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O Barcelona chega a um acordo para contratar Kerolin, estrela do Manchester City e da Seleção Brasileira, na terceira maior transferência da história do futebol feminino
Kerolin deve deixar o Manchester City para se transferir para o Barça em uma negociação sensacional
O interesse do Barça em Kerolin foi divulgado pela primeira vez no início deste mês, pela jornalista Victoria Leite. A informação indicava que o Barça teve duas ofertas rejeitadas, sendo que a segunda delas teria superado os 400.000 libras (470.000 dólares) pagos pela jogadora da seleção inglesa Keira Walsh no verão de 2022, valor que representava a maior contratação da história do Barça na equipe feminina.
O jornal *Sport* observou então que o contrato de Kerolin continha uma cláusula de rescisão de mais de €1 milhão (£857.000/$1,14 milhão), valor que o Barça não podia ou não estava disposto a pagar. No entanto, depois que o jornal informou que os dois clubes estavam trabalhando para “encontrar um ponto em comum e finalizar a transferência”, Leite informou agora que foi fechado um acordo por um valor muito superior a esse, com o preço de € 1,5 milhão (£ 1,28 milhão/$ 1,7 milhão) colocando Kerolin apenas atrás de Grace Geyoro, do London City Lionesses, e, potencialmente, de Alyssa Thompson, do Chelsea, na lista das transferências femininas mais caras da história. A estrela brasileira assinará um contrato de quatro anos na Catalunha nesta semana.
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Uma oferta boa demais para o Man City recusar
Kerolin teve uma temporada brilhante pelo Man City na última temporada, com 14 contribuições diretas para gols — um número superado apenas por Khadija Shaw, Alessia Russo e Vivianne Miedema —, enquanto o clube conquistava seu primeiro título da Superliga Feminina em 10 anos.
Isso aconteceu logo na primeira temporada completa de Kerolin no City, após sua chegada vinda do North Carolina Courage em janeiro de 2025. Com contrato válido até o verão de 2028, o City não teria entrado na janela de transferências de verão com a intenção de vender uma jogadora que ainda tem apenas 26 anos e, portanto, tem seus melhores anos pela frente.
No entanto, o apelo financeiro da negociação é fácil de perceber, especialmente quando combinado com o fato de o City contar com um elenco bem recheado no ataque. Além de Shaw, Miedema, Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney, o City também contratou a jogadora da seleção inglesa Beth Mead neste verão e, caso sinta que é necessária mais uma contratação com a saída de Kerolin, ainda há tempo de sobra na janela de transferências para investir os recursos que receberá pela estrela brasileira.
São necessários reforços para o ataque após as saídas de Putellas e Paralluelo
A chegada de Kerolin é essencial para o Barça. O clube perdeu algumas jogadoras importantes do ataque neste verão, principalmente a bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas, que se transferiu para o London City Lionesses, além de Salma Paralluelo, que também optou por sair em transferência gratuita pouco depois de marcar dois gols na final da Liga dos Campeões, apesar de o Blaugrana ter lhe oferecido um novo contrato.
Ainda há muita qualidade no ataque da Catalunha, graças a Claudia Pina, Ewa Pajor, Kika Nazareth e Caroline Graham Hansen, que acaba de assinar um novo contrato com o clube, enquanto jogadoras jovens como Sydney Schertenleib e Vicky López continuam a ganhar destaque.
No entanto, a contratação de alguém com a comprovada capacidade de Kerolin de mudar o rumo do jogo e sua experiência no mais alto nível é vital para que as campeãs europeias, que vêm recrutando principalmente jovens promessas na janela de transferências de verão, mantenham sua posição no topo do futebol.
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A contratação de Kerolin terá impacto nas renovações importantes do Barça?
É compreensível, no entanto, que haja dúvidas em torno do valor que o Barça pagará pela Kerolin. Considerando a rapidez e a magnitude com que os valores das transferências no futebol feminino vêm aumentando, não é uma grande surpresa que o clube precise desembolsar tal quantia pela jogadora da seleção brasileira, especialmente porque ela ainda tinha contrato por mais dois anos. No entanto, do ponto de vista financeiro, o Barça tem enfrentado restrições nos últimos anos; foi apenas no verão passado que várias estrelas do time principal tiveram que deixar o clube para que ele pudesse cumprir as regras do Fair Play Financeiro (FFP), enquanto uma série de grandes talentos da base também foi vendida.
O Barça tem algumas renovações importantes para resolver na próxima temporada. Patri Guijarro, indiscutivelmente a melhor volante defensiva do mundo, tem contrato apenas até 2027 e, segundo relatos, está atraindo o interesse do Lyon e de clubes da Inglaterra. Ewa Pajor, o ponto-chave do ataque, também está entrando no último ano de seu contrato, assim como a estrela em ascensão Esmee Brugts.
Depois de ter visto Putellas, Paralluelo, Mapi Leon e Ona Batlle partirem sem custo, o Barça não vai querer sofrer perdas semelhantes no próximo verão e estará empenhado em garantir que haja dinheiro suficiente reservado para resolver essas renovações, apesar da chegada aparentemente iminente de Kerolin.
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