que o clube não estava preparado para a saída do brasileiro, afirmando: “A saída de Neymar foi um choque para o clube; não queríamos que ele fosse embora.”
A saída forçou a diretoria a buscar os talentos mais promissores do mercado, com Mbappé, então no Mônaco, emergindo como o principal alvo.
- Getty Images Sport
Por que o Barça escolheu Dembélé em vez de Mbappé
Embora Mbappé tenha acabado sendo contratado pelo PSG, o Barcelona havia inicialmente avaliado a possibilidade de trazer o francês para a Catalunha. Bartomeu explicou que o clube fez esforços simultâneos tanto para contratar Mbappé quanto Dembélé, mas acabou se submetendo à decisão da comissão técnica.
O ex-presidente detalhou o processo, dizendo: “Depois disso, começamos a procurar um substituto. Fizemos uma oferta por Mbappé e outra por Dembélé. A comissão técnica preferiu Dembélé.”
Foi essa preferência do departamento técnico que levou o Barça a fechar um acordo de € 105 milhões, mais bônus, com o Borussia Dortmund por Dembélé, em vez de continuar tentando contratar a estrela do Mônaco.
A realidade financeira da contratação de Mbappé
Apesar do interesse do clube, as condições financeiras de uma possível transferência de Mbappé eram assustadoras. Bartomeu esclareceu que, embora o interesse fosse oficial, o preço pedido pelo clube da Ligue 1 constituía um obstáculo intransponível que o PSG acabou por superar.
Refletindo sobre as negociações, Bartomeu disse: “Não foi uma oferta no sentido estrito da palavra. Eles diziam: ele vale 180 milhões de euros. Se você quer Mbappé, são 180 milhões de euros, e o Paris pagou.”
A significativa diferença de preço e a convicção da comissão técnica em relação ao perfil de Dembélé fizeram com que o Barcelona desviasse seu foco da futura estrela do Real Madrid.
- AFP
Lições a tirar da contratação de Luis Suárez
Bartomeu também aproveitou a oportunidade para falar sobre sua filosofia em relação às contratações do clube durante seu mandato. Ele observou que raramente interferiu nas decisões esportivas, citando as críticas que recebeu após a contratação de Luis Suárez, do Liverpool, como um ponto de inflexão em sua abordagem administrativa. O uruguaio foi contratado do Liverpool apesar de sua reputação controversa, embora tenha conquistado a Liga dos Campeões e quatro títulos da La Liga com o clube.
“A única decisão que tomei como presidente ou como administrador, e que defendi vigorosamente, foi a contratação de Suárez”, explicou Bartomeu. “Fui duramente criticado por toda a mídia, então aprendi a lição de que o presidente ou os administradores não podem interferir em questões esportivas. Devemos confiar na comissão técnica, nos diretores esportivos e nos treinadores; são eles que decidem sobre as contratações.”