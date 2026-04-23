O Barcelona está pronto para mandar Marcus Rashford de volta ao Manchester United depois que ele desperdiçou uma “oportunidade de ouro”

Apesar de ter somado 12 gols e 13 assistências em 44 partidas, a incapacidade de Rashford de fazer a diferença em confrontos decisivos de eliminatórias acabou custando caro. O jogador de 28 anos não conseguiu contribuir com nenhum gol nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, um desempenho discreto que se repetiu na semifinal da Copa del Rey contra o mesmo adversário. Essas atuações sem destaque em jogos de grande importância, especialmente quando encarregado de liderar o ataque na ausência de Raphinha, convenceram a diretoria do Barcelona de que o atacante carece da eficácia necessária para o projeto de longo prazo do clube. De fato, Julián Álvarez continua sendo o principal alvo para a janela de transferências de verão, com o ponta-esquerda do Osasuna, Víctor Muñoz, sendo outro nome no topo da lista.