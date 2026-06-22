O Barcelona faz uma surpreendente proposta de transferência por Harry Kane em meio à incerteza sobre o contrato com o Bayern de Munique

De acordo com o jornal *Sport*, o Barça fez uma abordagem surpresa para avaliar a disposição de Kane em trocar a Bundesliga pela La Liga. Embora o clube ainda não tenha apresentado uma oferta formal, dirigentes entraram em contato com a equipe do atacante para avaliar sua abertura a uma transferência para o Spotify Camp Nou. O capitão da seleção inglesa surgiu como um dos alvos mais cobiçados pelo Barcelona após a saída de Lewandowski.

As impressionantes atuações de Kane na Copa do Mundo, combinadas com seu excelente desempenho pelo Bayern de Munique, reforçaram a admiração do clube pelo atacante, apesar de ele ter 32 anos. No entanto, o feedback inicial recebido pelo Barcelona sugere que a negociação está, no momento, “paralisada”. Entende-se que Kane esteja muito satisfeito com a vida em Munique.



