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O Barcelona está em uma corrida contra o tempo para acionar a cláusula de rescisão do jovem zagueiro antes que o valor DUPLIQUE
Os catalães buscam um prodígio da defesa
Após a contratação inicial de Anthony Gordon no verão, o gigante catalão voltou sua atenção para garantir uma segunda contratação sob o comando do técnico Hansi Flick. Uma reportagem do jornal espanhol *Sport*revela que a diretoria do Camp Nou lidera a disputa pelo jovem zagueiro Salinas, após sua excelente campanha na segunda divisão. O clube conseguiu superar o intenso interesse de vários clubes da Premier League e da Espanha, graças ao desejo do jogador de se juntar ao Blaugrana.
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Mendes coordena negociações cruciais
O superagente Jorge Mendes visitou recentemente o Santander para facilitar as negociações, informando à diretoria catalã que o lateral-esquerdo possui atualmente uma cláusula de rescisão acessível de 8 milhões de euros. O renomado representante aproveitou seu forte relacionamento com a diretoria do Camp Nou para impulsionar as negociações e garantir um acordo verbal. Os dirigentes do clube consideram o versátil jogador de 19 anos uma oportunidade excepcional no mercado e estão trabalhando rapidamente para fechar o acordo definitivo antes que o preço suba.
Jovem estrela versátil dá início a uma reformulação
O adolescente teve uma temporada de estreia brilhante na segunda divisão, registrando sete assistências em 33 partidas, ao mesmo tempo em que alternava com facilidade entre as posições de lateral-esquerdo e zagueiro central. Sua chegada iminente coincide com uma reorganização mais ampla da defesa sob o comando de Flick, que pretende integrar o jogador da seleção espanhola sub-19 diretamente ao elenco principal para os treinos de pré-temporada. A negociação em andamento ocorre paralelamente às negociações para manter o lateral português João Cancelo de forma definitiva, após seu período de empréstimo do Al-Hilal.
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O prazo final do verão se aproxima
Os dirigentes do Camp Nou precisam finalizar a transação antes de 30 de junho, já que a cláusula de rescisão do jogador dobrará para €16 milhões a partir de 1º de julho. Para reduzir esse valor, o diretor esportivo Deco pretende incluir um jogador da reserva emprestado ao time cantábrico. Garantir essa contratação antecipadamente permite que o departamento de contratações concentre seus esforços na busca por um centroavante de elite, após a saída de Robert Lewandowski ao término de seu contrato.