O Barcelona está de olho em uma estrela do Inter, já que o líder da La Liga está disposto a vender Alejandro Balde na próxima janela de transferências

Embora o dinheiro seja um obstáculo significativo, o lado do jogador parece promissor para os blaugranas. Bastoni é há muito considerado um dos melhores zagueiros centrais da Europa no que diz respeito ao domínio de bola, e uma transferência para a La Liga exerce um certo fascínio sobre o jogador de 24 anos.

O craque italiano tem sido presença constante nesta temporada, disputando 35 partidas em todas as competições. Sua influência vai muito além de suas funções defensivas, contribuindo significativamente para o ataque com dois gols e seis assistências. Essas estatísticas impressionantes explicam por que Deco o vê como o candidato ideal para liderar a zaga do Barcelona em uma nova era.