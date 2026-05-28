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O Barcelona avança nas negociações pela contratação de Bernardo Silva, com o craque do Manchester City disposto a aceitar uma redução salarial
O status de jogador sem contrato facilita a tão esperada transferência
Silva tem sido um nome recorrente no radar de contratações do Barcelona há vários anos. O presidente Joan Laporta e a diretoria esportiva do clube admiram há muito tempo o perfil técnico do meio-campista, tendo já explorado a possibilidade de uma negociação quando Xavi estava no comando. No entanto, o jogador de 31 anos acabou por renovar seu contrato no Etihad Stadium naquela época.
De acordo com o Sport, o cenário mudou drasticamente três anos depois. Agora um aventureiro em busca de um último grande desafio na Europa, Silva é um jogador sem contrato muito atraente. Motivado pelo desejo pessoal de morar na Catalunha, onde parte de sua família já está estabelecida, o português encarregou seu representante, Jorge Mendes, de finalizar um acordo com o Blaugrana.
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Flick está convencido da versatilidade tática de Silva
Embora Hansi Flick tenha inicialmente manifestado preocupações quanto à idade do jogador e à superlotação no setor ofensivo do Barça, essas dúvidas parecem ter sido dissipadas. O técnico alemão reconheceu a necessidade de contar com um jogador com a experiência única de Silva, especialmente tendo em vista os problemas recorrentes com lesões no terço final do campo.
Flick agora vê Silva como uma peça vital para dar profundidade ao elenco, capaz de oferecer liderança de alto nível dentro do vestiário. Fundamentalmente, sua capacidade de atuar em diversas funções — seja no meio-campo com três jogadores ou como ponta invertida pela direita — permitiria ao clube gerenciar a carga de trabalho do jovem sensação Lamine Yamal.
A redução salarial é fundamental para fechar o acordo
As restrições financeiras sempre dificultaram as negociações de transferências do Barcelona, mas Silva está disposto a tornar a contratação viável. Embora seu salário no Manchester City fosse considerável, a ausência de uma taxa de transferência torna a operação viável para Laporta. O jornal *Sport* afirma que Silva está tão determinado a jogar na La Liga que está disposto a aceitar uma redução salarial para se encaixar na estrutura salarial do clube.
As negociações entre o diretor esportivo Deco e Mendes aceleraram significativamente nesta semana. Embora o Atlético de Madrid também tenha demonstrado interesse — aumentando a competitividade, já que os dois clubes também estão negociando por Julián Álvarez —, a preferência clara de Silva continua sendo o Blaugrana. A transferência é vista como uma oportunidade do tipo “agora ou nunca” para um jogador que já conquistou tudo na Inglaterra.
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Reestruturação do elenco afeta Rashford e Gordon
Os efeitos em cadeia da possível chegada de Silva já estão sendo sentidos nos planos do elenco para a próxima temporada. Com a chegada de Anthony Gordon ao Barcelona praticamente confirmada, a contratação de mais um atacante de alto nível acabaria efetivamente com a passagem de Marcus Rashford pelo clube. Rashford passou a temporada atual por empréstimo do Manchester United, mas o clube não pretende tornar esse acordo definitivo caso consiga contratar Gordon e Silva.