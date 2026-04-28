O Barcelona está em negociações com o Manchester United sobre um segundo acordo de empréstimo de Marcus Rashford, após a aprovação de Hansi Flick

Flick aprovou um plano para manter Rashford no Barcelona por mais uma temporada. O técnico continua convencido do valor do atacante em seu esquema tático, apesar das dificuldades recentes de Rashford para garantir uma vaga no time titular. Embora notícias anteriores sugerissem que um retorno a Old Trafford fosse provável, o apoio de Flick mudou a postura do clube no sentido de mantê-lo na Espanha.

A decisão vem após Rashford ter contribuído para a campanha dominante do Barcelona no campeonato, marcando seu 13º gol da temporada na recente vitória por 2 a 0 sobre o Getafe. O próprio Rashford teria optado por permanecer na Catalunha em vez de retornar à Premier League.