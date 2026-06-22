Getty Images Sport
Traduzido por
O Barcelona faz uma surpreendente proposta de transferência por Harry Kane em meio à incerteza sobre o contrato com o Bayern de Munique
O Barcelona sonda o terreno para contratar Kane
De acordo com o jornal *Sport*, o Barça fez uma abordagem surpresa para avaliar a disposição de Kane em trocar a Bundesliga pela La Liga. Embora o clube ainda não tenha apresentado uma oferta formal, dirigentes entraram em contato com a equipe do atacante para avaliar sua abertura a uma transferência para o Spotify Camp Nou. O capitão da seleção inglesa surgiu como um dos alvos mais cobiçados pelo Barcelona após a saída de Lewandowski.
As impressionantes atuações de Kane na Copa do Mundo, combinadas com seu excelente desempenho pelo Bayern de Munique, reforçaram a admiração do clube pelo atacante, apesar de ele ter 32 anos. No entanto, o feedback inicial recebido pelo Barcelona sugere que a negociação está, no momento, “paralisada”. Entende-se que Kane esteja muito satisfeito com a vida em Munique.
- Getty Images Sport
Impasse contratual no Bayern
A porta continua ligeiramente entreaberta para o Barcelona devido a um desentendimento em andamento entre Kane e a diretoria do Bayern a respeito da renovação do contrato. O contrato atual do atacante vence em 2027 e, embora ambas as partes estejam abertas a uma renovação, há uma grande diferença de posições quanto à duração do novo acordo. Segundo relatos, Kane está insistindo em um contrato que garanta seu futuro até 2030, mas o Bayern só está disposto a oferecer uma prorrogação de mais duas temporadas.
Kane assinou com o Bayern em 2023 em uma transação avaliada em quase € 100 milhões e atualmente ganha a impressionante quantia de € 25 milhões por ano. Se nenhum meio-termo for alcançado após o término de sua participação na Copa do Mundo, o panorama de seu futuro poderá mudar. O Barcelona está à espreita para ver se esse atrito contratual se transforma em uma oportunidade real de garantir o futuro do atacante.
Alvarez continua sendo a prioridade
Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, continua sendo o principal alvo de Deco e Flick. Ao contrário do feedback recebido da equipe de Kane, o argentino demonstrou grande interesse em se transferir para o Barcelona. A diretoria do clube acredita que Álvarez possui o perfil perfeito para o sistema tático de Flick, combinando finalização precisa e natural com trabalho defensivo de alta intensidade e jogo coletivo.
A busca por um novo “número nove” é uma resposta direta às exigências táticas de Flick. Após a contratação de Anthony Gordon, o técnico alemão deixou claro que não abrirá mão de sua filosofia de jogo, que exige atacantes que contribuam fortemente para a estrutura de pressão da equipe. Álvarez é visto como a opção mais viável e taticamente sólida atualmente no mercado.
- Getty Images Sport
Kane está focado na conquista da Copa do Mundo
Por enquanto, Kane está totalmente focado em liderar a Inglaterra na Copa do Mundo; ele pretende manter sua excelente forma contra Gana e aumentar sua contagem na Copa do Mundo, tendo elevado seu total no torneio para 10 gols com dois gols contra a Croácia.
Com os dois gols marcados recentemente, o atacante do Bayern de Munique igualou o recorde de longa data de Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da Copa do Mundo, e agora tem uma oportunidade de ouro para superar Lineker e assumir o recorde de forma definitiva.