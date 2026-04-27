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O Barcelona entra em contato com o Atlético de Madrid sobre a transferência de Julián Álvarez, enquanto Robert Lewandowski se aproxima da saída
Flick procura um novo atacante
De acordo com a ESPN, o argentino de 26 anos está há muito tempo na mira do Camp Nou, com olheiros acompanhando-o desde sua passagem pelo River Plate, antes de ele acabar se transferindo para o Manchester City. O Barça já entrou em contato com o Atlético de Madrid para sondar a possibilidade de uma negociação no meio do ano.
No entanto, garantir seus serviços não será nada simples. Álvarez só chegou ao Atlético em 2024 por uma quantia que pode chegar a € 95 milhões, e ele está protegido por uma cláusula de rescisão astronômica de € 500 milhões. Enquanto o Barça espera que o desejo pessoal do jogador de se transferir possa se assemelhar à mudança anterior de Antoine Griezmann entre os clubes, o Atlético de Madrid supostamente avalia o atacante em cerca de € 120 milhões, o que representa um enorme obstáculo financeiro a ser superado pelo presidente do clube, Joan Laporta.
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Lewandowski está de saída
A contratação de Álvarez está intrinsecamente ligada ao futuro de Lewandowski. O experiente polonês terá 38 anos quando a próxima temporada começar e, embora continue sendo uma ameaça prolífica, o clube está se preparando para uma mudança de guarda. Relatos sugerem que os gigantes italianos Juventus e AC Milan estão atualmente na liderança da disputa para contratar o lendário atacante como jogador sem vínculo, oferecendo-lhe o papel de titular de destaque que ele ainda almeja nas competições europeias.
O Barça já havia demonstrado disposição para oferecer novos termos a Lewandowski, mas isso implicaria um corte salarial significativo e um papel menos central no elenco. Com o atacante empenhado em manter seu status no nível de elite, uma saída parece ser o desfecho mais provável. Sua saída liberaria espaço vital na folha salarial, permitindo que os blaugranas redirecionassem seus recursos financeiros para um substituto mais jovem, capaz de liderar o ataque nos próximos anos.
Agente desmente rumores sobre a procura de uma casa
Embora o interesse do líder da La Liga seja concreto, a equipe de Alvarez se apressou em minimizar os rumores sobre uma mudança iminente. Recentemente, surgiram notícias sugerindo que a família do jogador de 26 anos teria sido vista procurando imóveis na Catalunha, mas seu representante, Fernando Hidalgo, agiu rapidamente para classificar essas alegações como um completo disparate e totalmente inventadas.
Hidalgo declarou: “1000% falso. Ninguém da família esteve em Barcelona. A última vez foi para a partida contra o Atlético, e eles voltaram para Madri no dia seguinte.”
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Avaliando as opções de ataque
Além do alvo principal, Alvarez, o Barcelona está avaliando várias outras opções para reforçar seu ataque. O futuro de Marcus Rashford continua sendo um tema central; o atacante do Manchester United está atualmente emprestado na Espanha e impressionou o técnico Hansi Flick. Embora o Barça tenha a opção de tornar a contratação definitiva por € 30 milhões, há relatos de que o clube está hesitante em pagar o valor total e está analisando perfis alternativos, incluindo o ponta do Real Betis, Abde Ezzalzouli.
Espera-se também que o clube considere ofertas por Ferran Torres, que está entrando no último ano de seu contrato. Embora o Barça esteja atualmente lidando com regulamentos complexos de fair play financeiro, o clube está otimista quanto ao retorno à regra de gastos de 1:1 da liga neste verão, o que seria essencial para financiar a contratação de um jogador do calibre de Alvarez.