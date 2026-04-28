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O Barcelona está de olho em Xavi Simons e em outros QUATRO jogadores do Tottenham que correm risco de rebaixamento, antecipando uma possível onda de contratações no verão
O Barça estuda a contratação de estrelas do Tottenham a preço reduzido
De acordo com o Diário SPORT, o Barcelona está entre os principais gigantes europeus que acompanham de perto a crise que se desenrola no Estádio Tottenham Hotspur. O Spurs está atualmente envolvido em uma luta desesperada pela sobrevivência na Premier League, e seu possível rebaixamento para a Championship poderia desencadear um êxodo em massa de seus ativos mais valiosos a preços significativamente reduzidos.
A diretoria do Blaugrana estaria de olho em pelo menos cinco jogadores importantes do elenco principal do Tottenham. Para um clube como o Barcelona, que continua enfrentando complexas restrições financeiras, a perspectiva de contratar talentos comprovados na Premier League em negócios vantajosos representa uma oportunidade única de mercado que não pode ser ignorada neste verão.
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Um possível retorno de Simons
O Barcelona está acompanhando de perto a dupla criativa formada por Simons e Lucas Bergvall. Simons passou pelas categorias de base do Barça e é considerado a joia da coroa do meio-campo do Tottenham. Um retorno ao Barça seria um momento de volta às origens para o jogador da seleção holandesa, que traria mais talento e versatilidade ao setor criativo do clube.
O interesse em Bergvall é igualmente intrigante, já que o jovem sueco estaria prestes a se juntar aos catalães antes de acabar optando pelo Tottenham. Embora sua passagem por Londres tenha sido prejudicada por lesões e tempo de jogo limitado, os blaugranas continuam convencidos de seu grande potencial e podem finalmente garantir o jogador que deixaram escapar há apenas dois anos.
Reforçando a defesa com Van de Ven e Romero
O departamento de olheiros do Camp Nou também está focado em reforçar as opções defensivas de Hansi Flick, tendo identificado Micky van de Ven e Cristian Romero como principais alvos. Ambos os jogadores se consolidaram como profissionais de alto nível na Inglaterra e proporcionariam uma competição de elite imediata pelas vagas na zaga do Barcelona.
Van de Ven é visto como uma promessa particularmente atraente devido à sua velocidade explosiva de recuperação e à sua facilidade em sair jogando da defesa. Como zagueiro central canhoto, o holandês é considerado o parceiro ideal a longo prazo para a sensação da base Pau Cubarsi, podendo proporcionar ao Barcelona uma das duplas defensivas mais equilibradas do futebol europeu.
O quinto nome na lista do Barcelona é o internacional espanhol Pedro Porro. O perfil ofensivo do lateral-direito se encaixa perfeitamente no molde tradicional do Barcelona, embora sua chegada provavelmente dependa do futuro de Jules Koundé. Relatos sugerem que o Barcelona está aberto a ofertas por Koundé neste verão, enquanto busca equilibrar suas contas. Caso o francês saia, Porro é visto como o candidato ideal para assumir o lugar e oferecer a ameaça ofensiva vinda de trás que Flick deseja.
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A classificação da Premier League vai ditar a estratégia para o verão
Por enquanto, esses ambiciosos planos de transferências continuam dependentes da classificação na tabela da Premier League. Com apenas quatro jogos restantes na primeira divisão inglesa, a viabilidade financeira dessas negociações depende inteiramente de o Tottenham conseguir garantir sua permanência ou se o “desconto de rebaixamento” entrar em vigor. Caso o impensável aconteça e o Spurs seja rebaixado, o Barcelona enfrentará forte concorrência de toda a Europa. No entanto, o apelo do Camp Nou e a chance de retornar aos palcos da Liga dos Campeões podem dar ao Blaugrana uma vantagem no que promete ser uma janela de transferências caótica neste verão.