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O Barcelona entra na disputa por Anthony Gordon, com o diretor esportivo Deco se reunindo com o agente do craque do Newcastle, em meio a rumores de interesse do Bayern de Munique
Deco mantém conversações com os representantes de Gordon
De acordo com a RAC1, o Barcelona voltou sua atenção para a região de Tyneside em sua busca por um jogador de linha lateral. O diretor esportivo Deco, acompanhado por Bojan Krkic, realizou recentemente uma reunião na Ciutat Esportiva Joan Gamper com os agentes Will Salthouse e Adam Dugdale, da Unique Sports.
Gordon surgiu como alvo prioritário para os blaugranas, que passaram meses em busca de atacantes capazes de se adaptar ao seu esquema tático. O ponta inglês tem sido fundamental para seu time atual nesta temporada.
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Dificuldades financeiras complicam uma possível transferência
Apesar do interesse genuíno, conseguir a contratação do inglês será uma tarefa complexa para o Barcelona. O jogador tem contrato com o Newcastle até 2030, o que dá ao clube da Premier League uma vantagem significativa nas negociações. Notícias sugerem que o clube inglês já recebeu ofertas que se aproximam dos 80 milhões de euros, um valor que representa um grande obstáculo para o time catalão, que atualmente debate se deve ou não ativar a opção de compra de Marcus Rashford, no valor de 30 milhões de euros.
O Bayern de Munique surge como um adversário de peso
O Barcelona não é o único grande clube europeu a acompanhar a situação de perto. O Bayern de Munique vem acompanhando o atacante de 25 anos há bastante tempo e já teria entrado em contato com seu círculo mais próximo, segundo relatos. O clube bávaro está ansioso para renovar sua linha de ataque com um ponta dinâmico que se destaca em situações de um contra um. Dada sua estabilidade financeira, os campeões alemães têm recursos para agir rapidamente caso o Newcastle decida vender seu valioso jogador, forçando o Blaugrana a agir com determinação se quiser vencer a disputa pelo tão cobiçado atacante.
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Definindo a estratégia de transferências para o verão
O Barcelona precisa definir urgentemente seu plano financeiro e as possíveis vendas de jogadores antes de se comprometer com um investimento de 80 milhões de euros. À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, essa saga de transferências sem dúvida se intensificará. O clube precisará tomar decisões rápidas e definitivas para superar seus rivais e garantir os serviços do atacante.