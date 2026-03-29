O Barcelona enfrenta um retorno difícil ao Montjuïc para concluir a reforma do Spotify Camp Nou, com capacidade para 105 mil lugares

Joan Laporta, recentemente reeleito presidente, vem avaliando as opções do clube para essa mudança temporária. Um plano inicial previa a realização dos jogos no Estadi Johan Cruyff, com planos de reformá-lo para atender às normas da La Liga. No entanto, a realidade financeira dessa mudança é sombria. Mesmo com as reformas, o estádio da equipe reserva e da equipe feminina teria capacidade para apenas cerca de 18 mil espectadores. Isso resultaria em um enorme impacto nas receitas dos dias de jogo e deixaria dezenas de milhares de titulares de ingressos para a temporada de fora, tornando o retorno ao Estadi Olímpico Lluis Companys, em Montjuic, uma alternativa muito mais lógica, embora impopular, segundo o AS.