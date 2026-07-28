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O Barcelona dá início à negociação pela contratação de Eli Junior Kroupi, com a revelação do Bournemouth sendo apontada como alternativa a Julián Álvarez
Em busca de um novo número nove
O Barcelona sondou a possibilidade de contratar Kroupi, do Bournemouth, segundo a ESPN. Os campeões espanhóis estão buscando ativamente um novo centroavante após a recente saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire.
Embora o craque do Atlético de Madrid, Álvarez, continue sendo seu principal alvo, a negociação tem se mostrado difícil de ser fechada. Consequentemente, o clube catalão consultou a disponibilidade de Kroupi como uma alternativa de alta qualidade. O jogador de 20 anos despertou o interesse de vários grandes clubes europeus após uma campanha impressionante na Premier League.
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Laporta confirma que a oferta por Álvarez continua de pé
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou recentemente que o clube apresentou uma oferta oficial por Álvarez. O atacante argentino já havia manifestado seu desejo de deixar o Wanda Metropolitano, mas o clube madrilenho rejeitou a proposta inicial do Barcelona. Apesar do revés, Laporta revelou que a proposta permanecerá em aberto caso o Atlético mude de posição.
No entanto, ele alertou que a oferta não é ilimitada, o que obriga o Barcelona a manter suas opções em aberto. Essa postura firme levou os atuais campeões da La Liga a voltarem sua atenção para Kroupi. Conseguir o jogador da seleção sub-21 da França não será fácil, já que o Bournemouth supostamente exige um valor superior a 100 milhões de euros por seu valioso jogador.
Renovando o ataque catalão
Kroupi só chegou ao Bournemouth no verão passado, em uma transferência de € 15 milhões vindo do Lorient. Ele se adaptou rapidamente ao futebol inglês, marcando 13 gols em 35 partidas durante sua primeira temporada com os Cherries. Sua possível chegada daria continuidade a uma grande reformulação do ataque no Camp Nou. O Barcelona já fechou as contratações dos alas Anthony Gordon e Karim Adeyemi, trazendo-os do Newcastle United e do Borussia Dortmund, respectivamente.
O técnico Hansi Flick está determinado a renovar seu ataque antes de sua terceira temporada no comando. Depois de conquistar dois títulos consecutivos da La Liga, Flick quer um elenco capaz de disputar a Liga dos Campeões.
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A incerteza paira sobre Ferran Torres
Além da saída de Lewandowski, o elenco ofensivo do Barcelona ficou ainda mais reduzido com o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United após o período de empréstimo. Isso torna essencial a contratação de um novo atacante, como Alvarez ou Kroupi.
Outras mudanças ainda podem ocorrer, já que há incertezas em torno do futuro de Ferran Torres. O atacante espanhol, que marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina, tem atualmente um contrato que vence em 2027. Não houve avanços nas negociações para renovar o contrato atual de Torres. O Paris Saint-Germain estaria acompanhando de perto sua situação, o que significa que o Barcelona pode precisar voltar ao mercado de transferências caso ele saia.
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