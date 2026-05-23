O Barcelona é o campeão da Europa! Ewa Pajor marca duas vezes e conquista a primeira final da Liga dos Campeões na sexta tentativa, enquanto Salma Paralluelo sela a vitória sobre o Lyon

Foi o Lyon, comandado pelo ex-técnico do Barça Jonatan Giraldez, que começou melhor a partida na Noruega e pensou ter aberto o placar aos 14 minutos, quando Lindsey Heaps foi a mais rápida na área para mandar para o fundo da rede o rebote do cabeceio defendido de Wendie Renard. No entanto, o VAR interveio e anulou o gol, já que a americana estava em posição de impedimento antes de mandar a bola para o fundo da rede.

A defesa de Cata Coll para impedir o chute inicial de Renard seria a primeira de muitas que ela teria que fazer naquela noite, com talvez a melhor delas ocorrendo pouco antes do intervalo, quando Selma Bacha cobrou uma falta com efeito por cima da barreira do Barcelona, mas viu que a goleira espanhola havia se deslocado brilhantemente para fora da linha e afastado o perigo.

Foi um dos destaques de um primeiro tempo em que o OL conseguiu conter bem o Barça, pressionando para atrapalhar o ritmo adversário, mas as catalãs continuavam criando chances, apesar de não estarem em sua melhor forma. Alexia Putellas chutou para fora logo no início, após boa jogada de Caroline Graham Hansen, e a tentativa de Ewa Pajor de passar por cima de Christiane Endler também saiu pela linha de fundo. Esses foram sinais encorajadores para as campeãs espanholas, que melhorariam muito após o intervalo.