O Barcelona confirma a contratação de Karim Adeyemi com contrato de longo prazo, enquanto o Borussia Dortmund explica por que concordou em vender o atacante estrela

O diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, explicou os motivos por trás da venda do seu atacante estrela, que estava entrando no último ano de contrato. Em entrevista ao site oficial doclube, Ricken destacou que o acordo foi vantajoso para todas as partes, uma vez que o jogador manifestou seu desejo de se transferir para o Camp Nou.

Ele declarou: “Karim tem sido uma peça importante do Borussia Dortmund nos últimos quatro anos. Chegamos à final da Liga dos Campeões com ele em 2024. No entanto, neste verão, concordamos que tanto Karim quanto nós queríamos seguir caminhos diferentes no futuro. Quando Karim nos procurou com o desejo de se transferir para o FC Barcelona, concordamos após levar em consideração todos os interesses do Borussia Dortmund. Desejamos a Karim e à sua família tudo de bom para o futuro.”