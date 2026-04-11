O Barcelona é acusado de falta de "respeito pelos colegas de profissão", enquanto estrela do Espanyol critica confronto no túnel após o clássico

Embora a ação em campo tenha proporcionado muito drama, foram os acontecimentos no túnel após o apito final que mais deram o que falar. Enquanto os jogadores se dirigiam aos vestiários, teria ocorrido uma briga entre membros das duas equipes, deixando o time do Espanyol indignado com o comportamento de seus rivais locais.

Lozano, que aguardava para cumprir suas obrigações com a imprensa após a partida, viu-se no meio de um confronto com vários jogadores do Blaugrana. Relatos sugerem que João Cancelo e outros se envolveram em uma discussão com o meio-campista, o que gerou uma visível sensação de frustração por parte dos visitantes.