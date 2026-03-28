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O Barcelona deve escolher entre dois alvos defensivos, já que o campeão da La Liga está de olho em estrelas do Tottenham e da Inter
O especialista italiano
De acordo com o jornal espanhol AS, Alessandro Bastoni surgiu como um dos principais candidatos para o gigante catalão. O astro de 26 anos do Inter é um zagueiro central canhoto que já provou seu valor no mais alto nível, tendo acumulado quase 300 partidas pelo Nerazzurri e 41 convocações para a seleção italiana. O Barcelona está bem ciente de sua qualidade, tendo enfrentado o jogador durante a impressionante campanha do Inter na Liga dos Campeões na última temporada.
No entanto, garantir os serviços do italiano não será fácil. Com um contrato válido até 2028, o Inter está em uma posição de força nas negociações. A menos que o Barcelona consiga incluir jogadores como parte de uma troca, as exigências financeiras do clube da Série A podem se revelar um obstáculo significativo para a diretoria do Blaugrana.
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O jovem prodígio croata
O segundo nome na lista de Deco é Luka Vuskovic, uma revelação de 19 anos atualmente emprestado pelo Tottenham ao Hamburgo. O jovem croata viu sua cotação disparar nesta temporada, com muitos classificando-o entre os melhores zagueiros da Bundesliga. Sua versatilidade é um grande trunfo, já que ele se sente à vontade jogando em qualquer uma das laterais da dupla de zagueiros centrais.
A ligação de Vuskovic com o superagente Pini Zahavi, que mantém uma relação próxima com o presidente do Barça, Joan Laporta, colocou o clube em alerta máximo. De acordo com reportagens do Bild, o jogador já manifestou o desejo de se transferir para um clube que dispute competições europeias na próxima temporada.
Desafios do fair play financeiro
Para que o Barcelona possa realizar transferências significativas no mercado, considera-se essencial o retorno à regra de 1:1 da La Liga em relação aos gastos. Estimativas atuais sugerem que o clube está a cerca de 12 milhões de euros de atingir esse limite. Apesar da incerteza em torno das regulamentações financeiras, o clube deu passos gigantescos na gestão de sua folha salarial, que agora representa 53% do orçamento, em comparação com mais de 90% nos anos anteriores.
Devido a essas restrições econômicas, o clube também mantém as portas abertas para Andreas Christensen. Como ele já está registrado, renovar o contrato do jogador da seleção dinamarquesa não afetaria negativamente a margem de fair play do clube. Deco precisa equilibrar o desejo por novos reforços, como Bastoni ou Vuskovic, com a realidade logística das limitações financeiras remanescentes do clube.
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A profundidade defensiva do Flick
Flick tem lidado com crises defensivas decorrentes das lesões de Christensen e Araujo, além da transferência de Iñigo Martínez para a Liga Profissional da Arábia Saudita. Embora Pau Cubarsí e Gerard Martín tenham assumido o papel, Deco continua focado em contratar um zagueiro de nível internacional — como Bastoni ou Vuskovic — para garantir que a defesa esteja preparada.