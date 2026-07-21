O Barcelona entrará em contato com os representantes de Aymeric Laporte para discutir uma possível transferência a preço acessível, após a excelente atuação do herói espanhol na Copa do Mundo

De acordo com uma reportagem do SPORT, o Barcelona agendou conversas para breve com a representação de Laporte para discutir uma possível transferência. O zagueiro central de 32 anos foi uma figura fundamental na seleção nacional que conquistou recentemente a Copa do Mundo, impressionando profundamente a diretoria do clube.

Laporte, que voltou ao Athletic Club vindo do Al-Nassr por € 10 milhões em setembro de 2025 e tem contrato até junho de 2028, é visto pelo Barcelona como o candidato ideal, por ser canhoto. O diretor esportivo Deco já havia iniciado conversas preliminares durante a turnê do clube pelos Estados Unidos, com ambas as partes concordando em retomar o contato assim que o torneio internacional terminasse. O Barcelona agora está pronto para avançar com a negociação.



