O Barcelona deve escolher entre dois alvos defensivos, já que o campeão da La Liga está de olho em estrelas do Tottenham e da Inter

De acordo com o jornal espanhol AS, Alessandro Bastoni surgiu como um dos principais candidatos para o gigante catalão. O astro de 26 anos do Inter é um zagueiro central canhoto que já provou seu valor no mais alto nível, tendo acumulado quase 300 partidas pelo Nerazzurri e 41 convocações para a seleção italiana. O Barcelona está bem ciente de sua qualidade, tendo enfrentado o jogador durante a impressionante campanha do Inter na Liga dos Campeões na última temporada.

No entanto, garantir os serviços do italiano não será fácil. Com um contrato válido até 2028, o Inter está em uma posição de força nas negociações. A menos que o Barcelona consiga incluir jogadores como parte de uma troca, as exigências financeiras do clube da Série A podem se revelar um obstáculo significativo para a diretoria do Blaugrana.