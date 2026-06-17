O Barcelona emitiu um novo aviso sobre a transferência de Julián Álvarez, já que o presidente do Atlético de Madrid se recusa a ceder em relação ao preço de 500 milhões de euros

Ao abordar os rumores incessantes sobre a ligação entre seu craque e o Blaugrana, Cerezo foi direto ao ponto sobre o que seria necessário para que uma negociação se concretizasse. “Julian é jogador do Atlético de Madrid. Quem quiser contratá-lo pode vir conferir o contrato (a cláusula de rescisão) e, se estiver interessado, vai contratá-lo; caso contrário, não o fará. Parece que essa é a história do verão; todos vocês sabem exatamente como estão as coisas. Julian é jogador do Atlético de Madrid, e acredito que continuará sendo jogador do Atlético de Madrid”, declarou o presidente ao El Desmarque.

Ao apontar diretamente para a cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, Cerezo está efetivamente acabando com qualquer esperança que o Barcelona tivesse de negociar um valor menor e parcelado. Mesmo que o Barça espere que uma quantia garantida de 135 milhões de euros mais bônus faça a diferença, o Atlético não está demonstrando nenhum interesse em sentar à mesa para negociar qualquer valor inferior ao valor de rescisão legalmente estabelecido.