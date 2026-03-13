O Barcelona está de olho na estrela do Chelsea, Pedro Neto, já que o time da La Liga espera capitalizar seu vínculo com o agente Jorge Mendes

Apesar de ter dois dos alas mais em forma da Europa, Lamine Yamal e Raphinha, que somaram um total de 34 gols em todas as competições nesta temporada, o Barcelona está empenhado em melhorar a qualidade das suas laterais. De acordo com relatos do Mundo Deportivo, Neto, que se juntou ao Chelsea em 2024 por € 60 milhões, surgiu como um candidato ideal devido à sua capacidade de atuar em qualquer uma das laterais ou como falso nove. A passagem do jogador de 26 anos por Londres tem sido complicada pela forte concorrência de jogadores como Estevao, Alejandro Garnacho e Jamie Gittens. O diretor esportivo do Barça, Deco, estaria vasculhando o mercado em busca de um jogador capaz de mudar o jogo e proporcionar alta competitividade, e o histórico comprovado de Neto na Premier League o torna uma opção de destaque para a diretoria blaugrana.