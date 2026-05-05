O Barcelona fez uma oferta por Kylian Mbappé antes de contratar Ousmane Dembélé para substituir Neymar, revela ex-presidente do clube

Em uma entrevista reveladora à SER, o ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, falou abertamente sobre as tentativas do clube de garantir a contratação de Mbappé.

O período se seguiu à surpreendente saída de Neymar, que deixou o Camp Nou para jogar no Paris Saint-Germain em uma transferência recorde de € 222 milhões, que causou comoção no mundo do futebol.

Bartomeu admitiu que o clube não estava preparado para a saída do brasileiro, afirmando: “A saída de Neymar foi um choque para o clube; não queríamos que ele fosse embora.”

A saída forçou a diretoria a buscar os talentos mais promissores do mercado, com Mbappé, então no Mônaco, emergindo como o principal alvo.