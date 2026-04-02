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Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traduzido por

O Barcelona Femeni goleou o Real Madrid pela TERCEIRA vez em nove dias e garantiu vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, enquanto Alexia Putellas comemorou sua 500ª partida em grande estilo

Barcelona
A. Putellas
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino
Barcelona x Real Madrid Femenino
Real Madrid Femenino

O Barcelona Femeni goleou o Real Madrid por 6 a 0 em um Clássico histórico, conquistando sua terceira vitória esmagadora sobre o arquirrival em apenas nove dias e garantindo, assim, uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Alexia Putellas marcou um dos gols, comemorando com estilo sua 500ª partida pelo Barça.

  • O Barça causa mais sofrimento aos rivais do Clássico

    Diante de uma torcida entusiasmada de mais de 60 mil pessoas no eletrizante Spotify Camp Nou, o Barcelona Femení derrotou o Real Madrid com eficácia pela terceira vez em apenas nove dias, garantindo sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória por 12 a 2 no placar agregado. O confronto da segunda partida se transformou em um pesadelo para as visitantes, que sofreram a maior derrota de sua história em competições europeias, após terem sido derrotadas por 3 a 0 pelo Barça na Primera División espanhola no domingo.

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  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Putellas comemora marco histórico em grande estilo

    A noite estava destinada a ser de Putellas, que entrou em campo para sua 500ª partida com a famosa camisa blaugrana. A bicampeã da Bola de Ouro levou apenas oito minutos para deixar sua marca, reagindo com rapidez ao rebote de um chute defendido de Ewa Pajor para marcar o primeiro gol. Foi seu 230º gol pelo clube, uma maneira perfeita de comemorar meio milênio de partidas.

    O gol de Putellas deu o tom para uma enxurrada de jogadas no primeiro tempo que praticamente encerrou a partida antes mesmo de ela começar. Sua liderança no meio-campo foi mais uma vez o catalisador de tudo de positivo que o Barça produziu.


  • Graham Hansen e Pajor juntam-se ao grupo

    Caroline Graham Hansen marcou de cabeça o segundo gol aos 15 minutos, antes de dar assistência para Paredes marcar o terceiro em um escanteio. A jogadora da seleção norueguesa acabou por marcar um gol espetacular com um chute por cima do goleiro no segundo tempo, completando sua dupla e humilhando ainda mais Misa Rodríguez na baliza do Real Madrid.

    Para não ficar atrás, a contratação do verão, Ewa Pajor, deu continuidade à sua prolífica temporada de estreia na Espanha. Ela marcou o quarto gol da noite antes do intervalo, alcançando seu 40º gol na carreira em competições europeias de clubes. A profundidade do talento à disposição de Pere Romeu foi coroada por Esmee Brugts, que converteu um cruzamento da jovem Clara Serrajordi para fechar o placar em seis gols naquela noite.

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    O Bayern de Munique aguarda nas semifinais

    A goleada por 12 a 2 no placar agregado leva a um confronto nas semifinais contra o Bayern de Munique. Embora o gigante alemão represente uma ameaça física mais significativa do que o Real Madrid, o Barcelona chega a essa disputa com extrema confiança. As equipes se enfrentaram no início desta temporada, na fase de grupos, quando o Barça triunfou com uma vitória retumbante por 7 a 1.

    Depois de perder o título para o Arsenal na temporada passada, o time catalão parece possuído e determinado a recuperar seu status de rainha da Europa. Chegou às semifinais com um histórico invicto nesta temporada, marcando 20 gols apenas na fase de grupos.

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