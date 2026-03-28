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Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Barcelona deve escolher entre dois alvos defensivos, já que o campeão da La Liga está de olho em estrelas do Tottenham e da Inter

Barcelona
A. Bastoni
L. Vuskovic
La Liga
Campeonato Italiano
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Premier League
Tottenham
Inter de Milão
Hamburgo

O Barcelona já está se preparando para a temporada 2026-27, com o diretor esportivo Deco identificando o centro da defesa como uma área-chave para reforços. Embora a contratação de um atacante de renome continue sendo a principal prioridade, o clube selecionou dois defensores de destaque para reforçar a linha defensiva de Hansi Flick.

  • O especialista italiano

    De acordo com o jornal espanhol AS, Alessandro Bastoni surgiu como um dos principais candidatos para o gigante catalão. O astro de 26 anos do Inter é um zagueiro central canhoto que já provou seu valor no mais alto nível, tendo acumulado quase 300 partidas pelo Nerazzurri e 41 convocações para a seleção italiana. O Barcelona está bem ciente de sua qualidade, tendo enfrentado o jogador durante a impressionante campanha do Inter na Liga dos Campeões na última temporada.

    No entanto, garantir os serviços do italiano não será fácil. Com um contrato válido até 2028, o Inter está em uma posição de força nas negociações. A menos que o Barcelona consiga incluir jogadores como parte de uma troca, as exigências financeiras do clube da Série A podem se revelar um obstáculo significativo para a diretoria do Blaugrana.

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  • Hamburger SV v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    O jovem prodígio croata

    O segundo nome na lista de Deco é Luka Vuskovic, uma revelação de 19 anos atualmente emprestado pelo Tottenham ao Hamburgo. O jovem croata viu sua cotação disparar nesta temporada, com muitos classificando-o entre os melhores zagueiros da Bundesliga. Sua versatilidade é um grande trunfo, já que ele se sente à vontade jogando em qualquer uma das laterais da dupla de zagueiros centrais.

    A ligação de Vuskovic com o superagente Pini Zahavi, que mantém uma relação próxima com o presidente do Barça, Joan Laporta, colocou o clube em alerta máximo. De acordo com reportagens do Bild, o jogador já manifestou o desejo de se transferir para um clube que dispute competições europeias na próxima temporada.


  • Desafios do fair play financeiro

    Para que o Barcelona possa realizar transferências significativas no mercado, considera-se essencial o retorno à regra de 1:1 da La Liga em relação aos gastos. Estimativas atuais sugerem que o clube está a cerca de 12 milhões de euros de atingir esse limite. Apesar da incerteza em torno das regulamentações financeiras, o clube deu passos gigantescos na gestão de sua folha salarial, que agora representa 53% do orçamento, em comparação com mais de 90% nos anos anteriores.

    Devido a essas restrições econômicas, o clube também mantém as portas abertas para Andreas Christensen. Como ele já está registrado, renovar o contrato do jogador da seleção dinamarquesa não afetaria negativamente a margem de fair play do clube. Deco precisa equilibrar o desejo por novos reforços, como Bastoni ou Vuskovic, com a realidade logística das limitações financeiras remanescentes do clube.

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    A profundidade defensiva do Flick

    Flick tem lidado com crises defensivas decorrentes das lesões de Christensen e Araujo, além da transferência de Iñigo Martínez para a Liga Profissional da Arábia Saudita. Embora Pau Cubarsí e Gerard Martín tenham assumido o papel, Deco continua focado em contratar um zagueiro de nível internacional — como Bastoni ou Vuskovic — para garantir que a defesa esteja preparada.