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O Barcelona faz uma oferta de 69 milhões de libras por Anthony Gordon, enquanto o campeão da La Liga tenta superar o Bayern de Munique na disputa pelo ala do Newcastle
O Barça apresenta uma oferta inicial milionária
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Barcelona apresentou uma oferta formal de 80 milhões de euros (69 milhões de libras) iniciais, além de bônus vinculados ao desempenho, pelo jogador Gordon. O gigante catalão está ansioso para garantir os serviços do jogador de 25 anos e já entrou em contato com seus representantes para discutir uma possível transferência para a La Liga. As negociações entre os dois clubes estão em andamento, já que o Barça busca fechar o negócio rapidamente.
Flick e o diretor esportivo Deco são conhecidos admiradores do ex-jogador do Everton, acreditando que ele pode preencher perfeitamente a função ocupada por Marcus Rashford nesta temporada. Rashford teve uma passagem produtiva por empréstimo na Espanha, somando 14 gols e 14 assistências, e embora o Barcelona tenha uma opção de compra de € 30 milhões pelo atacante do Manchester United até 15 de junho, o clube agora está priorizando a contratação de Gordon.
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Estratégia financeira por trás dessa medida
Apesar do valor da transferência ser significativamente mais alto do que a cláusula de rescisão de Rashford, o Barcelona acredita que a contratação de Gordon faz mais sentido financeiro a longo prazo. A diretoria do clube considera que as exigências salariais mais modestas de Gordon e a possibilidade de oferecer-lhe um contrato mais longo, devido à sua idade, permitirão amortizar o custo da transferência ao longo de um período mais extenso, o que se encaixa dentro de suas rígidas restrições financeiras.
Essa abordagem estratégica surge em um momento em que o Newcastle enfrenta pressão para administrar seu próprio elenco. No final da temporada, o técnico do Magpies, Eddie Howe, admitiu que Gordon havia sido deixado de fora de algumas escalações porque estava “olhando para o futuro”, alimentando especulações de que o clube está se preparando para a vida sem seu craque.
Antecipando-se ao Bayern
O Barcelona não é o único grande clube europeu interessado em Gordon; até recentemente, o Bayern de Munique era considerado o principal candidato à sua contratação. O gigante da Bundesliga continua interessado, mas, segundo relatos, tem hesitado em pagar a avaliação de € 80 milhões, o que o levou a buscar opções alternativas. O Chelsea e o Arsenal também têm acompanhado o ponta, embora o Barça tenha agora ganhado vantagem sobre seus rivais com esta proposta concreta.
Gordon já passou por negociações de transferência de grande repercussão, tendo quase se transferido para o Liverpool em 2024 em uma transação que levaria Joe Gomez para St James' Park. Refletindo sobre essa transferência fracassada, Gordon declarou anteriormente: “Não deu certo. Tive que aceitar isso no começo e, depois, aceitar de novo foi difícil.”
Com o Liverpool não voltando à mesa de negociações neste verão, o caminho parece livre para uma transferência para o exterior.
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Uma estrela em ascensão?
O ponta disputou 46 partidas em todas as competições e marcou 17 gols pelo Newcastle nesta temporada. Suas atuações na Liga dos Campeões foram particularmente notáveis, tendo marcado 10 gols em apenas 12 jogos. Esse desempenho consolidou seu lugar na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, com Gordon tendo sido recentemente convocado para a lista de 26 jogadores para a próxima Copa do Mundo, após ter disputado sua 17ª partida pela seleção contra o Japão.
Desde que chegou ao Newcastle vindo do Everton em janeiro de 2023 por 40 milhões de libras, Gordon disputou 152 partidas pelo clube e se tornou um dos atacantes mais diretos e perigosos da Premier League.