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O Barcelona estuda uma oferta ambiciosa por Josko Gvardiol, enquanto o Bayern de Munique já se informou sobre o zagueiro do Manchester City
Gigantes europeus de olho no Etihad
O Barcelona colocou Gvardiol no topo da sua lista de alvos defensivos, na tentativa de realizar uma janela de transferências de grande destaque. De acordo com informações do programa “El Partidazo de COPE”, o clube catalão está explorando ativamente a contratação da estrela do City, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para a chegada do atacante Alvarez, do Atlético de Madrid. Os campeões espanhóis acreditam que a transferência seja viável, embora enfrentem a oposição imediata do Bayern de Munique, que está determinado a reformular sua defesa.
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Matthaus confirma o interesse do Bayern
As intensas especulações em torno do zagueiro de 24 anos se intensificaram depois que o ícone do futebol alemão Lothar Matthäus confirmou explicitamente que os campeões da Bundesliga estão buscando ativamente o versátil ex-jogador do RB Leipzig.
Em entrevista à Sky, Matthaus revelou a campanha de recrutamento que o clube vem realizando nos bastidores. “Tenho um jogador em mente e ouvi dizer que já estão sendo feitas consultas”, disse Matthaus. “Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga pelo Manchester City, lateral-esquerdo, também pode atuar na zaga. O nome dele é Gvardiol.”
Conversas sobre a ampliação do plano de desenvolvimento urbano
Apesar das notícias do TEAMtalkindicando que o Bayern entrou em contato com os representantes do zagueiro, o City continua determinado a proteger seu investimento de € 90 milhões. Gvardiol tem sido uma figura confiável sob o comando de Pep Guardiola desde 2023, embora uma fratura na tíbia tenha limitado sua participação a 18 partidas da Premier League nesta temporada. A diretoria do clube inglês está trabalhando em uma extensão de contrato para garantir seu futuro a longo prazo, estendendo-se além do atual contrato, válido até 2028, pois acredita que o jogador está bem adaptado ao clube.
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Reorganização da defesa à vista
Gvardiol representa uma opção de verão extremamente atraente para o técnico do Bayern, Vincent Kompany, em meio à contínua fragilidade defensiva e à incerteza na Allianz Arena. Com Alphonso Davies e Hiroki Ito enfrentando problemas físicos e Kim Min-jae sendo especulado para uma possível saída, o clube alemão vai se empenhar ao máximo para garantir reforços de alto nível. Enquanto isso, o Barcelona precisa lidar com sua própria situação financeira complexa se quiser concretizar com sucesso a contratação simultânea de Gvardiol e Alvarez.