O Barcelona Femeni goleou o Real Madrid pela TERCEIRA vez em nove dias e garantiu vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, enquanto Alexia Putellas comemorou sua 500ª partida em grande estilo

A noite estava destinada a ser de Putellas, que entrou em campo para sua 500ª partida com a famosa camisa blaugrana. A bicampeã da Bola de Ouro levou apenas oito minutos para deixar sua marca, reagindo com rapidez ao rebote de um chute defendido de Ewa Pajor para marcar o primeiro gol. Foi seu 230º gol pelo clube, uma maneira perfeita de comemorar meio milênio de partidas.

O gol de Putellas deu o tom para uma enxurrada de jogadas no primeiro tempo que praticamente encerrou a partida antes mesmo de ela começar. Sua liderança no meio-campo foi mais uma vez o catalisador de tudo de positivo que o Barça produziu.



