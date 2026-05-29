As intensas especulações em torno do zagueiro de 24 anos se intensificaram depois que o ícone do futebol alemão Lothar Matthäus confirmou explicitamente que os campeões da Bundesliga estão buscando ativamente o versátil ex-jogador do RB Leipzig.

Em entrevista à Sky, Matthaus revelou a campanha de recrutamento que o clube vem realizando nos bastidores. “Tenho um jogador em mente e ouvi dizer que já estão sendo feitas consultas”, disse Matthaus. “Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga pelo Manchester City, lateral-esquerdo, também pode atuar na zaga. O nome dele é Gvardiol.”