O Barcelona estaria interessado em Lucas Herrington, jovem promessa da seleção australiana que joga pelo Colorado Rapids

Se Herrington deixar o Rapids, ele será o segundo zagueiro importante que o departamento de olheiros do time conseguiu descobrir e, potencialmente, vender com lucro nos últimos cinco anos.

Em 2024, o Rapids vendeu seu ex-jogador selecionado na primeira rodada, o zagueiro central Moise Bombito, ao OGC Nice por um valor inicial estimado em US$ 7,7 milhões.