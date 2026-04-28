O Barcelona está de olho em Xavi Simons e em outros QUATRO jogadores do Tottenham que correm risco de rebaixamento, antecipando uma possível onda de contratações no verão

O departamento de olheiros do Camp Nou também está focado em reforçar as opções defensivas de Hansi Flick, tendo identificado Micky van de Ven e Cristian Romero como principais alvos. Ambos os jogadores se consolidaram como profissionais de alto nível na Inglaterra e proporcionariam uma competição de elite imediata pelas vagas na zaga do Barcelona.

Van de Ven é visto como uma promessa particularmente atraente devido à sua velocidade explosiva de recuperação e à sua facilidade em sair jogando da defesa. Como zagueiro central canhoto, o holandês é considerado o parceiro ideal a longo prazo para a sensação da base Pau Cubarsi, podendo proporcionar ao Barcelona uma das duplas defensivas mais equilibradas do futebol europeu.

O quinto nome na lista do Barcelona é o internacional espanhol Pedro Porro. O perfil ofensivo do lateral-direito se encaixa perfeitamente no molde tradicional do Barcelona, embora sua chegada provavelmente dependa do futuro de Jules Koundé. Relatos sugerem que o Barcelona está aberto a ofertas por Koundé neste verão, enquanto busca equilibrar suas contas. Caso o francês saia, Porro é visto como o candidato ideal para assumir o lugar e oferecer a ameaça ofensiva vinda de trás que Flick deseja.