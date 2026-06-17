Getty Images
Traduzido por
O Barcelona emitiu um novo aviso sobre a transferência de Julián Álvarez, já que o presidente do Atlético de Madrid se recusa a ceder em relação ao preço de 500 milhões de euros
O Atlético mantém-se firme quanto à avaliação de Álvarez
A saga em torno de Álvarez sofreu mais uma reviravolta, já que o Atlético de Madrid reforçou sua posição de que o jogador “não está à venda”. O Barcelona teria feito do ex-jogador do Manchester City seu alvo prioritário para liderar o ataque sob o comando de Flick, mas esbarrou em uma forte resistência da diretoria do Metropolitano. Enquanto o Barça prepara uma oferta de mais de 135 milhões de euros para tentar convencer seus rivais da La Liga, o presidente do Atlético, Enrique Cerezo, transferiu toda a pressão de volta para o clube catalão.
- Getty/GOAL
Cerezo pede ao Barcelona que analise o contrato
Ao abordar os rumores incessantes sobre a ligação entre seu craque e o Blaugrana, Cerezo foi direto ao ponto sobre o que seria necessário para que uma negociação se concretizasse. “Julian é jogador do Atlético de Madrid. Quem quiser contratá-lo pode vir conferir o contrato (a cláusula de rescisão) e, se estiver interessado, vai contratá-lo; caso contrário, não o fará. Parece que essa é a história do verão; todos vocês sabem exatamente como estão as coisas. Julian é jogador do Atlético de Madrid, e acredito que continuará sendo jogador do Atlético de Madrid”, declarou o presidente ao El Desmarque.
Ao apontar diretamente para a cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, Cerezo está efetivamente acabando com qualquer esperança que o Barcelona tivesse de negociar um valor menor e parcelado. Mesmo que o Barça espere que uma quantia garantida de 135 milhões de euros mais bônus faça a diferença, o Atlético não está demonstrando nenhum interesse em sentar à mesa para negociar qualquer valor inferior ao valor de rescisão legalmente estabelecido.
As tensões chegam ao auge em uma discussão nas redes sociais
A disputa pela contratação tem se tornado cada vez mais acirrada entre os dois gigantes espanhóis. O Atlético tomou recentemente a atitude incomum de zombar do interesse do Barcelona ao publicar notícias paródicas sobre a contratação de várias estrelas do Barça, como Lamine Yamal e Pedri. A ação foi acompanhada por um comunicado acusando o time catalão de usar uma “máquina de propaganda” para desestabilizar Álvarez antes da próxima janela de transferências.
A frustração do Atlético decorre do que o clube percebe como uma campanha implacável de “vazamentos calculados”, destinada a reduzir o valor de mercado do jogador. O comunicado oficial do clube madrilenho foi contundente, dizendo aos torcedores para não “acreditarem em tudo o que veem, especialmente se estiver relacionado ao Barça”. Essa hostilidade pública sugere que as negociações, caso venham a começar, seriam conduzidas em um ambiente tóxico.
- Getty Images
O Real Madrid entra na disputa pelo astro argentino
Para piorar a situação do Barcelona, o clube não é o único a acompanhar o caso. Em uma reviravolta surpreendente, o Real Madrid teve recentemente uma proposta colossal de 150 milhões de euros rejeitada pelo Atlético. Florentino Pérez havia prometido um “Galáctico” misterioso após sua reeleição, e parece que Álvarez era o principal alvo do time do Bernabéu.
A oferta fracassada do Real Madrid confirma que, mesmo uma proposta recorde para o clube, não é suficiente para satisfazer as exigências do Atlético nesta fase. Com os dois rivais do El Clássico desesperados para contratar o jogador de 26 anos, é improvável que o preço caia tão cedo. O Barcelona agora se vê forçado a desistir de seu alvo principal ou, de alguma forma, financiar uma negociação recorde, apesar do contínuo escrutínio econômico.