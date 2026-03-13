O Barcelona dá um suspiro de alívio com a recuperação de Lamine Yamal, que se recuperou a tempo para o confronto decisivo da La Liga

A disponibilidade de Yamal é particularmente crucial, dada a sua carga de trabalho nesta temporada. O jogador formado na base tornou-se uma figura indispensável no time titular, raramente ficando no banco apesar da sua idade, enquanto o Barcelona busca manter a liderança na classificação da La Liga.

Flick tem sido enfático sobre a necessidade de contar com seus melhores jogadores durante um calendário de jogos tão congestionado. Com quase 48 horas de recuperação ainda restantes antes do pontapé inicial, a equipe médica espera que ambos os jogadores estejam com 100% de capacidade física para o confronto contra o Sevilla.

“Neste momento, precisamos descansar, porque a tarefa dos jogadores agora é descansar e se preparar bem para a próxima partida. Temos um jogo no domingo, então temos alguns dias para nos preparar adequadamente. Não temos dias de folga propriamente ditos, mas isso é normal. Quando se joga neste nível, entre a Liga dos Campeões e a La Liga, é natural ter partidas a cada três ou quatro dias”, disse Flick.