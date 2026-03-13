Getty Images Sport
O Barcelona está de olho na estrela do Chelsea, Pedro Neto, já que o time da La Liga espera capitalizar seu vínculo com o agente Jorge Mendes
Gigantes catalães buscam reforços para o ataque
Apesar de ter dois dos alas mais em forma da Europa, Lamine Yamal e Raphinha, que somaram um total de 34 gols em todas as competições nesta temporada, o Barcelona está empenhado em melhorar a qualidade das suas laterais. De acordo com relatos do Mundo Deportivo, Neto, que se juntou ao Chelsea em 2024 por € 60 milhões, surgiu como um candidato ideal devido à sua capacidade de atuar em qualquer uma das laterais ou como falso nove. A passagem do jogador de 26 anos por Londres tem sido complicada pela forte concorrência de jogadores como Estevao, Alejandro Garnacho e Jamie Gittens. O diretor esportivo do Barça, Deco, estaria vasculhando o mercado em busca de um jogador capaz de mudar o jogo e proporcionar alta competitividade, e o histórico comprovado de Neto na Premier League o torna uma opção de destaque para a diretoria blaugrana.
Fator Mendes e agitação disciplinar
A possível transferência é apoiada pela influente presença de Mendes, que mantém uma relação formidável tanto com Deco como com a direção do Barcelona. Embora os relatórios técnicos em campo sejam elogiosos, Neto tem estado recentemente sob os holofotes por motivos errados em Inglaterra. Os árbitros acusaram recentemente o atacante de usar linguagem abusiva após uma expulsão, e ele se envolveu em uma discussão acalorada com um gandula durante um confronto com o Paris Saint-Germain — embora tenha se desculpado posteriormente, dando sua camisa de presente. Apesar desses momentos de frustração, os dirigentes do Barcelona acreditam que seu perfil técnico elevaria significativamente a flexibilidade tática de Flick.
Obstáculos financeiros e prioridades concorrentes
Qualquer tentativa de contratar Neto será ditada pela precária situação financeira do Barcelona e pelas rigorosas regras de teto salarial da La Liga. O clube está atualmente lidando com vários alvos de alto nível, incluindo a contratação definitiva do astro emprestado Marcus Rashford — disponível por € 30 milhões — e um interesse de longa data no atacante do Atlético de Madrid, Julian Alvarez. O contrato de Neto supostamente contém uma cláusula específica que poderia facilitar sua saída caso ele expressasse o desejo de um novo desafio. No entanto, com o Chelsea provavelmente exigindo um retorno significativo sobre seu investimento inicial, o Barça deve avaliar se o astro português representa um valor melhor do que suas outras opções de ataque.
Uma primavera decisiva para o clube e o jogador
Os últimos meses da temporada servirão como uma audição definitiva tanto para Neto quanto para os jogadores que atualmente integram o elenco do Barça. Para o ponta, conquistar minutos consistentes em um ataque lotado do Chelsea é essencial para manter seu valor de mercado e status dentro da seleção portuguesa. Enquanto isso, no Camp Nou, Rashford enfrenta uma série de jogos cruciais para garantir um contrato permanente, o que teria impacto direto na busca do clube por Neto. Com a janela de transferências de verão se aproximando, o Barcelona continuará monitorando o histórico disciplinar e a forma física de Neto enquanto finaliza sua lista de candidatos para o que promete ser um período de transferências transformador.
