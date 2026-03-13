AFP
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O Barcelona está de olho em uma estrela do Inter, já que o líder da La Liga está disposto a vender Alejandro Balde na próxima janela de transferências
Deco aponta Bastoni como principal alvo defensivo
Em entrevista à Rádio MARCA, o jornalista Matteo Moretto explicou: “É uma questão de mercado que depende das eleições. Deco quer Bastoni, ele seria seu principal alvo.” A busca pelo italiano sinaliza um desejo de experiência no futebol de elite europeu, embora as restrições financeiras do clube continuem sendo um obstáculo significativo. No entanto, o próprio jogador parece intrigado com a possibilidade de uma transferência para o Camp Nou. Moretto acrescentou: “Bastoni sabe do interesse do Barça e não fechou as portas. Ele não disse sim ao Barça porque isso seria uma afirmação forte, mas está fascinado por esse caminho.”
- Getty Images Sport
Bastoni está interessado no projeto do Camp Nou
Embora o dinheiro seja um obstáculo significativo, o lado do jogador parece promissor para os blaugranas. Bastoni é há muito considerado um dos melhores zagueiros centrais da Europa no que diz respeito ao domínio de bola, e uma transferência para a La Liga exerce um certo fascínio sobre o jogador de 24 anos.
O craque italiano tem sido presença constante nesta temporada, disputando 35 partidas em todas as competições. Sua influência vai muito além de suas funções defensivas, contribuindo significativamente para o ataque com dois gols e seis assistências. Essas estatísticas impressionantes explicam por que Deco o vê como o candidato ideal para liderar a zaga do Barcelona em uma nova era.
Balde já não é considerado intocável
Para facilitar essas contratações de grande destaque, o Barcelona pode ter que fazer sacrifícios difíceis, e Balde, formado na base, não está mais intocável. Apesar de sua rápida ascensão nas categorias de base, o clube estaria disposto a ouvir ofertas substanciais pelo lateral-esquerdo. “Deco tem suas ideias e, entre elas, há dúvidas sobre a continuidade de Alejandro Balde. O Barça estaria disposto a ouvir ofertas, Balde não é um jogador intransferível”, revelou Moretto durante a transmissão.
Moretto observou que a disponibilidade de Balde é uma jogada estratégica calculada, e não apenas um reflexo de sua qualidade. “É como o caso de Camavinga no Real Madrid: Alejandro Balde poderia sair se surgisse uma boa oferta”, disse ele, lembrando também aos ouvintes que “há alguns anos, o PSG perguntou por ele”.
- (C)Getty Images
O que vem por aí para o Barcelona?
Além do burburinho do mercado de transferências, o foco imediato do Barcelona volta-se novamente para o campo, com dois jogos decisivos em casa no Spotify Camp Nou. Neste domingo, os blaugranas recebem o Sevilla pela La Liga, buscando consolidar sua posição no campeonato nacional. Após os compromissos no campeonato, todos os olhos se voltarão para a Liga dos Campeões, onde os jogadores de Hansi Flick receberão o Newcastle United para a decisiva partida de volta das oitavas de final. Depois de arrancar um precioso empate em 1 a 1 no St. James’ Park graças a um dramático pênalti de Lamine Yamal no final da partida, o Barcelona agora detém uma ligeira vantagem psicológica enquanto busca garantir sua vaga nas quartas de final diante de sua torcida.
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