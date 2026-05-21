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O Barcelona "chegou a um acordo sobre as condições contratuais" com Marcus Rashford, já que os campeões da La Liga continuam buscando a contratação do atacante do Manchester United
Flick pressiona o Barcelona para que mantenha Rashford
O Barcelona continua trabalhando em um acordo para manter Rashford, após um pedido direto de Flick. De acordo com o Sport, o técnico alemão vê o jogador da seleção inglesa como uma opção importante em seus planos ofensivos e quer que o clube priorize sua contratação. O campeão da La Liga inicialmente considerava difícil uma transferência definitiva devido a restrições financeiras.
No entanto, Flick não teria se convencido com as alternativas ofensivas mais jovens identificadas pelo clube, levando o Blaugrana a concentrar seus esforços em Rashford. O atacante teria ajudado nas negociações ao concordar com termos pessoais que se encaixam nas restrições salariais do clube. Rashford teria aceitado uma estrutura contratual mais longa e uma redução no salário total para viabilizar a transferência.
- AFP
O Manchester United se recusa a reduzir suas exigências
A posição dos Red Devils teria permanecido inalterada ao longo das negociações com o Barcelona. O clube da Premier League não estaria disposto a reduzir a opção de compra de € 30 milhões já acordada entre as duas partes. O United também estaria contra a prorrogação do atual contrato de empréstimo e estaria pressionando por uma transferência definitiva.
O Barça, por sua vez, acredita que o desejo de Rashford de permanecer no clube possa, eventualmente, ajudar a forçar um acordo. O atacante inglês não teria intenção de retornar a Old Trafford e não estaria considerando propostas de outros clubes.
A postura de Rashford dá vantagem ao Barcelona
A posição de Rashford complicou as coisas para o United, apesar de o clube deter os direitos de propriedade do jogador. Notícias sugerem que o atacante está decidido a permanecer no Camp Nou e está bloqueando possíveis transferências para outros clubes, o que coloca o time catalão em uma posição de negociação mais forte.
O Barcelona agora está explorando uma estrutura diferente para a transferência. Uma opção em consideração é um novo acordo de empréstimo que incluiria uma obrigação de compra em 2027, possivelmente por um valor menor, uma vez que Rashford terá apenas um ano restante em seu contrato com o United. Tal fórmula permitiria ao Blaugrana adiar um pagamento significativo, ao mesmo tempo em que ajudaria o clube a permanecer dentro das regulamentações financeiras da La Liga.
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O Barcelona busca uma solução financeira
Acredita-se que o Barcelona não esteja apressando as negociações e, segundo relatos, considere que o tempo está a seu favor. No entanto, diz-se que Rashford deseja clareza antes do início da pré-temporada e está empenhado em evitar regressar aos treinos do Manchester United. Espera-se que as conversações continuem, à medida que ambos os clubes tentam encontrar uma estrutura financeira que satisfaça todas as partes. Um acordo que envolva pagamentos diferidos ou uma revisão da obrigação de compra poderá, em última instância, ser necessário para concretizar a transferência.