Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Barcelona está de olho em Xavi Simons e em outros QUATRO jogadores do Tottenham que correm risco de rebaixamento, antecipando uma possível onda de contratações no verão

Mercado da bola
Barcelona
Tottenham
X. Simons
La Liga
Premier League
M. van de Ven
C. Romero
L. Bergvall
P. Porro

O Barcelona estaria preparando uma investida “barata” contra o Tottenham, já que o clube do norte de Londres enfrenta a perspectiva inimaginável de rebaixamento da Premier League. Com os Spurs envolvidos em uma batalha desesperada pela sobrevivência, os blaugranas estão de olho em cinco de seus principais jogadores — incluindo Xavi Simons, formado na La Masia —, na tentativa de tirar proveito da crise no Tottenham Hotspur Stadium.

  • O Barça estuda a contratação de estrelas do Tottenham a preço reduzido

    De acordo com o Diário SPORT, o Barcelona está entre os principais gigantes europeus que acompanham de perto a crise que se desenrola no Estádio Tottenham Hotspur. O Spurs está atualmente envolvido em uma luta desesperada pela sobrevivência na Premier League, e seu possível rebaixamento para a Championship poderia desencadear um êxodo em massa de seus ativos mais valiosos a preços significativamente reduzidos.

    A diretoria do Blaugrana estaria de olho em pelo menos cinco jogadores importantes do elenco principal do Tottenham. Para um clube como o Barcelona, que continua enfrentando complexas restrições financeiras, a perspectiva de contratar talentos comprovados na Premier League em negócios vantajosos representa uma oportunidade única de mercado que não pode ser ignorada neste verão.

    • Publicidade
  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um possível retorno de Simons

    O Barcelona está acompanhando de perto a dupla criativa formada por Simons e Lucas Bergvall. Simons passou pelas categorias de base do Barça e é considerado a joia da coroa do meio-campo do Tottenham. Um retorno ao Barça seria um momento de volta às origens para o jogador da seleção holandesa, que traria mais talento e versatilidade ao setor criativo do clube.

    O interesse em Bergvall é igualmente intrigante, já que o jovem sueco estaria prestes a se juntar aos catalães antes de acabar optando pelo Tottenham. Embora sua passagem por Londres tenha sido prejudicada por lesões e tempo de jogo limitado, os blaugranas continuam convencidos de seu grande potencial e podem finalmente garantir o jogador que deixaram escapar há apenas dois anos.

  • Reforçando a defesa com Van de Ven e Romero

    O departamento de olheiros do Camp Nou também está focado em reforçar as opções defensivas de Hansi Flick, tendo identificado Micky van de Ven e Cristian Romero como principais alvos. Ambos os jogadores se consolidaram como profissionais de alto nível na Inglaterra e proporcionariam uma competição de elite imediata pelas vagas na zaga do Barcelona.

    Van de Ven é visto como uma promessa particularmente atraente devido à sua velocidade explosiva de recuperação e à sua facilidade em sair jogando da defesa. Como zagueiro central canhoto, o holandês é considerado o parceiro ideal a longo prazo para a sensação da base Pau Cubarsi, podendo proporcionar ao Barcelona uma das duplas defensivas mais equilibradas do futebol europeu.

    O quinto nome na lista do Barcelona é o internacional espanhol Pedro Porro. O perfil ofensivo do lateral-direito se encaixa perfeitamente no molde tradicional do Barcelona, embora sua chegada provavelmente dependa do futuro de Jules Koundé. Relatos sugerem que o Barcelona está aberto a ofertas por Koundé neste verão, enquanto busca equilibrar suas contas. Caso o francês saia, Porro é visto como o candidato ideal para assumir o lugar e oferecer a ameaça ofensiva vinda de trás que Flick deseja.

  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A classificação da Premier League vai ditar a estratégia para o verão

    Por enquanto, esses ambiciosos planos de transferências continuam dependentes da classificação na tabela da Premier League. Com apenas quatro jogos restantes na primeira divisão inglesa, a viabilidade financeira dessas negociações depende inteiramente de o Tottenham conseguir garantir sua permanência ou se o “desconto de rebaixamento” entrar em vigor. Caso o impensável aconteça e o Spurs seja rebaixado, o Barcelona enfrentará forte concorrência de toda a Europa. No entanto, o apelo do Camp Nou e a chance de retornar aos palcos da Liga dos Campeões podem dar ao Blaugrana uma vantagem no que promete ser uma janela de transferências caótica neste verão.

La Liga
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Tottenham crest
Tottenham
TOT