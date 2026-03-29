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O Barcelona está disposto a oferecer um novo contrato a Robert Lewandowski com uma condição fundamental
O plano do Barça para o experiente artilheiro
O Barcelona traçou um plano claro para Lewandowski, já que seu contrato expira em 30 de junho. De acordo com Fabrizio Romano, o gigante catalão está bastante aberto à ideia de manter o atacante, oferecendo-lhe uma renovação de um ano para garantir estabilidade na posição de centroavante. O clube está ponderando o impacto do jogador em campo contra sua delicada situação financeira. Apesar de assumir um papel um pouco mais secundário, ele ainda conseguiu marcar 16 gols e dar três assistências em 37 partidas em todas as competições nesta temporada, comprovando sua qualidade duradoura.
- AFP
Condições financeiras para a renovação
Romano afirma que a oferta do Barça vem acompanhada de uma importante condição em relação ao seu salário. Desde que chegou do Bayern de Munique no verão de 2022 por 45 milhões de euros, Lewandowski tem sido um investimento espetacular, marcando 117 gols e registrando 23 assistências em 184 partidas. No entanto, o jogador de 37 anos é atualmente um dos que mais ganham no clube. A diretoria acredita que uma redução salarial é essencial para que a renovação faça sentido do ponto de vista comercial.
Interesse externo da MLS e da Arábia Saudita
Romano também confirmou que Lewandowski é alvo do interesse de outras equipes. Ele escreveu em sua postagem no Instagram: “Clubes europeus, clubes sauditas e, especialmente, times da MLS já estão em contato com a equipe de Lewandowski — todas as propostas serão analisadas caso Robert decida iniciar um novo capítulo.” Lewandowski ainda não confirmou onde pretende jogar na próxima temporada.
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E agora?
A bola está agora nas mãos do capitão da Polônia, que avalia os últimos anos de sua ilustre carreira. Ele precisa decidir se aceita uma redução salarial para permanecer no clube ou se busca uma nova aventura. Por enquanto, porém, ele continua totalmente comprometido com o Barça e espera poder jogar na próxima partida da La Liga contra o Atlético de Madrid.