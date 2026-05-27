O Barcelona faz uma oferta de 69 milhões de libras por Anthony Gordon, enquanto o campeão da La Liga tenta superar o Bayern de Munique na disputa pelo ala do Newcastle

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Barcelona apresentou uma oferta formal de 80 milhões de euros (69 milhões de libras) iniciais, além de bônus vinculados ao desempenho, pelo jogador Gordon. O gigante catalão está ansioso para garantir os serviços do jogador de 25 anos e já entrou em contato com seus representantes para discutir uma possível transferência para a La Liga. As negociações entre os dois clubes estão em andamento, já que o Barça busca fechar o negócio rapidamente.

Flick e o diretor esportivo Deco são conhecidos admiradores do ex-jogador do Everton, acreditando que ele pode preencher perfeitamente a função ocupada por Marcus Rashford nesta temporada. Rashford teve uma passagem produtiva por empréstimo na Espanha, somando 14 gols e 14 assistências, e embora o Barcelona tenha uma opção de compra de € 30 milhões pelo atacante do Manchester United até 15 de junho, o clube agora está priorizando a contratação de Gordon.