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O Barcelona é o campeão da Europa! Ewa Pajor marca duas vezes e conquista a primeira final da Liga dos Campeões na sexta tentativa, enquanto Salma Paralluelo sela a vitória sobre o Lyon
O Lyon não conseguiu aproveitar o bom início
Foi o Lyon, comandado pelo ex-técnico do Barça Jonatan Giraldez, que começou melhor a partida na Noruega e pensou ter aberto o placar aos 14 minutos, quando Lindsey Heaps foi a mais rápida na área para mandar para o fundo da rede o rebote do cabeceio defendido de Wendie Renard. No entanto, o VAR interveio e anulou o gol, já que a americana estava em posição de impedimento antes de mandar a bola para o fundo da rede.
A defesa de Cata Coll para impedir o chute inicial de Renard seria a primeira de muitas que ela teria que fazer naquela noite, com talvez a melhor delas ocorrendo pouco antes do intervalo, quando Selma Bacha cobrou uma falta com efeito por cima da barreira do Barcelona, mas viu que a goleira espanhola havia se deslocado brilhantemente para fora da linha e afastado o perigo.
Foi um dos destaques de um primeiro tempo em que o OL conseguiu conter bem o Barça, pressionando para atrapalhar o ritmo adversário, mas as catalãs continuavam criando chances, apesar de não estarem em sua melhor forma. Alexia Putellas chutou para fora logo no início, após boa jogada de Caroline Graham Hansen, e a tentativa de Ewa Pajor de passar por cima de Christiane Endler também saiu pela linha de fundo. Esses foram sinais encorajadores para as campeãs espanholas, que melhorariam muito após o intervalo.
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Pajor e Paralluelo levam o Barça à glória
Apenas 10 minutos após o início do segundo tempo, o Barça também foi recompensado por essa melhoria no nível de jogo, quando Pajor abriu o placar. Patri Guijarro recuperou uma bola perdida em seu próprio campo e avançou de forma brilhante para liderar o ataque, antes de encontrar a internacional polonesa, que converteu com precisão após um excelente primeiro toque.
O Lyon tentou reagir e esteve perto de marcar em duas ocasiões: primeiro com uma excelente finalização de Vicki Becho, que Coll defendeu com uma grande defesa, e depois quando a substituta Tabitha Chawinga ficou cara a cara com o gol, mas também encontrou a goleira em seu caminho. Essas oportunidades ocorreram antes e depois do segundo gol de Pajor, que aconteceu a 21 minutos do fim e colocou o Barça em uma vantagem que se revelaria insuperável. A defesa do OL foi surpreendida com muita facilidade quando Salma Paralluelo reagiu mais rápido na trave de fundo para aproveitar o cruzamento de Esmee Brugts, servindo de bandeja para Pajor marcar seu segundo gol e garantir que finalmente colocasse as mãos no troféu da Liga dos Campeões.
Paralluelo colocou a cereja no bolo aos 90 minutos, mandando um foguete no ângulo superior para coroar um dia maravilhoso para o Barcelona, e ainda deu tempo para mais um. Enquanto o Lyon pressionava desesperadamente por qualquer lampejo de esperança nos acréscimos, as catalãs partiram em contra-ataque e foi Paralluelo novamente quem converteu, servida por Pajor no contra-ataque para, com calma, mandar a bola para além de Endler.
Recuperação após a decepção
Depois de uma atuação decepcionante na final da Liga dos Campeões do ano passado, quando perdeu por 1 a 0 para o Arsenal, esta foi uma resposta fantástica do Barça, que conquistou um notável tetracampeonato. Havia muitas dúvidas em torno dos catalães também no início desta temporada, devido às restrições financeiras que fizeram com que o clube contratasse apenas um jogador para o time principal na janela de transferências do verão, apesar de cinco outros terem deixado o clube.
A profundidade do elenco não se comparava à de alguns de seus rivais europeus, e ainda houve lesões, com Aitana Bonmati reduzida ao papel de reserva nesta final devido à ausência de cinco meses da qual acabara de retornar. A ênfase recaiu, então, nas estrelas do Barça para que realmente se destacassem, como fizeram Pajor e Putellas, mas também nas jogadoras jovens para que se destacassem e deixassem sua marca. Clara Serrajordi, de 18 anos, fez isso novamente em Oslo, tendo sido escalada como titular no meio-campo, com Aicha Camara também saindo do banco nos minutos finais para ajudar a garantir a vitória.
Depois de conquistar o título da Liga F, a Supercopa da Espanha e, mais recentemente, a Copa da Rainha, a Liga dos Campeões era o último objetivo a ser alcançado pelo Barça, e elas o fizeram de forma brilhante.
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Resposta positiva é fundamental para o Lyon, segundo colocado
Por outro lado, é uma decepção para o Lyon, que venceu esta competição mais vezes do que qualquer outro clube na história da UWCL, mas já está há quatro anos sem levantar o troféu. Houve um momento em que alguns pensaram que o OL seria ultrapassado à medida que outros grandes clubes subiam ao topo do futebol feminino, como o Barça, mas o clube permaneceu extremamente relevante e era o favorito para conquistar este título para muitos antes do início da temporada, uma opinião que se justificou repetidamente quando o Lyon entrou em campo ao longo da campanha. Em sua primeira temporada sob o comando de Giraldez, o time tem sido excelente e está a uma vitória de conquistar a tríplice coroa nacional.
No entanto, a falta de eficiência na finalização, combinada com a excelente atuação de Coll pelo Barça, fez com que elas ficassem aquém no sábado. O placar não refletiu o quão disputada foi a partida, com pouca diferença na maior parte do tempo. Foi uma questão de eficiência, e foi o Barça quem fez isso melhor do que as oito vezes campeãs.
O OL precisará superar essa decepção rapidamente, pois enfrenta o Paris FC na sexta-feira na final da Ligue 1, buscando manter o título de campeão francês. Para o Barça, a festa pode realmente começar, com mais duas partidas a serem disputadas, mas o título já garantido em uma temporada que trouxe quatro troféus incríveis.