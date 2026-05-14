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O Barcelona está em negociações para contratar João Pedro, do Chelsea, como possível substituto de Robert Lewandowski
Deco lidera a busca pelo sucessor de Lewandowski
O diretor esportivo do Barcelona, Deco, está agindo rapidamente para garantir um substituto de peso para Lewandowski, já que o jogador da seleção polonesa deve deixar o Spotify Camp Nou neste verão. Notícias na Polônia sugerem que o Al-Hilal apresentou uma oferta “irrefutável” pelo jogador de 35 anos, levando os recém-coroados campeões da La Liga a vasculhar o mercado em busca de um sucessor jovem e dinâmico.
De acordo com o Globo, João Pedro surgiu no topo da lista de desejos do Barça ao lado de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Após garantir o título espanhol no último domingo, Deco está empenhado em intensificar as negociações antes que o foco do mundo do futebol se desloque para a próxima Copa do Mundo. O clube espera realizar reuniões formais nos próximos dias para avaliar a viabilidade de trazer o brasileiro para a Catalunha.
- AFP
Um preço altíssimo para a estrela do Chelsea
A contratação de João Pedro não sairá barata. As primeiras indicações sugerem que a transferência pode chegar à marca de € 100 milhões, incluindo valores fixos e bônus vinculados ao desempenho. No entanto, espera-se que o Chelsea se mostre inflexível em relação ao jogador de 24 anos, que se tornou uma peça-chave do ataque do clube desde que chegou do Brighton por € 70 milhões no início da temporada.
Apesar do desempenho irregular do Chelsea na Premier League, o atacante brasileiro teve uma temporada de estreia produtiva em Stamford Bridge. Em 51 partidas em todas as competições, ele marcou 23 gols e deu nove assistências, além de ter desempenhado um papel fundamental na conquista do clube na Copa do Mundo de Clubes. A diretoria do Chelsea continua relutante em vender um jogador que finalmente resolveu seus problemas de longa data na posição de camisa nove.
Estratégia de timing em torno da final da FA Cup
O Barcelona aguarda que o Chelsea conclua sua temporada nacional antes de avançar para a próxima fase das negociações. O clube londrino enfrenta o Manchester City na final da FA Cup, em Wembley, neste sábado; após o jogo, espera-se que a atenção se volte imediatamente para o mercado de transferências.
O gigante catalão pode ter uma vantagem significativa nas negociações devido ao fracasso do Chelsea em se classificar para a Liga dos Campeões. Embora João Pedro tenha se adaptado bem à vida em Londres, a atração de disputar a principal competição da Europa pelo atual campeão espanhol pode ser determinante. Consequentemente, o Barcelona está empenhado em avançar bastante nas negociações antes do início da Copa do Mundo.
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O Blues busca salvar uma temporada conturbada
O Chelsea vem passando por uma temporada turbulenta desde a conquista do Mundial de Clubes no verão passado. Suas ambições europeias foram interrompidas nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após uma derrota esmagadora por 8 a 2 no placar agregado para o Paris Saint-Germain. Atualmente na nona posição da Premier League, com 49 pontos, os Blues depositam suas esperanças na conquista da FA Cup para salvar uma temporada que, de outra forma, seria decepcionante.