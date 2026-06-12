Getty Images Sport
Traduzido por
O Barcelona estaria interessado em Lucas Herrington, jovem promessa da seleção australiana que joga pelo Colorado Rapids
- Getty Images Sport
Talentos em ascensão
Herrington já é considerado um dos melhores jovens jogadores da MLS, com um gol e uma assistência em 15 partidas disputadas no campeonato nesta temporada. Tom Bogert informou que vários clubes estão de olho no jovem, sendo o Barcelona o nome de maior destaque associado a ele. O Rapids não respondeu ao pedido de comentário da GOAL.
- Getty Images Sport
Sobre a Copa do Mundo da Austrália
O sucesso de Herrington no Rapids também não passou despercebido pela federação de futebol de seu país. Ele foi convocado para a seleção australiana que disputará a Copa do Mundo e poderá entrar em campo já neste sábado, quando a equipe enfrentar a Turquia.
- Getty
Uma reminiscência de Bombito?
Se Herrington deixar o Rapids, ele será o segundo zagueiro importante que o departamento de olheiros do time conseguiu descobrir e, potencialmente, vender com lucro nos últimos cinco anos.
Em 2024, o Rapids vendeu seu ex-jogador selecionado na primeira rodada, o zagueiro central Moise Bombito, ao OGC Nice por um valor inicial estimado em US$ 7,7 milhões.
E agora?
O Rapids está em uma pausa para a Copa do Mundo e só volta a jogar no dia 22 de julho. Ainda não se sabe se Herrington estará presente quando a equipe retomar as partidas do campeonato.