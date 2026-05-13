O Barcelona deve “pagar por suas ações” no caso da arbitragem de Negreira, segundo o presidente do Real Madrid, que afirma que a relação com o rival da La Liga está “completamente rompida”

A aliança de longa data entre os dois maiores clubes da Espanha chegou a um fim definitivo após os últimos comentários de Pérez sobre o caso Negreira, durante uma entrevista com Josep Pedrerol no canal La Sexta. O presidente do Real Madrid não mediu palavras ao falar sobre a investigação relativa aos pagamentos do Barcelona ao ex-vice-presidente de arbitragem José Maria Enríquez Negreira, classificando-a como o escândalo mais grave da história do esporte.

Pérez confirmou que o vínculo entre os clubes agora é inexistente. “Está completamente rompido”, afirmou Pérez. “Não quero ter uma relação com um clube que pagou árbitros por duas décadas. Quero que eles paguem por suas ações, assim como eu gostaria que qualquer outro clube fizesse. É o maior caso de corrupção no futebol. É corrupção sistêmica. O Real Madrid é o único que apareceu como parte envolvida. A La Liga, por outro lado, não diz nada.”



