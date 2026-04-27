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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Muhammad Zaki

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O Barcelona entra em contato com o Atlético de Madrid sobre a transferência de Julián Álvarez, enquanto Robert Lewandowski se aproxima da saída

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J. Alvarez
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R. Lewandowski
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O Barcelona teria iniciado negociações com o Atlético de Madrid sobre uma possível transferência sensacional de Julián Álvarez neste verão. O clube catalão identificou o argentino, campeão da Copa do Mundo, como principal alvo para substituir Robert Lewandowski, que deve deixar o clube como jogador sem contrato.

  • Flick procura um novo atacante

    De acordo com a ESPN, o argentino de 26 anos está há muito tempo na mira do Camp Nou, com olheiros acompanhando-o desde sua passagem pelo River Plate, antes de ele acabar se transferindo para o Manchester City. O Barça já entrou em contato com o Atlético de Madrid para sondar a possibilidade de uma negociação no meio do ano.

    No entanto, garantir seus serviços não será nada simples. Álvarez só chegou ao Atlético em 2024 por uma quantia que pode chegar a € 95 milhões, e ele está protegido por uma cláusula de rescisão astronômica de € 500 milhões. Enquanto o Barça espera que o desejo pessoal do jogador de se transferir possa se assemelhar à mudança anterior de Antoine Griezmann entre os clubes, o Atlético de Madrid supostamente avalia o atacante em cerca de € 120 milhões, o que representa um enorme obstáculo financeiro a ser superado pelo presidente do clube, Joan Laporta.

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  • Robert LewandowskiGetty Images

    Lewandowski está de saída

    A contratação de Álvarez está intrinsecamente ligada ao futuro de Lewandowski. O experiente polonês terá 38 anos quando a próxima temporada começar e, embora continue sendo uma ameaça prolífica, o clube está se preparando para uma mudança de guarda. Relatos sugerem que os gigantes italianos Juventus e AC Milan estão atualmente na liderança da disputa para contratar o lendário atacante como jogador sem vínculo, oferecendo-lhe o papel de titular de destaque que ele ainda almeja nas competições europeias.

    O Barça já havia demonstrado disposição para oferecer novos termos a Lewandowski, mas isso implicaria um corte salarial significativo e um papel menos central no elenco. Com o atacante empenhado em manter seu status no nível de elite, uma saída parece ser o desfecho mais provável. Sua saída liberaria espaço vital na folha salarial, permitindo que os blaugranas redirecionassem seus recursos financeiros para um substituto mais jovem, capaz de liderar o ataque nos próximos anos.

  • Agente desmente rumores sobre a procura de uma casa

    Embora o interesse do líder da La Liga seja concreto, a equipe de Alvarez se apressou em minimizar os rumores sobre uma mudança iminente. Recentemente, surgiram notícias sugerindo que a família do jogador de 26 anos teria sido vista procurando imóveis na Catalunha, mas seu representante, Fernando Hidalgo, agiu rapidamente para classificar essas alegações como um completo disparate e totalmente inventadas.

    Hidalgo declarou: “1000% falso. Ninguém da família esteve em Barcelona. A última vez foi para a partida contra o Atlético, e eles voltaram para Madri no dia seguinte.”

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Avaliando as opções de ataque

    Além do alvo principal, Alvarez, o Barcelona está avaliando várias outras opções para reforçar seu ataque. O futuro de Marcus Rashford continua sendo um tema central; o atacante do Manchester United está atualmente emprestado na Espanha e impressionou o técnico Hansi Flick. Embora o Barça tenha a opção de tornar a contratação definitiva por € 30 milhões, há relatos de que o clube está hesitante em pagar o valor total e está analisando perfis alternativos, incluindo o ponta do Real Betis, Abde Ezzalzouli.

    Espera-se também que o clube considere ofertas por Ferran Torres, que está entrando no último ano de seu contrato. Embora o Barça esteja atualmente lidando com regulamentos complexos de fair play financeiro, o clube está otimista quanto ao retorno à regra de gastos de 1:1 da liga neste verão, o que seria essencial para financiar a contratação de um jogador do calibre de Alvarez.

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