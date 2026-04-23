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O Barcelona confirma que Lamine Yamal está fora do resto da temporada e se pronuncia sobre as chances do astro espanhol na Copa do Mundo após a terrível lesão
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O que aconteceu com Yamal durante a vitória sobre o Celta de Vigo?
Embora os blaugranas estivessem radiantes por somar mais três pontos contra o Celta — com a 27ª vitória da temporada, mantendo-os nove pontos à frente do Real Madrid, seu rival no Clássico, no topo da tabela da La Liga —, esse sucesso foi ofuscado pela infeliz lesão sofrida por Yamal.
O jovem prodígio converteu um pênalti cinco minutos antes do intervalo, mas teve que ser substituído antes do fim do primeiro tempo. Houve uma confusão inicial no banco do Barça sobre o que havia acontecido e por que uma figura tão importante estava sendo retirada de campo. Rapidamente ficou claro que ele havia sofrido uma lesão muscular potencialmente grave.
Atualização do Barça sobre a lesão de Yamal
Ao divulgar uma atualização sobre o estado de saúde de Yamal, o Barcelona declarou em comunicado publicado em seu site oficial e nas redes sociais: “Os exames realizados confirmaram que o jogador da equipe principal Lamine Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda (músculo bíceps femoral). O jogador seguirá um plano de tratamento conservador. Lamine Yamal ficará fora do restante da temporada, mas espera-se que esteja apto para a Copa do Mundo.”
A equipe de Hansi Flick, que busca defender com sucesso o título nacional, tem seis partidas da La Liga pela frente antes do encerramento da temporada 2025-26. Yamal ficará de fora de todas elas, incluindo o confronto em casa contra o Real Madrid no Camp Nou, em 10 de maio.
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Gavi ficou "devastado" com a infeliz lesão de Yamal
Flick havia dito logo após a vitória do Barça sobre o Celta que esperava que a lesão sofrida por Yamal não fosse muito grave. Os companheiros de equipe, no entanto, estavam dolorosamente cientes de que um longo período afastado dos gramados poderia estar à espera do talentoso colega.
O companheiro de seleção espanhola Gavi, que sabe bem o que é passar por períodos de recuperação, foi um dos que expressaram preocupação com a condição física de Yamal. Questionado pela Movistar Plus sobre as reações dos jogadores, ele disse: “Para mim, ele é o melhor e a lesão dele é um verdadeiro pesadelo para nós. Fiquei completamente arrasado no vestiário.”
Yamal vai jogar na Copa do Mundo de 2026? Recomenda-se cautela
Embora o Barcelona continue confiante de que Yamal, vencedor do Euro 2024, estará apto a representar a Espanha na Copa do Mundo de 2026, os profissionais da área médica pedem cautela.
O Dr. Pedro Luis Ripoll, especialista em medicina esportiva, disse à Cadena Ser: “A lesão de Lamine Yamal tem uma taxa de recorrência de 30%, portanto, é preciso extrema cautela com os prazos de recuperação.
“Se a lesão for no corpo do músculo, o prognóstico é mais favorável. Mas se estiver localizada na junção do músculo com o tendão ou no próprio tendão, pode ser mais grave, com um afastamento de pelo menos quatro a seis semanas.
“Dado o risco de recorrência, parece difícil para ele entrar na seleção para a Copa do Mundo. É necessária a máxima cautela.”
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Quantos gols Yamal marcou na temporada 2025-26?
Yamal, que estreou aos 15 anos e bateu inúmeros recordes desde então, viu sua temporada mais produtiva como jogador profissional chegar a um fim prematuro. Ele registrou o melhor desempenho da carreira, com 24 gols em todas as competições.
Desse total, 16 foram marcados na La Liga. O campeão da Copa do Mundo David Villa — que balançou as redes 18 vezes na temporada 2010-11 — é o único jogador espanhol a ter marcado mais gols pelo Barça em uma única temporada desde a virada do século.