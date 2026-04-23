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Adhe Makayasa

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O Barcelona está pronto para mandar Marcus Rashford de volta ao Manchester United depois que ele desperdiçou uma “oportunidade de ouro”

Mercado da bola
M. Rashford
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O Barcelona estaria se preparando para permitir que Marcus Rashford retorne ao Manchester United neste verão, após uma passagem decepcionante por empréstimo no Camp Nou. Apesar do interesse inicial em uma transferência definitiva, os dirigentes do clube perderam o entusiasmo pelo jogador de 28 anos depois que ele não conseguiu corresponder às expectativas durante uma sequência crucial de partidas na Liga dos Campeões e na Copa del Rey.

  • Fim do contrato de empréstimo de Rashford

    De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Barcelona decidiu não exercer a opção de compra de Rashford, no valor de € 30 milhões (R$ 100 milhões). Embora tenha tido um início promissor na Espanha, sua influência diminuiu significativamente durante as eliminatórias decisivas do clube tanto na Liga dos Campeões quanto na Copa del Rey. Fontes do clube sugerem que Rashford não conseguiu aproveitar sua “oportunidade de ouro” para consolidar uma vaga no time titular enquanto Raphinha estava fora de ação, o que levou a uma grande reviravolta em relação ao seu futuro a longo prazo na Catalunha.

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    As prioridades do clube catalão mudaram

    A diretoria do Blaugrana já havia se reunido com os representantes de Rashford para discutir uma transferência definitiva, mas seu desempenho irregular em partidas decisivas mudou a perspectiva interna. Embora não se esperasse que os termos pessoais fossem um problema, a comissão técnica do clube está agora priorizando outros perfis para o ataque. Essa mudança de postura ocorreu após uma queda de rendimento durante um período crítico, levando os dirigentes do clube a explorar opções alternativas, apesar das discussões anteriores sobre um possível contrato de vários anos para o jogador emprestado pelo United.

  • As lutas por nocaute acabam custando caro

    Apesar de ter somado 12 gols e 13 assistências em 44 partidas, a incapacidade de Rashford de fazer a diferença em confrontos decisivos de eliminatórias acabou custando caro. O jogador de 28 anos não conseguiu contribuir com nenhum gol nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, um desempenho discreto que se repetiu na semifinal da Copa del Rey contra o mesmo adversário. Essas atuações sem destaque em jogos de grande importância, especialmente quando encarregado de liderar o ataque na ausência de Raphinha, convenceram a diretoria do Barcelona de que o atacante carece da eficácia necessária para o projeto de longo prazo do clube. De fato, Julián Álvarez continua sendo o principal alvo para a janela de transferências de verão, com o ponta-esquerda do Osasuna, Víctor Muñoz, sendo outro nome no topo da lista.

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    Reta final pela conquista do título do campeonato

    Rashford continua fazendo parte dos planos imediatos de Hansi Flick, enquanto o Barcelona busca garantir o segundo título consecutivo do campeonato, começando pela visita de sábado ao Getafe. Com uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid e apenas seis jogos restantes, o foco está em manter o domínio nacional antes de um verão de grandes mudanças. Rashford, por sua vez, enfrenta um futuro incerto de volta a Old Trafford, onde tem contrato até 2028, a menos que surja outro interessado disposto a pagar o valor exigido pelo United.

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