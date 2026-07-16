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O Barcelona deve anunciar a contratação de Karim Adeyemi por €29 milhões, com o atacante do Borussia Dortmund chegando para realizar os exames médicos
Adeyemi dá o último passo antes de se transferir para o Barcelona
Adeyemi deu o passo final para se tornar jogador do Barcelona após chegar ao Hospital de Barcelona para realizar os exames médicos. Segundo o Mundo Deportivo, o jogador de 24 anos chegou à cidade na quarta-feira e passou quase duas horas com a equipe médica do clube antes de retornar ao hotel, enquanto a documentação restante é finalizada. O Blaugrana chegou a um acordo total com o Dortmund em uma transação avaliada em até 29 milhões de euros. A transferência inclui um valor fixo de 22 milhões de euros, com mais 7 milhões de euros em bônus vinculados ao desempenho.
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Clubes finalizam a documentação
A negociação aguarda agora a conclusão das formalidades administrativas restantes antes que o clube faça o anúncio oficial. Adeyemi não visitará o centro de treinamento do Barcelona nem conhecerá seus novos companheiros de equipe e o técnico Hansi Flick até que a transferência seja formalmente confirmada. O clube está seguindo seu protocolo habitual enquanto os detalhes contratuais finais são acertados.
Flick se reencontra com um rosto conhecido
A contratação reúne Adeyemi com Flick, que deu ao atacante sua estreia na seleção principal da Alemanha. O Barcelona considera o ponta uma aquisição fundamental para os planos de Flick, já que o clube busca reforçar seu ataque antes da nova temporada. Assim que a transferência for oficialmente confirmada, espera-se que Adeyemi se apresente imediatamente aos treinos da equipe principal. As mesmas fontes afirmam que Flick agendou uma sessão dupla de treinos para sexta-feira, com o objetivo de integrar o atacante ao elenco o mais rápido possível.
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A apresentação oficial acontecerá na próxima semana
O Barcelona poderá anunciar a contratação já na noite desta quinta-feira ou na manhã de sexta-feira, assim que a documentação final for concluída. A apresentação de Adeyemi ocorrerá na próxima semana, e não imediatamente, segundo as mesmas fontes. O presidente do clube, Joan Laporta, e o diretor esportivo, Deco, estão atualmente nos Estados Unidos para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, e a apresentação oficial deverá ser adiada até o retorno deles.
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