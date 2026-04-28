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O Barcelona está em negociações com o Manchester United sobre um segundo acordo de empréstimo de Marcus Rashford, após a aprovação de Hansi Flick
Flick aprova a suspensão
Flick aprovou um plano para manter Rashford no Barcelona por mais uma temporada. O técnico continua convencido do valor do atacante em seu esquema tático, apesar das dificuldades recentes de Rashford para garantir uma vaga no time titular. Embora notícias anteriores sugerissem que um retorno a Old Trafford fosse provável, o apoio de Flick mudou a postura do clube no sentido de mantê-lo na Espanha.
A decisão vem após Rashford ter contribuído para a campanha dominante do Barcelona no campeonato, marcando seu 13º gol da temporada na recente vitória por 2 a 0 sobre o Getafe. O próprio Rashford teria optado por permanecer na Catalunha em vez de retornar à Premier League.
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Negociação das condições do empréstimo
O Barcelona decidirá não exercer a opção de compra de € 30 milhões incluída no acordo original. Em vez disso, o clube está priorizando um segundo empréstimo temporário para administrar seus limites financeiros e, ao mesmo tempo, manter a profundidade do ataque. Se o Manchester United insistir em uma transferência definitiva, o Barcelona provavelmente buscará uma redução significativa no preço. O especialista em transferências Florian Plettenburg detalhou o estado atual das negociações.
“Entenda que o Barcelona está pressionando por um segundo empréstimo de Marcus Rashford”, escreveu Pletternberg no X. “As conversas com o Manchester United estão em andamento. Atualmente, o Barcelona não quer exercer a opção de compra de € 30 milhões — o ideal seria um segundo empréstimo; caso contrário, eles querem negociar uma redução no valor. De qualquer forma, Rashford deve ficar. Aprovado por Hansi Flick.”
Função tática e desempenho
A busca por uma nova contratação marca uma mudança de rumo na diretoria do clube. O papel cada vez mais secundário de Rashford durante a primavera gerou rumores de que sua passagem pelo clube havia chegado ao fim, especialmente porque ele enfrentava dificuldades para tirar o lugar dos titulares consolidados. No entanto, Flick acredita que Rashford oferece um perfil físico específico e uma versatilidade que continuam sendo úteis para a rotação do elenco em várias competições.
Rashford marcou 13 gols e deu 13 assistências em 45 partidas nesta temporada, provando sua produtividade apesar de entrar e sair da equipe titular. O Barcelona espera que uma pré-temporada completa sob a orientação de Flick permita que o atacante recupere a forma consistente que exibiu durante seus primeiros meses no clube. O jogador continua motivado para provar que tem lugar no projeto de longo prazo do Camp Nou.
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O dilema do United em relação às transferências
O Manchester United enfrenta uma decisão em relação ao jogador formado em sua base, que está chegando ao fim de seu contrato. O clube precisa levantar fundos imediatamente para as contratações do verão, o que torna a venda definitiva a opção preferida para evitar que seu valor de mercado desça. Segundo relatos, o United estaria relutante em aceitar mais um empréstimo sem uma cláusula de compra obrigatória.
As discussões em andamento buscam um acordo que satisfaça a necessidade de capital do United e o orçamento restrito do Barcelona. Para Rashford, permanecer na La Liga parece ser o desfecho mais provável, já que é improvável que ele faça parte dos planos imediatos do Old Trafford. Espera-se uma resolução antes da abertura da janela de transferências de verão para permitir que ambos os clubes finalizem seus respectivos orçamentos de transferências.