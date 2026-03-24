O Barcelona escolheu Robert Lewandowski! O clube da La Liga está pronto para vender Ferran Torres e manter o veterano polonês, enquanto busca dois novos atacantes na reformulação do elenco durante a janela de transferências de verão

O Barcelona tem se empenhado em garantir o futuro a longo prazo de seus principais jovens talentos, oferecendo novos contratos a jogadores como Gavi, Pedri e Pau Cubarsi desde o início do ano passado, enquanto nomes como Eric Garcia e Fermin Lopez tiveram seus contratos renovados mais recentemente. No entanto, o clube ainda não iniciou negociações contratuais com o ex-atacante do Manchester City, Torres, o que indica que ele não faz parte do projeto de longo prazo.

Lewandowski, por sua vez, está disposto a esperar antes de definir sua situação. Ele observou: “Com a minha experiência e a idade que tenho, não preciso decidir agora. Não tenho uma ideia clara de qual caminho devo seguir. Talvez daqui a três meses seja a hora de decidir. Mas, mesmo assim, não estou estressado.”