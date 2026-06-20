O Barcelona está em uma corrida contra o tempo para acionar a cláusula de rescisão do jovem zagueiro antes que o valor DUPLIQUE

O adolescente teve uma temporada de estreia brilhante na segunda divisão, registrando sete assistências em 33 partidas, ao mesmo tempo em que alternava com facilidade entre as posições de lateral-esquerdo e zagueiro central. Sua chegada iminente coincide com uma reorganização mais ampla da defesa sob o comando de Flick, que pretende integrar o jogador da seleção espanhola sub-19 diretamente ao elenco principal para os treinos de pré-temporada. A negociação em andamento ocorre paralelamente às negociações para manter o lateral português João Cancelo de forma definitiva, após seu período de empréstimo do Al-Hilal.