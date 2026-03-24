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O Barcelona escolheu Robert Lewandowski! O clube da La Liga está pronto para vender Ferran Torres e manter o veterano polonês, enquanto busca dois novos atacantes na reformulação do elenco durante a janela de transferências de verão
Torres está à venda para financiar novas contratações
De acordo com a ESPN, o Barcelona decidiu ouvir propostas por Torres, na tentativa de levantar os recursos necessários para uma campanha de contratações no verão. O jogador de 26 anos tem contrato até 2027, o que torna esta próxima janela de transferências a última oportunidade para o clube obter uma quantia significativa pela sua venda. Apesar de mostrar lampejos de qualidade, ele tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade e não marca gols desde o final de janeiro, somando 16 gols em 40 partidas nesta temporada. Embora o técnico Hansi Flick afirme que o comprometimento do atacante é absoluto, sua saída proporcionaria a flexibilidade financeira necessária para buscar reforços de alto nível.
- AFP
Lewandowski prefere ficar ao invés de aceitar ofertas lucrativas
Em nítido contraste, Lewandowski parece cada vez mais inclinado a prolongar sua permanência no Spotify Camp Nou. O jogador de 37 anos estaria disposto a aceitar uma redução salarial para permanecer na Catalunha, considerando o bem-estar de sua família como prioridade máxima, apesar do interesse lucrativo do Chicago Fire, da Major League Soccer, e de vários clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita. Quando questionado recentemente pelo The Athletic sobre seu futuro, ele afirmou: “Não sei. Porque preciso sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada porque nem mesmo tenho 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Não é o momento certo.”
Deco busca contratar Alvarez e Rashford
A possível venda do jogador da seleção espanhola está diretamente ligada às ambiciosas metas do clube. Diz-se que o diretor esportivo Deco está trabalhando em uma negociação para contratar a estrela do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, embora a contratação do argentino não venha a ser barata. Além disso, o Barça está explorando maneiras de manter Marcus Rashford além do seu atual período de empréstimo. O Barcelona possui a opção de contratar o jogador da seleção inglesa de forma definitiva do Manchester United por € 30 milhões, mas espera negociar um valor menor ou uma extensão do empréstimo. O plano ideal para a próxima temporada seria a chegada de Álvarez como o principal atacante titular, limitando significativamente os minutos de jogo disponíveis para Torres.
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Fechar as contas para uma reforma de verão
O Barcelona tem se empenhado em garantir o futuro a longo prazo de seus principais jovens talentos, oferecendo novos contratos a jogadores como Gavi, Pedri e Pau Cubarsi desde o início do ano passado, enquanto nomes como Eric Garcia e Fermin Lopez tiveram seus contratos renovados mais recentemente. No entanto, o clube ainda não iniciou negociações contratuais com o ex-atacante do Manchester City, Torres, o que indica que ele não faz parte do projeto de longo prazo.
Lewandowski, por sua vez, está disposto a esperar antes de definir sua situação. Ele observou: “Com a minha experiência e a idade que tenho, não preciso decidir agora. Não tenho uma ideia clara de qual caminho devo seguir. Talvez daqui a três meses seja a hora de decidir. Mas, mesmo assim, não estou estressado.”