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Los Angeles Football Club v Colorado RapidsGetty Images Sport

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O Barcelona estaria interessado em Lucas Herrington, jovem promessa da seleção australiana que joga pelo Colorado Rapids

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Lucas Herrington, de 18 anos, tem sido uma das revelações da Major League Soccer neste ano, destacando-se como um dos melhores defensores do Colorado Rapids. Sua ascensão teria atraído o interesse de clubes estrangeiros, incluindo o Barcelona, atual campeão da La Liga. O excelente desempenho do zagueiro central também lhe garantiu uma vaga na seleção australiana para a Copa do Mundo.

  • Colorado Rapids v San Jose Earthquakes: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Talentos em ascensão

    Herrington já é considerado um dos melhores jovens jogadores da MLS, com um gol e uma assistência em 15 partidas disputadas no campeonato nesta temporada. Tom Bogert informou que vários clubes estão de olho no jovem, sendo o Barcelona o nome de maior destaque associado a ele. O Rapids não respondeu ao pedido de comentário da GOAL.

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  • Australia Training Camp Ahead of FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sobre a Copa do Mundo da Austrália

    O sucesso de Herrington no Rapids também não passou despercebido pela federação de futebol de seu país. Ele foi convocado para a seleção australiana que disputará a Copa do Mundo e poderá entrar em campo já neste sábado, quando a equipe enfrentar a Turquia.

  • Moise BombitoGetty

    Uma reminiscência de Bombito?

    Se Herrington deixar o Rapids, ele será o segundo zagueiro importante que o departamento de olheiros do time conseguiu descobrir e, potencialmente, vender com lucro nos últimos cinco anos.

    Em 2024, o Rapids vendeu seu ex-jogador selecionado na primeira rodada, o zagueiro central Moise Bombito, ao OGC Nice por um valor inicial estimado em US$ 7,7 milhões.

  • E agora?

    O Rapids está em uma pausa para a Copa do Mundo e só volta a jogar no dia 22 de julho. Ainda não se sabe se Herrington estará presente quando a equipe retomar as partidas do campeonato.

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