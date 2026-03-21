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O Barcelona está disposto a vender Jules Koundé pelo preço certo, apesar da renovação do contrato por um longo prazo
O Barça está pronto para se desfazer de Koundé
Segundo o Marca, o Barça já não considera Koundé intocável e avaliará as propostas que surgirem pelo jogador da seleção francesa neste verão. Koundé assinou um novo contrato até 2030 no verão passado, mas tem enfrentado algumas dificuldades para encontrar sua melhor forma sob o comando de Hansi Flick, principalmente devido à tática de linha alta da equipe.
Koundé tem atuado principalmente como lateral-direito, mas já revelou anteriormente que Xavi o convenceu a se transferir para o Camp Nou porque lhe foi prometido que jogaria no meio da defesa, o que o levou a recusar a proposta do Chelsea e se mudar para a Espanha.
“Gostei da nossa conversa”, disse ele. “O tempo voou, e isso é sempre um bom sinal quando você conversa com tanta naturalidade. Falamos principalmente de futebol, que é o que mais gosto de discutir, especialmente com o técnico, Xavi, que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos.”
Ele acrescentou: “Conversei com o Tuchel e senti que ele queria que eu fosse, mas simplesmente preferi a abordagem do Xavi.
“Escolhi o Barça porque sei que na maior parte do tempo vou jogar nesta posição [zagueiro central].”
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Os problemas de lesão de Koundé
Koundé tem enfrentado problemas com lesões nesta temporada e, no momento, está fora de ação devido a uma lesão muscular.
Após uma série de exames médicos realizados nas instalações médicas do clube, depois que Koundé se lesionou contra o Atlético de Madrid, a gravidade da lesão foi revelada.
O Blaugrana divulgou um comunicado oficial para informar os torcedores sobre o estado de Koundé, informando que o francês ficará afastado por um período indeterminado. O comunicado do clube dizia: “Após exames realizados na quarta-feira nos jogadores Jules Koundé e Alejandro Balde, foi revelado que o zagueiro francês sofreu uma lesão na parte média do músculo bíceps femoral do tendão da coxa esquerda. Sua recuperação determinará seu retorno aos gramados.”
O interesse do Manchester City
Embora o Chelsea já tivesse demonstrado interesse anteriormente, o diretor esportivo do Barça, Deco, confirmou que o Manchester City verificou a disponibilidade de Koundé no verão passado.
No entanto, eles não formalizaram essa abordagem com uma oferta: “Não, não houve oferta. A única coisa que sei é que o City, e agora há o [novo diretor de futebol] Hugo Viana e antes dele havia o Txiki [Begiristain], estava procurando um lateral, e é claro que nos perguntaram se Koundé estava no mercado. E nós respondemos que não. Portanto, não houve oferta nem qualquer negociação.”
- AFP
E agora?
O Barça lidera atualmente a La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid. A equipe de Flick volta a campo no domingo contra o Rayo Vallecano em busca de mais três pontos, embora provavelmente não conte com Koundé para o confronto.
A equipe também não contará com o lateral-esquerdo Alejandro Balde, já que o Barça confirmou no início de março que ele sofreu uma lesão no tendão da coxa e ficará um mês afastado dos gramados.
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