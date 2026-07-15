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O Barcelona está furioso com Ronald Koeman e a seleção holandesa, já que o time espanhol se sente enganado em relação à lesão de Frenkie de Jong
Equipe médica do Barcelona está preocupada com o estado de saúde de De Jong
As expectativas eram baixas quando De Jong voltou à Ciutat Esportiva na segunda-feira, mas a realidade se mostrou muito pior do que qualquer pessoa no Barcelona havia previsto. O meio-campista, que havia recebido permissão para ficar de folga até 20 de julho, decidiu retornar mais cedo para que os médicos do clube examinassem seu joelho direito devido a um inchaço grave. Após uma conversa inicial com o técnico Hansi Flick, a equipe médica realizou um exame que revelou uma articulação completamente instável.
De acordo com o jornal espanhol AS, a gravidade da situação é tal que os médicos suspeitam de lesão nos ligamentos; no entanto, um sangramento interno impossibilitou a realização imediata de uma ressonância magnética. O clube agora precisa esperar vários dias até que a inflamação diminua para poder avaliar com precisão a extensão do trauma. As primeiras impressões deixaram o clube em estado de choque quanto às condições físicas do jogador.
- AFP
Aumentam as tensões em torno da suposta má gestão por parte da Holanda
O gigante catalão se sente deliberadamente enganado pela diretoria da seleção holandesa. Embora o Barcelona soubesse que De Jong havia recebido duas injeções para jogar nas partidas recentes contra a Tunísia e o Marrocos, o clube não foi informado da verdadeira gravidade do problema. Há uma suspeita crescente no Camp Nou de que De Jong tenha jogado com uma lesão grave contra o Marrocos — partida que foi para a prorrogação e acabou com a eliminação da Holanda nas oitavas de final nos pênaltis —, o que provavelmente agravou o dano exponencialmente.
“Vamos ver como Koeman e Frenkie vão explicar esse problema grave”, afirmaram fontes internas do Barcelona ao jornal espanhol, destacando a profunda frustração no clube. A diretoria considera que houve um claro caso de negligência, alegando que a seleção nacional priorizou resultados de curto prazo em detrimento da saúde do jogador a longo prazo.
Koeman e De Jong sob críticas
A relação entre o Barcelona e Koeman já estava tensa, e esse último acontecimento reacendeu antigas desavenças. O clube não esqueceu as críticas públicas de Koeman sobre a forma como lidaram com a condição física de De Jong no final da temporada 2023-24, o que acabou custando ao jogador uma vaga no Campeonato Europeu. Agora, a situação se inverteu, com os dirigentes do Barça questionando por que a comissão técnica holandesa assumiu tais “riscos inaceitáveis”.
Não é apenas a comissão técnica que está sob escrutínio; o próprio De Jong está no olho do furacão por não ter sinalizado suas limitações. O clube acredita que o jogador deveria ter sabido quando parar, em vez de insistir apesar da dor — uma decisão que agora pode deixá-lo afastado dos gramados por um período de quatro a seis meses, caso seja necessária uma cirurgia.
- AFP
Problemas de saúde e medo de cirurgias
Há também uma indignação significativa dirigida à equipe médica da Holanda, que havia garantido anteriormente ao Barcelona que a situação estava sob controle e que as injeções estavam sendo administradas sob rigorosa supervisão. Os resultados observados nesta semana sugerem o contrário, levando o Barça a acreditar que foi exigido do meio-campista um nível imprudente de esforço.
Se os exames finais confirmarem o pior cenário, a cirurgia será a única opção para estabilizar o joelho. Tal procedimento efetivamente tiraria De Jong de ação durante a primeira metade da temporada, deixando Flick sem um de seus principais pilares logo no início de sua gestão. O meio-campista holandês foi fundamental na última temporada, disputando 38 partidas em todas as competições pelo Barcelona, marcando um gol e dando oito assistências para ajudar o clube a conquistar o título da La Liga.
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