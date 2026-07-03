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O Barcelona está se empenhando para concluir a contratação de Kerolin, do Manchester City, que superaria o recorde do clube estabelecido com a contratação da estrela das Lionesses, Keira Walsh
O Barcelona está se empenhando para fechar a contratação de Kerolin, que seria a maior da história do clube
Conforme noticiado inicialmente pela jornalista Victoria Leite e posteriormente confirmado pelo ge, o Barça voltará em breve com uma terceira oferta por Kerolin, depois que o City rejeitou as duas primeiras propostas dos atuais campeões europeus. A segunda dessas ofertas teria feito da atacante brasileira a maior contratação da história da equipe feminina do Barça, superando as 400.000 libras (470.000 dólares) pagas pela jogadora da seleção inglesa Keira Walsh no verão de 2022.
Na época, aquele negócio representou um recorde mundial no futebol feminino, superando as 250.000 libras (334.000 dólares) que o Chelsea pagou para contratar Pernille Harder em 2020. No entanto, as finanças no esporte cresceram tanto nos últimos anos que a transferência de Walsh para o Barcelona agora fica fora do ranking das 25 contratações mais caras da história, com a própria meio-campista tendo sido transferida novamente por um valor ainda maior no ano passado, quando se juntou ao Chelsea.
Ainda não se sabe quanto o Barça terá que pagar para trazer Kerolin para a Catalunha, nem onde esse valor se classificaria entre os maiores do futebol feminino. Segundo o Sport, o contrato de Kerolin, válido até 2028, contém uma cláusula de rescisão de mais de €1 milhão (£857.000/$1,14 milhão) — um valor que o Barça não pode arcar. No entanto, o “Sport” informa que tanto o Blaugrana quanto o City estão “trabalhando para encontrar um ponto em comum e finalizar a transferência”.
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Nove gols em nove partidas como titular: a excelente temporada 2025-26 de Kerolin
Foi apenas no ano passado que Kerolin assinou contrato com o Man City, chegando na janela de transferências de janeiro de 2025, após três anos nos Estados Unidos, jogando pelo North Carolina Courage. Ela deu mostras de seu talento naqueles primeiros meses no clube, marcando quatro gols antes do fim da temporada, e depois explodiu em sua primeira campanha completa na Superliga Feminina.
Na temporada 2025-26, Kerolin marcou nove gols e deu cinco assistências na WSL, ajudando o Man City a conquistar o título pela primeira vez em 10 anos, com destaque para seu hat-trick na goleada de 5 a 1 sobre o então atual campeão Chelsea, em fevereiro. As 14 contribuições diretas para gols da jogadora de 26 anos foram superadas apenas por três jogadoras da divisão: as estrelas do City Khadija Shaw e Vivianne Miedema, e a atacante do Arsenal Alessia Russo.
Esses números foram alcançados apesar de Kerolin ter sido titular em apenas nove partidas do campeonato. A atacante sofreu uma lesão no início da temporada, o que a deixou fora dos gramados por quase três meses; e, assim que recuperou a forma física, a disputa por uma vaga no time titular era acirrada, especialmente porque a equipe havia começado o ano de forma brilhante. Sua capacidade de causar impacto saindo do banco, porém, fez com que ela rapidamente conquistasse seu lugar na escalação, e uma sequência de sete partidas como titular na reta final do campeonato rendeu sete gols e duas assistências, colocando o City à beira do triunfo.
Por que o Barcelona precisa de uma jogadora decisiva como Kerolin
É fácil entender, então, por que o Barça gostaria de trazer a estrela brasileira para o elenco. Atacante dinâmica e empolgante, Kerolin possui aquele “fator X” capaz de decidir um jogo em um instante. O Blaugrana também precisa disso, pois acaba de se despedir de vários jogadores importantes, incluindo alguns do ataque.
A saída de Salma Paralluelo do clube foi anunciada no início desta semana, depois que as negociações para um novo contrato não deram em nada. A jogadora da seleção espanhola, que marcou dois gols na final da Liga dos Campeões em maio, despertou o interesse do Arsenal, do Lyon, do Paris Saint-Germain e do London City Lionesses, tendo já recusado uma oferta do Chelsea.
O mais notável, porém, é a saída de Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, que encerrou sua passagem de 14 anos pelo clube antes do fim da última temporada. Putellas foi eleita a Melhor Jogadora da Temporada da Liga dos Campeões após ajudar o Barça a conquistar seu quarto título europeu, e o clube precisa desesperadamente recrutar jogadoras decisivas para preencher o vazio deixado por sua saída, a fim de apoiar um ataque ainda talentoso que inclui Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen, entre outras.
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Por que o Manchester City deixaria Kerolin sair?
Por que o City se contentaria em deixar Kerolin sair, então, como sugere a reportagem? Bem, o elenco está bem reforçado no ataque, com Shaw e Miedema apoiadas por Lauren Hemp, Aoba Fujino e Mary Fowler, esta última tendo perdido quase toda a temporada após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em abril do ano passado. Seu retorno será quase como uma nova contratação para o City na temporada 2026-27, além da contratação efetiva de Beth Mead.
A possibilidade de receber uma quantia significativa pela venda de Kerolin também deve permitir que o clube reinvista no elenco e a substitua de forma eficaz, já que busca construir um elenco mais profundo antes do retorno à Liga dos Campeões. Dito isso, a qualidade de Kerolin não será fácil de substituir, e a equipe de contratações precisará acertar nas novas contratações caso ela realmente se despeda de Manchester.
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