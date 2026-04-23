O Barcelona confirma que Lamine Yamal está fora do resto da temporada e se pronuncia sobre as chances do astro espanhol na Copa do Mundo após a terrível lesão

Embora os blaugranas estivessem radiantes por somar mais três pontos contra o Celta — com a 27ª vitória da temporada, mantendo-os nove pontos à frente do Real Madrid, seu rival no Clássico, no topo da tabela da La Liga —, esse sucesso foi ofuscado pela infeliz lesão sofrida por Yamal.

O jovem prodígio converteu um pênalti cinco minutos antes do intervalo, mas teve que ser substituído antes do fim do primeiro tempo. Houve uma confusão inicial no banco do Barça sobre o que havia acontecido e por que uma figura tão importante estava sendo retirada de campo. Rapidamente ficou claro que ele havia sofrido uma lesão muscular potencialmente grave.