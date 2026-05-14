O Barcelona está em negociações para contratar João Pedro, do Chelsea, como possível substituto de Robert Lewandowski

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, está agindo rapidamente para garantir um substituto de peso para Lewandowski, já que o jogador da seleção polonesa deve deixar o Spotify Camp Nou neste verão. Notícias na Polônia sugerem que o Al-Hilal apresentou uma oferta “irrefutável” pelo jogador de 35 anos, levando os recém-coroados campeões da La Liga a vasculhar o mercado em busca de um sucessor jovem e dinâmico.

De acordo com o Globo, João Pedro surgiu no topo da lista de desejos do Barça ao lado de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Após garantir o título espanhol no último domingo, Deco está empenhado em intensificar as negociações antes que o foco do mundo do futebol se desloque para a próxima Copa do Mundo. O clube espera realizar reuniões formais nos próximos dias para avaliar a viabilidade de trazer o brasileiro para a Catalunha.