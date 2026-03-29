O Barcelona está disposto a oferecer um novo contrato a Robert Lewandowski com uma condição fundamental

O Barcelona traçou um plano claro para Lewandowski, já que seu contrato expira em 30 de junho. De acordo com Fabrizio Romano, o gigante catalão está bastante aberto à ideia de manter o atacante, oferecendo-lhe uma renovação de um ano para garantir estabilidade na posição de centroavante. O clube está ponderando o impacto do jogador em campo contra sua delicada situação financeira. Apesar de assumir um papel um pouco mais secundário, ele ainda conseguiu marcar 16 gols e dar três assistências em 37 partidas em todas as competições nesta temporada, comprovando sua qualidade duradoura.