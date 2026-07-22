O Barcelona chega a um acordo para contratar Kerolin, estrela do Manchester City e da Seleção Brasileira, na terceira maior transferência da história do futebol feminino

O interesse do Barça em Kerolin foi divulgado pela primeira vez no início deste mês, pela jornalista Victoria Leite. A informação indicava que o Barça teve duas ofertas rejeitadas, sendo que a segunda delas teria superado os 400.000 libras (470.000 dólares) pagos pela jogadora da seleção inglesa Keira Walsh no verão de 2022, valor que representava a maior contratação da história do Barça na equipe feminina.

O jornal *Sport* observou então que o contrato de Kerolin continha uma cláusula de rescisão de mais de €1 milhão (£857.000/$1,14 milhão), valor que o Barça não podia ou não estava disposto a pagar. No entanto, depois que o jornal informou que os dois clubes estavam trabalhando para “encontrar um ponto em comum e finalizar a transferência”, Leite informou agora que foi fechado um acordo por um valor muito superior a esse, com o preço de € 1,5 milhão (£ 1,28 milhão/$ 1,7 milhão) colocando Kerolin apenas atrás de Grace Geyoro, do London City Lionesses, e, potencialmente, de Alyssa Thompson, do Chelsea, na lista das transferências femininas mais caras da história. A estrela brasileira assinará um contrato de quatro anos na Catalunha nesta semana.



