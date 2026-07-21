Getty Images
Traduzido por
O Barcelona entrará em contato com os representantes de Aymeric Laporte para discutir uma possível transferência a preço acessível, após a excelente atuação do herói espanhol na Copa do Mundo
De olho em um campeão da Copa do Mundo
De acordo com uma reportagem do SPORT, o Barcelona agendou conversas para breve com a representação de Laporte para discutir uma possível transferência. O zagueiro central de 32 anos foi uma figura fundamental na seleção nacional que conquistou recentemente a Copa do Mundo, impressionando profundamente a diretoria do clube.
Laporte, que voltou ao Athletic Club vindo do Al-Nassr por € 10 milhões em setembro de 2025 e tem contrato até junho de 2028, é visto pelo Barcelona como o candidato ideal, por ser canhoto. O diretor esportivo Deco já havia iniciado conversas preliminares durante a turnê do clube pelos Estados Unidos, com ambas as partes concordando em retomar o contato assim que o torneio internacional terminasse. O Barcelona agora está pronto para avançar com a negociação.
- Getty
Deco observa o zagueiro que recebeu o prêmio
Deco assistiu a várias partidas da Espanha na Copa do Mundo ao vivo e ficou extremamente satisfeito com Laporte, que liderou uma defesa que sofreu apenas um gol durante todo o torneio. O Barcelona acredita que o zagueiro ainda tem várias temporadas de futebol de alto nível pela frente e valoriza muito seu histórico de conquistas.
Laporte possui uma coleção de troféus impressionante, que inclui seis títulos da Premier League, a Liga dos Campeões da UEFA, a Euro 2024 e, agora, a Copa do Mundo. Além disso, Laporte tem uma cláusula de rescisão inferior a 15 milhões de euros. Esse valor específico torna uma possível transferência incrivelmente atraente para o Barcelona do ponto de vista financeiro, já que o clube busca um reforço defensivo de alto nível sem gastar demais.
Seguindo a fórmula de Inigo Martinez
O interesse do clube é fortemente reforçado pela formidável parceria de Laporte com o jovem astro do Barcelona, Cubarsi, durante o torneio, que serviu de base defensiva para o triunfo final da Espanha. O Barcelona também está ciente dos excelentes resultados que obteve ao contratar outro experiente zagueiro basco, Íñigo Martínez.
Embora a chegada de Martínez tenha inicialmente gerado algumas dúvidas, ele acabou se tornando uma peça fundamental para a equipe, agregando uma valiosa solidez à linha defensiva. Esse precedente bem-sucedido pesa significativamente a favor de Laporte, que possui mais de uma década de experiência no mais alto nível, tanto na La Liga quanto na Premier League, encaixando-se perfeitamente no perfil que a comissão técnica busca atualmente.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Barcelona e Laporte?
O Barcelona agirá com cautela nos próximos dias, enquanto mantém novas conversas diretas com os representantes de Laporte. Após esses contatos iniciais, Deco avaliará a situação e decidirá se ativará formalmente a cláusula de rescisão do zagueiro. Se os termos pessoais e financeiros forem acordados, o Barcelona poderá garantir rapidamente a contratação do experiente zagueiro central a tempo para a próxima temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.