O Barcelona está disposto a vender Jules Koundé pelo preço certo, apesar da renovação do contrato por um longo prazo

Segundo o Marca, o Barça já não considera Koundé intocável e avaliará as propostas que surgirem pelo jogador da seleção francesa neste verão. Koundé assinou um novo contrato até 2030 no verão passado, mas tem enfrentado algumas dificuldades para encontrar sua melhor forma sob o comando de Hansi Flick, principalmente devido à tática de linha alta da equipe.

Koundé tem atuado principalmente como lateral-direito, mas já revelou anteriormente que Xavi o convenceu a se transferir para o Camp Nou porque lhe foi prometido que jogaria no meio da defesa, o que o levou a recusar a proposta do Chelsea e se mudar para a Espanha.

“Gostei da nossa conversa”, disse ele. “O tempo voou, e isso é sempre um bom sinal quando você conversa com tanta naturalidade. Falamos principalmente de futebol, que é o que mais gosto de discutir, especialmente com o técnico, Xavi, que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos.”

Ele acrescentou: “Conversei com o Tuchel e senti que ele queria que eu fosse, mas simplesmente preferi a abordagem do Xavi.

“Escolhi o Barça porque sei que na maior parte do tempo vou jogar nesta posição [zagueiro central].”