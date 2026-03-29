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O Barcelona enfrenta um retorno difícil ao Montjuïc para concluir a reforma do Spotify Camp Nou, com capacidade para 105 mil lugares
Um retorno à selva para os homens de Flick
O Barcelona de Hansi Flick tem parecido imbatível desde que voltou ao Spotify Camp Nou em novembro passado, vencendo todos os jogos em casa diante de sua torcida renovada. A atmosfera tem sido uma força motriz por trás da sua campanha pelo título, mas esse ímpeto enfrenta um obstáculo logístico significativo no futuro próximo. Embora o clube tenha recentemente obtido uma licença para receber 62 mil torcedores, a meta final continua sendo uma capacidade impressionante de 105 mil lugares. No entanto, para atingir esse marco, os Blaugrana devem mais uma vez deixar sua catedral do futebol, com 2027 apontado como a data provável para uma segunda saída temporária.
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Contagem regressiva para a construção do telhado
O cronograma do projeto Espai Barca prevê que as três arquibancadas do novo estádio estejam concluídas até abril de 2027. Isso representa um marco importante, mas também dá início à fase mais complexa da construção: a instalação da enorme cobertura do estádio. Espera-se que essa proeza de engenharia leve aproximadamente quatro meses para ser concluída. Como a instalação exige que o estádio esteja totalmente vazio por motivos de segurança e construção, o Barcelona será obrigado a jogar fora do Spotify Camp Nou por várias semanas no início da temporada 2027-28.
Estádio Johan Cruyff x Montjuïc: um dilema
Joan Laporta, recentemente reeleito presidente, vem avaliando as opções do clube para essa mudança temporária. Um plano inicial previa a realização dos jogos no Estadi Johan Cruyff, com planos de reformá-lo para atender às normas da La Liga. No entanto, a realidade financeira dessa mudança é sombria. Mesmo com as reformas, o estádio da equipe reserva e da equipe feminina teria capacidade para apenas cerca de 18 mil espectadores. Isso resultaria em um enorme impacto nas receitas dos dias de jogo e deixaria dezenas de milhares de titulares de ingressos para a temporada de fora, tornando o retorno ao Estadi Olímpico Lluis Companys, em Montjuic, uma alternativa muito mais lógica, embora impopular, segundo o AS.
- AFP
Negociações com o conselho estão prestes a começar
Embora o Estadi Olímpico esteja longe de ser o favorito dos torcedores devido à sua localização e à pista de atletismo, sua capacidade superior o torna o principal candidato para a temporada de 2027, e mais torcedores poderiam assistir aos jogos em Montjuïc. Espera-se que a decisão final seja formalizada mais perto do prazo de 2027. Segundo relatos, dirigentes do clube conversarão com a Prefeitura de Barcelona sobre um possível retorno ao Estadi Olímpico.