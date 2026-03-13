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O Barcelona dá um suspiro de alívio com a recuperação de Lamine Yamal, que se recuperou a tempo para o confronto decisivo da La Liga
O Flick recebe um grande impulso com o retorno da jovem estrela
O clima na sede do clube estava visivelmente mais tranquilo na manhã de sexta-feira, quando Yamal voltou a se juntar aos companheiros de equipe no gramado, segundo o Marca. O jogador de 18 anos havia faltado ao treino de quinta-feira devido a um mal-estar geral, o que levou a equipe médica do clube a visitá-lo em casa para avaliar seu estado.
Sua ausência se estendeu também aos compromissos sociais, com o ponta sendo forçado a faltar a um jantar da equipe oferecido por Ronald Araújo. No entanto, sua rápida recuperação sugere que a doença foi leve, permitindo que Hansi Flick desse um suspiro de alívio em relação ao seu jogador mais influente e criativo.
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Garcia junta-se ao grupo para os preparativos do fim de semana
As boas notícias continuaram para os blaugranas, já que Garcia também participou do treino completo sem complicações visíveis. O versátil zagueiro ficou de fora da partida contra o Newcastle no meio da semana após sofrer uma pequena sobrecarga muscular.
O retorno de Garcia proporciona uma flexibilidade tática essencial para Flick, que tem utilizado o jogador nascido em Martorell em várias funções nesta temporada. Espera-se que tanto ele quanto Yamal estejam agora em plena forma e sejam incluídos na lista de convocados para a próxima partida contra o Sevilla, no Camp Nou.
A dinâmica na disputa pelo título continua em pleno andamento
A disponibilidade de Yamal é particularmente crucial, dada a sua carga de trabalho nesta temporada. O jogador formado na base tornou-se uma figura indispensável no time titular, raramente ficando no banco apesar da sua idade, enquanto o Barcelona busca manter a liderança na classificação da La Liga.
Flick tem sido enfático sobre a necessidade de contar com seus melhores jogadores durante um calendário de jogos tão congestionado. Com quase 48 horas de recuperação ainda restantes antes do pontapé inicial, a equipe médica espera que ambos os jogadores estejam com 100% de capacidade física para o confronto contra o Sevilla.
“Neste momento, precisamos descansar, porque a tarefa dos jogadores agora é descansar e se preparar bem para a próxima partida. Temos um jogo no domingo, então temos alguns dias para nos preparar adequadamente. Não temos dias de folga propriamente ditos, mas isso é normal. Quando se joga neste nível, entre a Liga dos Campeões e a La Liga, é natural ter partidas a cada três ou quatro dias”, disse Flick.
- AFP
O Barça se prepara para o confronto contra o Sevilla no Camp Nou
O Barcelona ocupa atualmente a liderança da La Liga e buscará ampliar sua vantagem quando receber o Sevilla neste domingo. O gigante catalão está em excelente forma, tendo registrado quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições.
Após essa partida, o Blaugrana voltará sua atenção para a Europa, onde enfrentará o Newcastle na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões – a primeira partida terminou em empate por 1 a 1.
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