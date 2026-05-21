O Barcelona continua trabalhando em um acordo para manter Rashford, após um pedido direto de Flick. De acordo com o Sport, o técnico alemão vê o jogador da seleção inglesa como uma opção importante em seus planos ofensivos e quer que o clube priorize sua contratação. O campeão da La Liga inicialmente considerava difícil uma transferência definitiva devido a restrições financeiras.

No entanto, Flick não teria se convencido com as alternativas ofensivas mais jovens identificadas pelo clube, levando o Blaugrana a concentrar seus esforços em Rashford. O atacante teria ajudado nas negociações ao concordar com termos pessoais que se encaixam nas restrições salariais do clube. Rashford teria aceitado uma estrutura contratual mais longa e uma redução no salário total para viabilizar a transferência.