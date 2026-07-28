O Barcelona dá início à negociação pela contratação de Eli Junior Kroupi, com a revelação do Bournemouth sendo apontada como alternativa a Julián Álvarez

Além da saída de Lewandowski, o elenco ofensivo do Barcelona ficou ainda mais reduzido com o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United após o período de empréstimo. Isso torna essencial a contratação de um novo atacante, como Alvarez ou Kroupi.

Outras mudanças ainda podem ocorrer, já que há incertezas em torno do futuro de Ferran Torres. O atacante espanhol, que marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina, tem atualmente um contrato que vence em 2027. Não houve avanços nas negociações para renovar o contrato atual de Torres. O Paris Saint-Germain estaria acompanhando de perto sua situação, o que significa que o Barcelona pode precisar voltar ao mercado de transferências caso ele saia.