O Barcelona está se empenhando para concluir a contratação de Kerolin, do Manchester City, que superaria o recorde do clube estabelecido com a contratação da estrela das Lionesses, Keira Walsh

Conforme noticiado inicialmente pela jornalista Victoria Leite e posteriormente confirmado pelo ge, o Barça voltará em breve com uma terceira oferta por Kerolin, depois que o City rejeitou as duas primeiras propostas dos atuais campeões europeus. A segunda dessas ofertas teria feito da atacante brasileira a maior contratação da história da equipe feminina do Barça, superando as 400.000 libras (470.000 dólares) pagas pela jogadora da seleção inglesa Keira Walsh no verão de 2022.

Na época, aquele negócio representou um recorde mundial no futebol feminino, superando as 250.000 libras (334.000 dólares) que o Chelsea pagou para contratar Pernille Harder em 2020. No entanto, as finanças no esporte cresceram tanto nos últimos anos que a transferência de Walsh para o Barcelona agora fica fora do ranking das 25 contratações mais caras da história, com a própria meio-campista tendo sido transferida novamente por um valor ainda maior no ano passado, quando se juntou ao Chelsea.

Ainda não se sabe quanto o Barça terá que pagar para trazer Kerolin para a Catalunha, nem onde esse valor se classificaria entre os maiores do futebol feminino. Segundo o Sport, o contrato de Kerolin, válido até 2028, contém uma cláusula de rescisão de mais de €1 milhão (£857.000/$1,14 milhão) — um valor que o Barça não pode arcar. No entanto, o “Sport” informa que tanto o Blaugrana quanto o City estão “trabalhando para encontrar um ponto em comum e finalizar a transferência”.