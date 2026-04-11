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O Barcelona é acusado de falta de "respeito pelos colegas de profissão", enquanto estrela do Espanyol critica confronto no túnel após o clássico
As tensões do clássico chegam ao auge no túnel
Embora a ação em campo tenha proporcionado muito drama, foram os acontecimentos no túnel após o apito final que mais deram o que falar. Enquanto os jogadores se dirigiam aos vestiários, teria ocorrido uma briga entre membros das duas equipes, deixando o time do Espanyol indignado com o comportamento de seus rivais locais.
Lozano, que aguardava para cumprir suas obrigações com a imprensa após a partida, viu-se no meio de um confronto com vários jogadores do Blaugrana. Relatos sugerem que João Cancelo e outros se envolveram em uma discussão com o meio-campista, o que gerou uma visível sensação de frustração por parte dos visitantes.
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Lozano critica a falta de respeito
Ao falar com a imprensa logo após o incidente, Lozano não escondeu sua decepção com relação ao que aconteceu. Quando questionado sobre as palavras específicas dirigidas a ele pela torcida do Barcelona, o meio-campista preferiu não revelar os detalhes exatos, mas deixou bem clara sua opinião sobre a conduta profissional deles.
"Não importa, só o futebol importa. Todos viram o nível de respeito que eles têm pelos colegas profissionais. Não tenho mais nada a acrescentar”, disse o meio-campista àDAZN. Mais tarde, ele esclareceu a natureza da discussão, acrescentando: “Não foi por causa do Cancelo. Essas coisas acontecem em um campo de futebol. Eles tentaram me provocar um pouco porque venceram, só isso. Quando você perde, tem que aceitar. É sempre a mesma coisa, não importa.”
Uma tarde “desastrosa” para os Pericos
Apesar da polêmica em torno do confronto no túnel, Lozano também fez questão de refletir sobre uma atuação que, em sua opinião, merecia mais. O Espanyol pressionou seus vizinhos durante os 90 minutos, e o meio-campista acredita que o placar não refletiu necessariamente o quão disputada a partida realmente foi. Com esse resultado, o Barcelona ampliou sua vantagem na liderança da La Liga para nove pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Espanyol ocupa a 10ª posição, com 38 pontos.
Lozano descreveu o jogo como “difícil e competitivo” e insistiu que sua equipe esteve a um passo de causar uma surpresa. “Estávamos muito perto, mas os erros nos prejudicaram um pouco. Devemos nos orgulhar muito do trabalho que fizemos”, explicou, enfatizando que, apesar da derrota, o esforço da equipe continua sendo um ponto positivo.
- AFP
Ferran Torres marca dois gols para a equipe de Flick
Depois de ver o Real Madrid empatar em 1 a 1 com o Girona na sexta-feira, a partida de sábado deu ao Barcelona a oportunidade de ampliar sua vantagem na liderança da La Liga. Ferran Torres garantiu a vantagem inicial aos nove minutos, antes de ampliar o placar 15 minutos depois. Embora o Espanyol tenha descontado no segundo tempo, Lamine Yamal e Marcus Rashford marcaram no final da partida, fechando o placar em 4 a 1 e colocando o time catalão com nove pontos de vantagem na disputa pelo título do campeonato espanhol.