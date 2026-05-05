O Barcelona entra na disputa por Anthony Gordon, com o diretor esportivo Deco se reunindo com o agente do craque do Newcastle, em meio a rumores de interesse do Bayern de Munique

De acordo com a RAC1, o Barcelona voltou sua atenção para a região de Tyneside em sua busca por um jogador de linha lateral. O diretor esportivo Deco, acompanhado por Bojan Krkic, realizou recentemente uma reunião na Ciutat Esportiva Joan Gamper com os agentes Will Salthouse e Adam Dugdale, da Unique Sports.

Gordon surgiu como alvo prioritário para os blaugranas, que passaram meses em busca de atacantes capazes de se adaptar ao seu esquema tático. O ponta inglês tem sido fundamental para seu time atual nesta temporada.