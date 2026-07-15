O Barcelona está furioso com Ronald Koeman e a seleção holandesa, já que o time espanhol se sente enganado em relação à lesão de Frenkie de Jong

As expectativas eram baixas quando De Jong voltou à Ciutat Esportiva na segunda-feira, mas a realidade se mostrou muito pior do que qualquer pessoa no Barcelona havia previsto. O meio-campista, que havia recebido permissão para ficar de folga até 20 de julho, decidiu retornar mais cedo para que os médicos do clube examinassem seu joelho direito devido a um inchaço grave. Após uma conversa inicial com o técnico Hansi Flick, a equipe médica realizou um exame que revelou uma articulação completamente instável.

De acordo com o jornal espanhol AS, a gravidade da situação é tal que os médicos suspeitam de lesão nos ligamentos; no entanto, um sangramento interno impossibilitou a realização imediata de uma ressonância magnética. O clube agora precisa esperar vários dias até que a inflamação diminua para poder avaliar com precisão a extensão do trauma. As primeiras impressões deixaram o clube em estado de choque quanto às condições físicas do jogador.