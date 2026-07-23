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O Barcelona confirma a contratação de Karim Adeyemi com contrato de longo prazo, enquanto o Borussia Dortmund explica por que concordou em vender o atacante estrela
Catalães contratam atacante alemão
O Barcelona confirmou a contratação de Adeyemi, vindo do Dortmund, com um contrato de cinco anos válido até junho de 2031. O atacante de 24 anos se torna a segunda contratação do Blaugrana neste verão, depois de Anthony Gordon, reforçando um ataque enfraquecido pela saída de Lewandowski e pelo fim do período de empréstimo de Rashford. Conhecido por sua velocidade explosiva, Adeyemi marcou 36 gols em 146 partidas durante sua passagem de quatro anos pelo Dortmund.
- Sven Simon
O Dortmund explica a onda de transferências do verão
O diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, explicou os motivos por trás da venda do seu atacante estrela, que estava entrando no último ano de contrato. Em entrevista ao site oficial doclube, Ricken destacou que o acordo foi vantajoso para todas as partes, uma vez que o jogador manifestou seu desejo de se transferir para o Camp Nou.
Ele declarou: “Karim tem sido uma peça importante do Borussia Dortmund nos últimos quatro anos. Chegamos à final da Liga dos Campeões com ele em 2024. No entanto, neste verão, concordamos que tanto Karim quanto nós queríamos seguir caminhos diferentes no futuro. Quando Karim nos procurou com o desejo de se transferir para o FC Barcelona, concordamos após levar em consideração todos os interesses do Borussia Dortmund. Desejamos a Karim e à sua família tudo de bom para o futuro.”
Adeyemi se despede do Westfalenstadion
A transferência encerra a passagem de Adeyemi pelo Westfalenstadion desde que ele chegou vindo do Red Bull Salzburg em 2022, uma trajetória marcada por seu papel fundamental na campanha do Dortmund até a final da Liga dos Campeões de 2024.
O jogador deixou uma mensagem de despedida sincera à diretoria e aos torcedores do BVB: “Gostaria de agradecer ao Borussia Dortmund por quatro anos fantásticos. Ao clube, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores que tornaram cada partida especial com seu apoio. Desejo ao BVB tudo de bom para o futuro.”
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O Flick integra um atacante versátil
O reencontro com Hansi Flick, o técnico que o estreou na seleção principal da Alemanha em 2021, deve ajudar Adeyemi a se adaptar rapidamente ao sistema tático do Barcelona. Sua chegada oferece uma flexibilidade fundamental no ataque, tanto como ponta quanto como centroavante, mesmo enquanto a diretoria continua buscando Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.
O Blaugrana agora volta sua atenção para concluir os preparativos da pré-temporada antes de iniciar a defesa do título da La Liga na temporada 2026-27.
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