O Barcelona avança nas negociações pela contratação de Bernardo Silva, com o craque do Manchester City disposto a aceitar uma redução salarial

Silva tem sido um nome recorrente no radar de contratações do Barcelona há vários anos. O presidente Joan Laporta e a diretoria esportiva do clube admiram há muito tempo o perfil técnico do meio-campista, tendo já explorado a possibilidade de uma negociação quando Xavi estava no comando. No entanto, o jogador de 31 anos acabou por renovar seu contrato no Etihad Stadium naquela época.

De acordo com o Sport, o cenário mudou drasticamente três anos depois. Agora um aventureiro em busca de um último grande desafio na Europa, Silva é um jogador sem contrato muito atraente. Motivado pelo desejo pessoal de morar na Catalunha, onde parte de sua família já está estabelecida, o português encarregou seu representante, Jorge Mendes, de finalizar um acordo com o Blaugrana.