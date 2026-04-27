O Barcelona entra em contato com o Atlético de Madrid sobre a transferência de Julián Álvarez, enquanto Robert Lewandowski se aproxima da saída

De acordo com a ESPN, o argentino de 26 anos está há muito tempo na mira do Camp Nou, com olheiros acompanhando-o desde sua passagem pelo River Plate, antes de ele acabar se transferindo para o Manchester City. O Barça já entrou em contato com o Atlético de Madrid para sondar a possibilidade de uma negociação no meio do ano.

No entanto, garantir seus serviços não será nada simples. Álvarez só chegou ao Atlético em 2024 por uma quantia que pode chegar a € 95 milhões, e ele está protegido por uma cláusula de rescisão astronômica de € 500 milhões. Enquanto o Barça espera que o desejo pessoal do jogador de se transferir possa se assemelhar à mudança anterior de Antoine Griezmann entre os clubes, o Atlético de Madrid supostamente avalia o atacante em cerca de € 120 milhões, o que representa um enorme obstáculo financeiro a ser superado pelo presidente do clube, Joan Laporta.